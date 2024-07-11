«Он меня отколошматил»: что на самом деле Хрущев сделал с Кеннеди

Существует несколько вариантов перевода слов Джона Кеннеди о Никите Хрущеве, но смысл сказанного президентом США от этого не меняется. Кеннеди утверждал, что Хрущев его попросту «отколошматил» в 1961 году на встрече в Вене. Впоследствии американский лидер все время боялся, что его шаги будут восприняты как страх перед Никитой Сергеевичем.

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Встреча в Вене

В 1960 году президентский пост в США занял Джон Кеннеди. В это время коммунистическую партию в Советском Союзе возглавлял Никита Сергеевич Хрущев. Как указано в «Большой исторической энциклопедии» под редакцией Сергея Новикова, первые контакты лидеров двух держав обнадеживали. В июне 1961 года Кеннеди и Хрущев встретились в австрийской Вене и договорились об установке прямой линии связи между Москвой и Вашингтоном.

Сближению Джона Кеннеди и Никиты Хрущева помешало возведение Берлинской стены и установка контрольных пунктов на границе между двумя половинами столицы Германии, Западной и Восточной. Ситуация еще более усложнилась в результате противостояния американских и советских танков у Бранденбургских ворот. Главам обеих стран пришлось пойти на компромисс, войска отвели, а спустя несколько лет было подписано соглашении об особом статусе Западного Берлина.

Уверенный или развязный?

Однако на самом деле уже после одной из первых встречи с Никитой Хрущевым, которая, как было упомянуто выше, прошла в июне 1961 года в Вене, Джон Кеннеди пребывал в шоковом состоянии. Тогда Хрущев вел себя несколько фривольно. Как считают историки, поведение Никиты Сергеевича было обусловлено успешным полетом Юрия Гагарина. Кроме того американцы попытались вторгнуться на Кубу, но Кеннеди не дал свое согласие на прикрытие пехоты с воздуха, поэтому операция провалилась.

Никита Хрущев отправлялся в Вену, удивляясь, как Джон Кеннеди мог быть таким нерешительным на Кубе. При встрече Хрущев сразу спросил у Кеннеди о его возрасте. Президент США, который был гораздо младше советского лидера, стушевался, будто ему указали на его неопытность. А потом Никита Сергеевич и вовсе выступил с речью, в ходе которой рассказал о социализме и процитировал классиков марксизма. Кеннеди пытался оспорить слова Хрущева, но тот быстро поставил его на место.

Последствия беседы лидеров держав

Вечером того же дня Никита Хрущев, прогуливаясь по саду возле резиденции советского посла, сказал дипломату Виктору Суходреву:

«Если у американцев такой президент, мне жаль американский народ».



Джон Кеннеди же признал свое унижение, заявив, имея в виду Хрущева:

«Он меня отколошматил».



Впрочем, есть и другие варианты перевода слов президента. Некоторые авторы переводят высказывание лидера США как: «Он меня растерзал» или «Он вынул из меня душу», но смысл остается тем же.

Мало того, в действительности ни одной толковой договоренности, по крайней мере, по Белинскому вопросу в австрийской столице достигнуто не было. Никита Хрущев повторял, что если Америка хочет войны, то она непременно будет. Если верить Георгию Корниенко, автору мемуаров «Холодная война», работавшему за рубежом, впоследствии Кеннеди старался не драматизировать события, произошедшие в Вене, для того, чтобы его шаги не расценивались на Западе как результат запугивания со стороны Хрущева.