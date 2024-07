Война — несправедливое, страшное, трагическое время. Если спросить случайного прохожего, живущего в любой стране; хочет ли он войны, однозначно ответ будет отрицательным. И при этом война — неотъемлемая часть человеческой истории на протяжении тысячелетий. Есть еще одна поговорка: «Хочешь мира — готовься к войне». Так почему война до сих пор ведется и для кого-то является необходимостью?

Кому война...

«Кому — война, а кому — мать родна» — произносит прапорщик Хохол в фильме Федора Бондарчука «9 рота». Так он говорит, когда выясняется, что одному из солдат выдали старый, заклинивающий пулемет с гнутым стволом, а новый — зампотыл банально продал. Реализация военными оружия, причем во время боевых действий и, порой, даже собственному врагу — предательство. Но это происходит повсеместно — «война — бизнес, ничего личного».

Наживаться на передаче разведывательной информации, корректировке огня и связи — еще несколько вариантов добывания денег на крови. С началом любых боевых действий, причем, неважно где, приходит в движение мировая очередь на пересадку внутренних органов. Но активней всего она движется в частных клиниках Европейских стран и США, где здоровые легкие, почки, сердце, печень, костный мозг, да еще от молодых европеоидных парней — дорогой и не залеживающийся товар. А те, кто привозит с линий боевых действий готовые под трансплантацию органы детей, за две-три «ходки» делают себе состояние на всю жизнь.

За последние полгода на Украине чиновник, уполномоченный по правам ребенка, просто лишился своей должности и был заменен на другого. А все потому, что за данный период боевых действий в этой стране было потеряно два интерната (!) с детьми-сиротами. И до сих пор никто из чиновников соответствующего ведомства Украины не знает, где они находятся, да и не интересуется этим особо.

Грабить или присоединять

Сама пословица «Кому — война, а кому — мать родна» предположительно появилась в XX веке, во время Первой мировой войны. Во всяком случае русский писатель, этнограф, лексикограф и военный врач Владимир Даль в своей книге «Пословицы русского народа», составленной 1853 году, о ней не упоминает. Соответственно, можно предположить, что до этого времени ее в обиходе у русских людей не было. А вот английский аналог этой пословицы уже существовал: «For some people war is war, for others it’s a dear mother-in-law» ("Для одних война есть война, а для других — любимая теща" — прим. ред.). Военные конфликты из-за колонизации или, считай, разграбления заморских земель, Британия ведет приблизительно с XVI века. Россия тоже часто воевала, по тем или иным причинам. Но итогом ее войн всегда была не колонизация, а присоединение земель к территории государства и возведение местных жителей в ранг сограждан. Но давалось это кровью и поднимались, обживались новые территории тяжело.

Следует обратить внимание на манифест Екатерины Второй о присоединении Крыма к России, подписанный императрицей 8 апреля 1783 года. В нем она указывает: «…Не достигли мы, однако ж в пределах той части Империи нашей тишины и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татары, преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от нас дарованному. (…) В таковых обстоятельствах принуждены мы были, для сохранения целости здания нами воздвигнутого, одного из лучших от войны приобретения, принять благонамеренных татар в наше покровительство, доставить им свободу, избрать себя на место Сагиб-Гирея (…) Произведение сего перелома обошлось Империи нашей недешево; но мы по крайней мере чаяли, что оное наградится будущею от соседства безопасностью…»

До начала XX века не было у России других выгод от войн, кроме как сохранить присоединением земель мир в своем отечестве.

«Кому выгодно?»

Но с началом XX века история развития всех государств изменилась. Страны стали вступать в союзы и коалиции, воевать не за свои национальные интересы, а «по договору». Согласно историческим документам, военно-политический блок России, Великобритании и Франции сложился в 1904-1907 годах. Во время Первой мировой войны солдат Российской империи отправили воевать прежде всего с немцами. И это при том, что половина русского дворянства, включая царя, с элитой Кайзеровской Германии имела родственные связи. Но «договор» был важнее. И в этой «не своей» войне у россиян не было никакой заинтересованности, только долг военный. Вот тогда в народе и появилась поговорка про «мать родна». Ведь так не бывает, что страшная и кровопролитная бойня совсем никому не нужна.

Удивительно, но еще в газете «Правда» №84 от 11 апреля 1913 года тогда никому не известный Владимир Ленин писал: «…Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: «Кому выгодно?» (…) Ибо для защиты всяких взглядов при современной благородной системе капитализма любой богач всегда сможет «нанять» или купить, или привлечь любое число адвокатов, писателей, даже депутатов, профессоров… (…) Например, «Европа», государства, именующие себя «цивилизованными», ведут теперь бешеную скачку с препятствиями из-за вооружений. На тысячи ладов, в тысячах газет, с тысяч кафедр кричат и вопят о патриотизме, о культуре, о родине, о мире, о прогрессе, — и все это ради оправдания новых затрат десятков и сотен миллионов рублей на всяческие орудия истребления…»

Война «родна» тому, кто с лозунгами поддержания мира или борьбы за какие-либо «светлые» идеалы подкладывает в нее больше «дров» — вооружений и подстрекательных идей.

Заказчиками войн всегда являются те, кто получает от нее выгоду, причем прямого материального характера, а не какие-то там земли и народы, которые приходится «взваливать» на собственные плечи и вместе с ними нести тяжелое бремя выживания.