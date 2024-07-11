Древние скандинавы эпохи неолита страдали от вспышек чумы

Палеогенетики выяснили, что население территорий современной Дании и Швеции в эпоху неолита пострадало от чумы, сообщает N + 1 со ссылкой на публикацию в Nature.

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Известно, что в VII тысячелетии до нашей эры в Европу пришли земледельцы и животноводы из Малой Азии, которые вытеснили охотников-собирателей. Производящее хозяйство обеспечивало демографический рост, который, однако, не был постоянным. Например, около 5300–4900 лет назад в Европе произошло одно из сокращений населения — возможно, из-за неурожая, голода или войны, а может, в результате эпидемии.

Так, ученые из Австралии, Великобритании, Бразилии, Дании, Нидерландов и Швеции под руководством Мартина Сикоры из Копенгагенского университета решили выяснить причины сокращения древнего населения и исчезновения культуры воронковидных кубков в Южной Скандинавии. Для этого они прочитали геномы 108 человек из восьми мегалитических памятников и отдельного захоронения в каменном ящике в Дании и Швеции.

Большинство останков (n = 96) возрастом около 5200–4900 лет принадлежало потомкам ранних европейских земледельцев, но две женщины отличались — обе были потомками охотников-собирателей. В более поздних захоронениях десять человек (около 4400–3000 лет назад) оказались родственны степным скотоводам. По Y-хромосомным линиям все жившие 5200–4900 лет назад мужчины относились к гаплогруппе I2, тогда как в более поздних кластерах — к R1a1a и I1, то есть в разные периоды люди генетически различались. Те, кто проживал на этой территории около 4400 лет назад, были похожи на представителей культур шнуровой керамики (поздний неолит и бронзовый век).

Что касается родственных связей, помимо трех небольших семей, удалось выявить одну крупную, включавшую шесть поколений: ей принадлежало захоронение в шведской мегалитической гробнице культуры воронковидных кубков. Выяснилось, что это была патрилокальная группа, в которой допускались кровосмесительные связи: например, два брата были потомками родственников третьей степени.

Среди болезней, которыми страдали древние люди, преобладала чума: ее возбудителя нашли в 18 из 108 останков (около 17 %), причем большинство — в мегалитической гробнице крупной семьи (13 из 47 похороненных). Ученые выявили три мутации чумной палочки: штамм A — у древнейшего в выборке человека, B и C — у живших позже. Степень их летальности неизвестна, но, видимо, инфекция поразила последние поколения одной из ветвей большой семьи. Кроме того, у штамма C выявили вирулентную комбинацию генов. Возможно, именно он способствовал демографическому спаду около 5300–4900 лет назад.