Чем советский Винни Пух отличается от английского оригинала

Многие из нас помнят плюшевого медвежонка с опилками в голове с потрясающим голосом в исполнении Евгения Леонова в основном из советского мультфильма. Однако не все в ленте соответствует переводу Бориса Заходера.

На самом деле Винни Пух, застряв в кроличьей норе, пробыл там ровно неделю. Все это время добрый Кристофер Робин читал медвежонку вслух книги. А вот Кролик использовал ноги Пуха как вешалку для стиранного белья. Этот вариант гораздо больше соответствует правде о диетах, но сильно растягивает сюжет, как вы сами понимаете. И от Кролика такой пакости никто не ожидал. Книжный Кролик больше походит на диснеевского, чем на союзмультфильмовского.

В принципе Кролик вообще странная личность. В мультфильме он показан этаким академиком или школьным отличником. В книге же у него 17 детей. Сам он не помнит точное число и про жену тоже не говорит. А вот Винни Пух насчитал у него только 15 детей. Стоит ли говорить, что участие в жизни детей Кролик принимает с небольшой охотой.

Загадочная надпись на домике Пяточка — не что иное, как семейная реликвия. И это не отрывок из фразы «Посторонним вход воспрещен», а самая настоящая фамилия дедушки Пятачка. Можно догадаться, что «В» — первая буква имени родственника, которого в оригинале звали Вильям. Наверное, одна из загадок детства теперь останется в прошлом. В оригинале — Trespassers Will, то есть Вилл Треспассерс. В русском осталась «В».

Сова в мультфильме хоть и была мудрой, но писать все же умела плохо. И на горшке в оригинальной версии Бориса Заходера красовалась неприличная надпись:

ПРО ЗРЯ ВЛЯ БЛЯ СДИНЕ МАРШ ДЕНЯ ПРО ЗРЯ БЛЯ БЛЯ ВЛЯ



Неграмотного Пуха Сова просто обманула, сказав, что на горшке написано: «Поздравляю с днем рождения!» Конечно, точный текст Заходера сейчас бы выглядел очень оригинально. Кстати, Сова не единственная, кто умел писать. Кролик справлялся с этим даже лучше.

Шарик, который Пятачок хотел подарить Ослику Иа-Иа, был не зеленого, а красного цвета — любимого цвета ослика. Любимый размер оказался тем же — с Пятачка.