Как выжившие в Помпеях восстанавливали свою жизнь после извержения Везувия

В общественном сознании извержение вулкана, которое всего за 25 часов похоронило древний город Помпеи, часто изображается как апокалипсис, в котором не осталось ни одного выжившего. Однако правда, как кропотливо выяснил один из исследователей из Университета Майами Стивен Так, заключается в том, что по меньшей мере 200 граждан римского города не только выжили, но и не ушли далеко, пишет Daily mail.

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«После восьми лет изучения десятков тысяч римских надписей на разных местах — от стен до надгробий, — сказал ученый, — я нашел свидетельства о более чем 200 выживших».



Известно, что в городе Помпеи проживало около 30 000 человек, а в расположенном неподалеку Геркулануме — 5 000 человек, в окаменелых останках, найденных в погребенных городах, обнаружилось относительно немного останков погибших. По словам Стивена Така, в домах этих крупных городов также отсутствовало множество материальных ценностей.

«Телеги и лошади исчезли из конюшен. Корабли исчезли из доков, а сейфы опустошены от денег и драгоценностей. Улики указывают на то, что люди бежали», — отметил он.



Так сосредоточился на необычных римских именах, уникальных для жителей Помпей или Геркуланума, и на запоминающихся прозвищах, таких как Нумерий Попидий и Авл Умбриций. Затем ученый искал записи о людях с такими именами или об их явных родственниках, проживавших в окрестностях вскоре после извержения.

12 городов, в которых Так нашел свидетельства пребывания беженцев из Помпеи, как правило, находились к северу от Везувия. У некоторых выживших были сложные истории бездомности и скитаний до или после извержения вулкана, но некоторые процветали. Семья Кальтилиев, бежавшая в римский портовый город Остия, накопила достаточно богатства, чтобы оплатить богато украшенную дорогую гробницу. А позже основала в Остии храм египетского божества Сераписа, управителя земных богатств, изображаемого держащим на голове корзину с зерном. Некоторые члены семьи Кальтилиев вступили в брак с представителями другой семьи, Мунациусов, которые также спаслись из Помпеев.

Те, кто бежал не были брошены своими соотечественниками-римлянами.