Как генералы становились к пулемету и бросались в рукопашную

Кто-то из военачальников пал от пуль фашистов, кто-то — от пуль своих

В конце июля 1941 года Красная армия отступала, несла потери, но дралась отчаянно. В бой шли и рядовые, и генералы. Немало командиров высшего звена пали в жестоких и кровопролитных боях. Благодаря мужеству РККА блицкриг Вермахта был сорван…

Количество советских генералов, погибших в Великой Отечественной войне, устанавливали несколько военных историков. Один из них, Александр Печенкин, пришел к выводу, что Красная армия и флот потеряли в ходе войны 449 генералов, двух вице-адмиралов и 7 контр-адмиралов. В это число входят не только погибшие на поле боя, но и умершие от ран, болезней, в результате авиа- и автокатастроф и репрессированные.

23 генерала погибли в плену. Среди них — Дмитрий Карбышев, Серафим Николаев, Александр Вашкевич. Последний был захвачен немцами — обратите внимание! — 22 апреля 1945 года. Это произошло во время контратаки немцев в Саксонии.

Трагический финал жизни

…32-летний генерал-майор Иван Копец слыл опытным летчиком, прошедшим горнило испытаний Гражданской войны в Испании. За храбрость, проявленную в воздушных боях, был удостоен звания Героя Советского Союза. Великую Отечественную Копец встретил на посту командующего ВВС Западного фронта.

Как известно, в первый день войны немцы нанесли страшный по силе удар по авиации Красной армии — 738 самолетов были уничтожены, из них 528 — на аэродромах. Под вечер 22 июня генерал, узнав подробности катастрофы, перед угрозой неминуемого трибунала застрелился в своем служебном кабинете.

Сменивший Копца генерал-майор Андрей Таюрский занимал пост командующего ВВС Западного фронта всего несколько дней. 8 июля 1941 года он был арестован. Он признал, что проявил бездеятельность, результатом которой стали большие потери. Финал его жизни был трагическим…

Вместе с Таюрским был расстрелян командующий ВВС Киевского особого военного круга Герой Советского Союза Евгений Птухин. Он был арестован 27 июня 1941 года и объявлен участником антисоветского военного заговора. По легенде, услышав обвинение, генерал-лейтенант мрачно усмехнулся: «Если бы я знал — я бы сперва по Отцу родному отбомбился, а потом бы сел…»

О других репрессированных генералах — немного позже. А сейчас — о военачальниках, сложивших голову в первые дни Великой Отечественной.

Полководцы шли в атаку

В первые дни войны теснимая врагом Красная армия отходила, многие соединения теряли связь с командованием. Недостаток боевого опыта красноармейцы пытались компенсировать отчаянной храбростью. И генералы вставали в солдатский строй, брали в руки винтовку, ложились за пулемет. И — погибали один за другим. Всего же непосредственно в боях пали 182 генерала Красной армии.

На третий день войны погиб командир 87-й стрелковой дивизии Филипп Алябушев. Он с группой офицеров штаба выехал на рекогносцировку, чтобы выбрать участок перехода соединения через Луцкое шоссе, но неожиданно наткнулся на немцев. В завязавшейся перестрелке генерал и его сопровождавшие были убиты.

Участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер, командир 23-й стрелковой дивизии Василий Павлов прошел путь от рядового Императорской армии до генерал-майора армии Красной. Он повел бойцов в атаку и был скошен вражеской пулеметной очередью. Это случилось 26 июня.

30 июня Красная армия потеряла Александра Журбу, бывшего начальником Приморского участка обороны Северного фронта. Он выехал в район, где враг прорвал оборону, чтобы на месте разобраться в обстановке. Однако Журба попал в окружение, и его настигла вражеская пуля.

Командующий Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос угодил в окружение во время Киевской оборонительной операции. Он, как рядовой боец, сражался с немцами. И не только разил немцев из винтовки, но и участвовал в рукопашном бою. Вражеская пуля настигла не только его, но и начальника штаба Юго-Западного фронта Василия Тупикова.

Роковое стечение обстоятельств

Во время Великой Отечественной войны о потерях высшего командного состава не сообщалось. Исключением стала гибель 42-летнего генерала армии, командующего Воронежским фронтом Николая Ватутина. В феврале 1944 года он попал под обстрел бандеровцев. Генерал, участвовавший в перестрелке вместе с другими офицерами, был тяжело ранен.

Несмотря на то, что генерала пытались спасти лучшие врачи Советского Союза — Александр Бакулев, Мирон Вовси, Владимир Шамов, Сергей Юдин и главный хирург Красной армии Николай Бурденко, Ватутин скончался.

В прессе сообщалось и о гибели 37-летнего генерала армии, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского, которому прочили блестящую карьеру. Он пал от осколка снаряда в Восточной Пруссии. Это случилось в феврале 1945 года.

В марте 1945 года газеты и радио объявили о смерти бывшего начальника Генерального штаба Красной армии Бориса Шапошникова. Однако причиной рокового исхода стало не ранение, а тяжелая болезнь. Шапошников был единственным маршалом, чей жизненный путь оборвался в дни Великой Отечественной.

Реабилитированы посмертно

Список генералов, ставших жертвами репрессий, которые продолжались во время войны, состоит из 53 человек. Это, в частности, Григорий Штерн, Павел Алексеев, Федор Арженухин, Иван Проскуров, Константин Пядышев, Яков Смушкевич, Александр Де Лазари. Это были незаурядные люди, патриоты своей Родины. Но их обесчестили клеймом вражеских шпионов…

Среди тех, кто подвергся обвинениям, был командующий Западным фронтом, принявший самый первый, наиболее тяжелый удар врага Герой Советского Союза Дмитрий Павлов. Его трагическую участь разделил начальник штаба того же округа Владимир Климовских.

Командующий артиллерией 34-й армии Северо-Западного фронта Василий Гончаров подвергся позорной казни и был расстрелян перед строем. Следует заметить, что большинство генералов, попавших под трибунал, были посмертно реабилитированы.

30-летний Герой Советского Союза Павел Рычагов на совещании в Кремле в январе 1941 года смело и резко возразил Сталину. Когда тот спросил, почему так часто разбиваются самолеты в мирное время, Рычагов бросил: «Потому что вы заставляете нас летать на гробах!»

Сталин сдержал ярость, ограничившись короткой репликой: «Вы не должны были так говорить». Но обиды вождь не забыл. В начале войны Рычагов был обвинен в… шпионаже и расстрелян в октябре 1941-го.

Еще одним генералом, взошедшим на Голгофу, стал Николай Трубецкой — потомок знаменитого дворянского рода. Профессор академии Генерального штаба был арестован 11 июля 1941 года по обвинению в антисоветском заговоре…

Слепая и коварная смерть

Случались на фронте и нелепые смерти. Так, в ноябре 1943 года командующий 44-й армией Василий Хоменко и начальник артиллерии этой армии Сергей Бобков случайно заехали в расположение немцев и были расстреляны в упор.

Другой обескураживающий случай. Командующий эскадрой Балтийского флота вице-адмирал Валентин Дрозд также в ноябре 1943 года ехал по льду еще недостаточно замерзшего Финского залива. Его автомобиль попал в полынью, и никому из сидящих в машине не удалось выбраться наружу…

Командующий 6-м гвардейским стрелковым корпусом Григорий Котов погиб в ноябре 1944 года в районе югославского города Ниш. Но — не от вражеского удара, а в результате действий… союзной авиации, эскадрилья которой обрушилась на советскую колонну, приняв ее за немецкую.

Михаил Хацкилевич был командиром 6-го механизированного корпуса. О его гибели в начале войны вспоминал очевидец: «Вместе с нами под Зельвой прорывались из окружения остатки какого-то танкового соединения, в котором остался всего один танк Т-34. Командовал им генерал в танкистском комбинезоне. Когда мы пошли на прорыв, генерал сел в танк, и тот устремился вперед. Танк раздавил гусеницами немецкую противотанковую пушку, прислуга успела разбежаться. Но на беду он двигался с открытым башенным люком, и немецкий солдат бросил туда гранату…»

* * *

Имена многих генералов, погибших во время Великой Отечественной, к великому сожалению, забыты, хотя это были опытные военачальники, честно выполнявшие свой воинский долг. При взгляде на их портреты охватывает чувство неизбывной грусти, словно эти генералы погибли совсем недавно. Они достойны светлой памяти…

Напоследок — строки из стихотворения Константина Симонова: