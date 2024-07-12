Как языческий праздник «конца лета» превратился в «Вечер Всех Святых»

Хэллоуин в России отмечают далеко не все, но в других странах, например, США и Канаде, он пользуется огромной популярностью. Каждый год люди украшают свои дома тыквами и искусственной паутиной, а дети получают кучу сладостей. «Лента.ру» рассказывает, как появился Хэллоуин, как его отмечают и почему раньше в этот день приносили жертвы.

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Дата

Каждый год Хеллоуин отмечают 31 октября. В 2024 году эта дата выпадает на четверг.

История праздника

На самом деле свое начало Хэллоуин берет еще в дохристианской эпохе. Праздник зародился у древних кельтов, которые жили на территории современных Ирландии и Шотландии. Кельты делили год на две части — светлую и темную, лето и зиму соответственно. Темная часть года начиналась в конце октября — начале ноября, когда завершался сбор урожая. В это время кельты отмечали Самайн: название праздника в переводе со староирландского означает «конец лета».

Самайн праздновали семь дней: в ночь с 31 октября на 1 ноября, а также три дня до и три дня после этой даты. Так кельты отмечали окончание одного сельскохозяйственного года и начало другого



При этом Самайн имел и другое значение. Считается, что у кельтов он ассоциировался со сверхъестественным. Якобы в ночь Самайна между миром живых и миром духов открывалась невидимая дверь. Через нее с того света духи могли заглянуть к своим живым родственникам, но вместе с ними могла пробраться и нечисть.

Чтобы отпугнуть злых духов, кельты приносили жертвы языческим богам и надевали на себя звериные шкуры, а также гасили в домах огонь и оставляли у дверей угощение. В эти дни люди прыгали через костры или проходили между двумя расположенными рядом кострами с высоким пламенем, чтобы очиститься огнем.

Языческие традиции передавались из поколения в поколение, но с приходом христианства ситуация начала меняться. В результате языческий Самайн в VIII веке плавно слился с католическим праздником Днем Всех Святых, который в римской церкви отмечали в мае, а в Англии — в ночь на 1 ноября. А при папе Григории IV в IX веке праздник стал общецерковным: по примеру Англии День Всех Святых стали отмечать 1 ноября.

В результате 31 октября стало кануном этого праздника — Вечером Всех Святых (All Hallows Even). Слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как сокращение этой фразы.

Хеллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Его празднуют в разных странах, но в России он не так популярен, как в США или Британии



Традиции Хэллоуина

Несмотря на то что прошло много веков, некоторые языческие традиции Самайна сохранились до сих пор. Многие продолжают ассоциировать этот праздник не с днем памяти всех христианских святых, а с верой в сверхъестественное и размытые границы между мирами.

Сладость или гадость

Вместо звериных шкур на Хэллоуин принято надевать костюмы. Их носят и дети, которые ходят от дома к дому и собирают конфеты. Эта традиция сформировалась еще в Средние века в Англии и Ирландии — в честь Дня Всех Святых бедняки ходили по домам и выпрашивали угощения, в обмен обещая молиться за души усопших родственников.

В XVI веке жители разных стран начали надевать костюмы нечисти и ходить по соседям, выпрашивая сладости. Занимались этим не только дети, но и взрослые. А на рубеже XIX и XX веков костюмы стали маскарадными — люди перевоплощались в различных персонажей и брали с собой светильник Джека — традиционный фонарь из полой тыквы с вырезанным страшным лицом и свечой внутри. Считалось, что такой фонарь нужен, чтобы отпугнуть злых духов от своего жилища.

Как сделать фонарь из тыквы:

выберите тыкву и срежьте у нее верхушку; выньте из тыквы мякоть. Из нее можно что-то приготовить; на полой тыкве вырежьте любую страшную физиономию. Обычно вырезают глаза, рот и нос. Чтобы все получилось ровно, сперва лицо можно нарисовать прямо на тыкве и вырезать по линиям; поместите зажженную свечу внутрь тыквы; сделайте несколько отверстий в верхней части тыквы, чтобы жар мог выходить.

Сейчас фонари Джека с собой не берут, а ставят на крыльцо или на окно. Дети ходят по соседям с корзинками или мешками для конфет, произнося фразу: «Сладость или гадость?» (Trick or treat?) Хозяева квартир и домов, в которые они постучались, должны дать ребятам угощение, иначе их ждет наказание. Это может быть что угодно: например, дети раскидают туалетную бумагу по двору или испачкают дверные ручки зубной пастой.

Сам термин trick-or-treat, который на русский чаще всего переводится как «сладость или гадость» и «кoшeлeк или жизнь», стали использовать в США только в 1930-х годах



Гадание

Кроме того, на Хэллоуин традиционно гадают. Девушки кидают за спину кожуру яблока и смотрят, какую букву она напоминает после падения. Считается, что такой должна быть первая буква имени будущего мужа. Также женщины пытаются разглядеть черты лица суженого: для этого они поднимаются по лестнице спиной вперед и проводят вечер накануне Дня Всех Святых перед зеркалом со свечой.

Еда

Есть и традиционные угощения, которые принято готовить в этот день. Это конфеты в виде кукурузы, блюда с яблоком, в том числе яблоки в карамели, а также блюда с тыквой. Всю еду украшают в соответствии с жутковатой атмосферой праздника. Например, на пицце соусом рисуют паутину с пауком, а в сосиски с одного края вставляют семечку и поливают их кетчупом — тогда блюдо напоминает отрезанные пальцы с когтями в крови.

Главные цвета Хеллоуина — оранжевый и черный. А главные символы — пауки, фонарь Джека и летучие мыши



Приметы на Хэллоуин

Паук в квартире во время праздника значит, что в гости пришла душа умершего, чтобы предупредить о будущей беде. Если в Хеллоуин заметили стаю летучих мышей, значит урожай будет хорошим. А если на крышу сядет сова, ее нужно прогнать, потому что птицу считают предвестником смерти. Плохим знаком считаются и постоянно гаснущие в доме свечи. Они указывают, что где-то рядом гуляет нечисть. Черную кошку на время празднования выставляют за дверь дома, чтобы уберечь свое жилище от напастей.

Как отмечают Хэллоуин сейчас

Праздник в США пользуется огромной популярностью. Про него часто снимают фильмы и пишут книги. В канун Дня Всех Святых американцы и жители других стран украшают дома и дворы, вырезают тыквы, а также собираются вместе, чтобы провести время и поделиться страшными историями или посмотреть ужастики.

Кто-то наряжается в различных монстров или представителей нежити — например, вампиров, оборотней, зомби, ведьм. А другие предпочитают в этот день надеть костюм любимого фантастического персонажа книги, сериала или фильма, а также перевоплощаются в образы кумиров — музыкантов, актеров или даже друзей и коллег. Некоторые предпочитают носить костюмы различных животных. Костюмы носят не только взрослые и дети, но и животные.

В каких сериалах есть эпизоды про Хэллоуин:

«Друзья»;

«Люцифер»;

«Очень странные дела»;

«Клиника»;

«Как я встретил вашу маму».

Как отмечают Хэллоуин в России

В России Хэллоуин считается относительно молодым праздником: его начали отмечать только после распада Советского Союза. За это время Хэллоуин так и не стал популярным, как в других странах: по данным ВЦИОМ, только 3 процента россиян праздновали его в 2019 году, хотя слышали про него более 90 процентов опрошенных.

Несмотря на такую низкую популярность, некоторые кафе, рестораны и торговые центры украшают накануне Дня Всех Святых, а в ночных клубах в этот вечер устраивают тематические вечеринки, где все желающие могут весело провести время. В одних клубах для входа нужно иметь костюм, а в других для ряженых делают скидки или дарят им небольшие подарки: например, напиток или закуску.

Не имеет такого большого значения праздник и для детей: за сладостями по квартирам соседей ходят лишь немногие.

Кем можно нарядиться на Хэллоуин

Есть множество разных костюмов, которые можно надеть на Хэллоуин.

Костюмы на Хэллоуин для девушек:

костюм ведьмы;

костюм невесты;

костюм русалки;

костюм медсестры;

костюм куклы;

костюм вампира.

Костюмы на Хэллоуин для мужчин: