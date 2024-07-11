Цыганский суд: как бароны получили право карать и миловать виновных

Цыгане пришли в Европу в XV веке, и с первых лет проявили свою независимость. Еще в 1432 году император Священной Римской империи Сигизмунд выдал грамоту цыганскому вожаку Ладиславу, в которой разрешал карать и миловать виновных.

В наше время кочующий народ продолжает жить в отрыве от остального общества и государства. Остался у него и собственный суд, не признанный и не подчиняющийся светским властям.

Такие разные цыгане

Цыгане неоднородный народ. Он делится на множество групп, объединенных этическим происхождением и страной проживания. Например, «люли» живут в Центральной Азии, «кале» в Южной Европе и Латинской Америки, «синти» в Западной Европе и Скандинавии, «рома» — Восточной Европе и странах бывшего СССР.

На группы кочевники делятся не только по месту происхождения предков, но и способу заработка. Ловари — торговали лошадьми (и крали их), котляры — чинили котлы и прочую металлическую утварь, урсары — дрессировали медведей и выступали на ярмарках.

© Цыгане-котляры

Большинство цыган живут закрыто и придерживаются собственных законов. А там, где есть закон, будет и свой суд. Кочевники называют его «романо сэндо», «крис» или просто «сходка».

Поиск согласия

Суд цыганский и светский отличается своей идеей. Гражданский судья опирается на «сухой» закон и должен наказать подсудимого по всей его строгости. Цыганский судья в первую очередь пытается найти консенсус и помирить все стороны конфликта. Делается это через цыганские принципы о справедливости. В зависимости от сложности дела в процессе участвует от 3 до 25 человек из числа самых подсудимых и наиболее уважаемых членов общины.

© Французские цыгане-урсары с медведями

Сами цыгане называют этих людей «крисатори» и стать им может только мужчина, глава семейства у которого уже есть взрослые дети. По необходимости приглашают авторитетных людей с соседних или родственных кланов. Суд длится до принятия решения, за которое должны проголосовать все без исключения судьи. Самый частый приговор — денежная компенсация одной стороны другой.

© Цыганский суд сегодня

Если у виновника нет денег, то штраф должны выплатить его ближайшие родственники. Казнить преступника запрещено. Самое страшное, что может ждать цыгана — изгнание из общины.

Официально суд крисатори никем не признан, однако он влиятелен в странах с большими цыганскими общинами. В Болгарии работает «Большой цыганский суд», а в Румынии 10 лет действует «Европейский комитет цыганских крисатори», в который входит полторы тысячи судей.