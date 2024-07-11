Почему «совы» умнее «жаворонков»

Исследование показывает, что когнитивные функции «сов» «превосходят» когнитивные функции «жаворонков»

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Исследование, в котором приняли участие 26 000 человек, показало, что те, кто ложится спать поздно, набирают больше баллов в тестах на интеллект, рассуждение и память.

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Представление о том, что совы, которые ложатся спать только рано утром, испытывают трудности с выполнением каких-либо дел в течение дня, возможно, придется пересмотреть.

Оказывается, поздний сон может быть полезен для работы мозга, поскольку исследования показывают, что люди, считающие себя совами, могут быть более сообразительными, чем те, кто ложится спать рано.

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Исследователи под руководством ученых из Имперского колледжа Лондона изучили данные исследования UK Biobank, в котором приняли участие более 26 000 человек, прошедших тесты на интеллект, рассуждение, время реакции и память.

Затем они изучили, как продолжительность сна участников, его качество и хронотип (определяющий, в какое время суток мы чувствуем себя наиболее бодрыми и продуктивными) влияют на работу мозга.

Они обнаружили, что у тех, кто ложится спать поздно, и тех, кто отнесен к «промежуточному» типу, наблюдались «высокие когнитивные функции», в то время как у «жаворонков» были самые низкие баллы.