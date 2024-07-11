Когда на Руси люди были поголовно грамотными

Памятный знак на месте находки первой берестяной грамоты

© Памятный знак на месте находки первой берестяной грамоты

фото: пресс-центр Правительства Новгородской области

70 лет назад в Новгороде Великом была найдена первая берестяная грамота. Это событие было столь громадного исторического масштаба, что перевернуло все представления о русском народе и других, населяющих нашу страну. Древняя Русь была грамотной!

Обнаружила Грамоту №1 26 июля 1951 года археологическая экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского. Нашла её, как часто такое случается, горожанка, которая пришла на раскоп волонтёром в свой отпуск – Нина Акулова. Она различила на кусочке бересты надпись и позвала руководителя этого участка Неревского раскопа Гайду Авдусину.

Счастью Арциховского не было предела! Тут же, не отходя от раскопа, он выписал премию Акуловой. Впоследствии на её могиле в Новгороде был установлен памятник от города, а сама дата широко отмечается каждый год.

© Руководитель Новгородской археологической экспедиции академик Арциховский А.В. и аpхеолог Колчин Б.А. в Новгороде. 1955 г.

Понять эмоции историка можно – эту грамоту он искал целенаправленно на протяжении почти двух десятков лет. Ещё во время экспедиций 1930-х годов археологи находили кусочки бересты, но без надписей. Известно, что такие фрагменты грамот можно было увидеть в музее, организованном в XIX веке краеведом Василием Передольским. Но любитель прочитать их не сумел, а в 1920 годы коллекция была утеряна.

Также в относительно большом количестве попадались некие инструменты, которые могли служить для письма. Всё это говорило, что должно быть и само письмо. Но его не находили, а потом помешала война.

Однако о существовании берестяных книг было известно давно. Ещё Иосиф Волоцкий писал, что у Сергия Радонежского «самые книги не на хартиях писаху, а на берестех». Более того, такие книги сохранились и у староверов — историки их видели воочию.

© gramoty.ru

В первой грамоте говорилось о различных феодальных повинностях нескольких сел. Перечислялись и имена трёх землевладельцев – Фомы, Иева и ещё одного, возможно, Тимофея.

И тут как прорвало – в тот сезон в Новгороде нашли еще 9 берестяных грамот. Было такое ощущение, что кто-то свыше дал «добро» и грамоты стали видны археологам и историкам. В 1952 году их находят в Смоленске, в 1958 году – в Пскове, в Старой Русе в 1966. В 80-е годы в Твери и даже в Москве в 1988 году при раскопках на Красной площади. Нашли в Белоруссии и других землях Древней Руси.

Стало ясно, что грамотность была у наших предков распространена повсеместно. Это подтверждают и тексты грамот, большинство из них обычные бытовые записки или деловые распоряжения, доклады, сообщения начальству. Причём людей не знатных.

Всего было найдено более 1000 грамот, большинство в Новгороде, поскольку там характер почвы способствует их сохранности.

© Неревский раскоп. 1952-1953 гг.

То, что читать и писать умели было ясно и раньше. В Новгороде Великом, где больше всего сохранилось зданий, прежде всего церквей, домонгольского периода, можно прочитать нацарапанные надписи типа «Фома – дурак». Но это могли сделать и просто богатые и образованные прихожане. Грамоты же показали, что читать и писать умели большинство. Есть листы и с учебными работами – азбукой, числами. Значит были и школьники.

Историки полагают, что берестяные грамоты появились уже в IX веке, но широкое распространение получили в XI–XII веках. То есть во времена Великих князей Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого.

В лесной местности береста оказалась самым дешёвым и доступным материалом для письма. Так было всегда – народы использовали те материалы, которые были у них под рукой. Шумеры писали на глиняных табличках, египтяне на папирусе. На Руси им стала береста.

© Рисунок мальчика Онфима на бересте. XIII в. Грамота № 202

Ее изготавливали самостоятельно. Срезали с березы подходящий кусок коры, без дыр и щербин, снимали верхний слой и кипятили в щелоке. После чего она становилась мягкой и на ней можно было писать. Писали не чернилами, а выдавливая буквицы стилусом, который у славян назывался писало. Один конец писала был заострен, а второй сплющен – он выполнял роль стёрки.

С появлением производства бумаги надобность в бересте отпала. Историки полагают, что те грамоты, которые сейчас находят археологи были просто выброшены за ненадобностью. Наверное, какая-то часть просто потеряна владельцами.

Но есть и ещё одна причина, на которую обращают внимание некоторые ученые. Берестяные грамоты пропадают с появлением и распространением крепостного права. Образование нужно только свободным людям, рабам грамота ни к чему.