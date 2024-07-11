Дворцовые тайны принцесс, которые были глубоко несчастны в браке

Им завидуют миллионы девушек по всему миру и мечтают о такой же судьбе. Однако не у всех принцесс жизнь складывается как в сказке. Героиням нашего материала удалось выйти замуж за принца, но, несмотря на внешнюю идиллию, они оставались глубоко несчастными.

Принцесса Диана и принц Чарльз

О браке Дианы Спенсер и принца Чарльза написано столько, что хватит на целую библиотеку.

Они поженились в 1981 году. СМИ сразу же окрестили торжество свадьбой века, однако для новоиспеченной принцессы этот день стал началом самого тяжелого периода в жизни. Диана знала о том, что супруг всю свою жизнь любил другую женщину — Камиллу Паркер-Боулз, но продолжала терпеть измены и создавать видимость счастливой семьи.

В интервью Эндрю Мортону леди Ди призналась, что проблемы начались сразу после церемонии бракосочетания. Она страдала от булимии, ненавидела себя и винила во всем соперницу. Есть информация, что супруга Чарльза даже пыталась резать вены, однако, к счастью, все обошлось.

Вскоре Диана, не получавшая должного внимания со стороны мужа, стала искать его в своем окружении. В это же время супруг перестал скрывать отношения с любовницей и даже отправился с ней в совместное путешествие. Это разозлило Елизавету II, которая попросила Диану и Чарльза оформить развод.

Принцесса Шайя и шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

В конце июня этого года стало известно о том, что дубайская принцесса Шайя сбежала от своего мужа — шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума в Великобританию. Женщина прихватила с собой 39 миллионов долларов и детей. Свои действия она объясняет тем, что просто хотела спасти свою жизнь.

По официальной версии, шейх поймал супругу на измене с телохранителем. Якобы аль-Мактум без предупреждения вернулся в свой особняк, застав Шайю на подозрительно близком расстоянии от охранника. Мохаммед и раньше подозревал принцессу в связи с этим мужчиной: по его словам, жена баловала того слишком роскошными подарками и проводила с ним подозрительно много времени. Сейчас супруги пытаются в суде решить вопросы опеки над общими детьми.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Сестра Елизаветы II всегда любила лишь одного мужчину: главного конюха покойного короля — капитана Питера Таунсенда. Об их связи стало известно случайно: во время одного из официальных мероприятий Маргарет инстинктивно смахнула с него пылинку. Это заметили репортеры и заподозрили неладное. Мужчина не годился монаршей особе в женихи: он был на 16 лет старше, разведен и не имел благородного происхождения.

В 1960 году Маргарет вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса. Она не любила этого парня и даже не пыталась создать видимости идеального брака. С супругом принцесса прожила 18 лет. На протяжении этого времени она меняла молодых любовников как перчатки, но ни к кому из них старалась не привязываться. В ее сердце навсегда оставался только один мужчина — Питер.

Луиза Датская и принц Фридрих Липпе-Шаумбургский

Принцесса Луиза в юности страдала от серьезной депрессии. Чтобы хоть как-то скрасить безрадостную жизнь внучки, бабушка девушки решила подыскать ей жениха. Идеальным кандидатом стал Фридрих Липпе-Шаумбургский. Помолвка состоялась в 1984 году.

Однако брак не сделал Луизу счастливее. Наоборот, она еще больше ушла в себя. После свадьбы молодожены переехали в Богемию. Принцесса родила мужу троих детей, но не чувствовала себя уверенно рядом с ним и сильно тосковала по родине. Она продолжала страдать от перепадов настроения и все чаще чувствовала себя одинокой.

В 1906 году Луиза заболела менингитом. Недуг забрал все силы. В том же году принцессы не стало.

Принцесса Токхе и Такеюки Со

Историю последней и самой грустной корейской принцессы на Востоке знает едва ли не каждый второй. Ее отправили в Японию в 13-летнем возрасте в качестве заложницы. Всю жизнь девушка провела на чужбине, вдали от своей семьи.

По велению японской императрицы Теймей Токхе выдали замуж за графа Такеюки. Для обоих брак стал испытанием. И если принцесса еще пыталась найти утешение, занимаясь воспитанием общей дочери, то ее супруг не скрывал разочарования от того, что ему пришлось жениться принудительно.

Из-за несчастливого брака у Токхе стала развиваться депрессия. Вскоре ей поставили диагноз: «шизофрения». Муж поместил супругу в психиатрическую лечебницу, а сам в это время начал бракоразводный процесс. В заведении для душевнобольных Токхе провела много лет: ее лечили большими дозами бромида калия и электрошоком.

В 1962 году принцесса вернулась на родину. Остаток жизни она провела в окружении родственников своего брата.