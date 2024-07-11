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Странные, но интересные хобби знаменитостей

Узнаем, чем на досуге занимаются Анджелина Джоли и Том Хэнкс, Сьюзан Сарандон и Райан Гослинг, а также другие обитатели голливудских холмов.

Странные, но интересные хобби знаменитостей
© Inc-News

Наблюдая за ними на широких экранах или красных дорожках, легко можно забыть, что они – живые люди со своими желаниями и слабостями. Но этот обзор не о негативе, а о том, что ничто человеческое звёздам не чуждо. И их необычные хобби – яркое тому подтверждение. Итак, узнаем, чем на досуге занимаются богатые и знаменитые? Ведь для того, чтобы хорошо проводить время, большие деньги необязательны. Главное – интерес, азарт и удовольствие, которое можно получить от любимых занятий.

Кендалл Дженнер

Посетив вечернее шоу известного ведущего Джеймса Кордена, модель и телезвезда показала скрытые способности в художественном свисте. Вопросы – где она научилась и как может применить этот талант, так и остались без ответа.

Николь Кидман

Кто бы мог подумать, что актриса – любительница адреналина и практикует прыжки с парашютом? Вряд, ли найдутся такие знатоки. Николь не только поднимается в небо, чтобы ощутить радость полёта, но и вдохновляет других женщин последовать её примеру.

Брэд Питт

У актёра много поклонников, и он вполне заслуженно наслаждается жизнью кинозвезды. Но мало кто знает, что по образованию он – архитектор и отлично разбирается в искусстве. После разрушительного урагана Катрина в 2005-м Питт занимался строительством жилых домов в Новом Орлеане, которые сам же и спроектировал. Более того, он создал дизайн обручальных колец перед свадьбой с Анджелиной Джоли. Но и это ещё не всё, в свободное от съёмок время Брэд занимается производством керамической посуды.

Кэти Перри

Певица славится бесстрашием в смене имиджа, в том числе, и причёсок. Но вы удивитесь ещё больше, если узнаете, что она коллекционирует… волосы коллег. Так, например, выступая перед фанатами, Кэти рассказала, что иногда носит в сумочке локоны Майли Сайрус и Тейлор Свифт.

«Это, конечно, кажется жутковатым, но, на самом деле, круто», - отметила Пэрри.

Уилл Смит

Звезда триллера «Я – легенда» неравнодушен к боевым приёмам французских мушкетёров, а именно, фехтованию. Более того, подсадил на этот спорт и приятелей-коллег – Тома Круза и Дэвида Бекхэма.

«Это очень весело. Мы хотели, чтобы деятельность была напряжённой, но мы стареем - должны думать о замедлении, следить за суставами. Особенно за моим коленом», - с улыбкой рассказал Смит.

Райан Гослинг

В беседе с австралийским GQ актёр признал, что научился вязать спицами на съёмках комедии «Ларс и настоящая девушка» (2007) и с тех пор обожает это хобби.

«Если бы мне предложили спланировать совершенный день, это было бы вязание. И ведь вы что-то приобретаете от этого в конце. У вас появляется замечательный подарок. Для кого-то, кто хочет странной формы дурацкий шарф», - отметил Гослинг.

Пенелопа Крус

Интерес актрисы к вешалкам от пальто и плащей кому-то может показаться очень странным. В её коллекции – более 500-т экземпляров различных форм и размеров, и ни одного из металла. Фанаты не перестают строить предположения на этот счёт, высказывая чаще всего мысль, что такое количество вешалок лауреатке «Оскара» нужно, чтобы вешать одежду от известных брендов.

Истории
Кендалл Дженнер
Майли Сайрус
Джеймс Корден
Пенелопа Крус
Николь Кидман
Брэд Питт
Сьюзан Сарандон
Анджелина Джоли
Уилл Смит
Дэвид Бекхэм
Райан Гослинг