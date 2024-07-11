Странные, но интересные хобби знаменитостей

Узнаем, чем на досуге занимаются Анджелина Джоли и Том Хэнкс, Сьюзан Сарандон и Райан Гослинг, а также другие обитатели голливудских холмов.

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Наблюдая за ними на широких экранах или красных дорожках, легко можно забыть, что они – живые люди со своими желаниями и слабостями. Но этот обзор не о негативе, а о том, что ничто человеческое звёздам не чуждо. И их необычные хобби – яркое тому подтверждение. Итак, узнаем, чем на досуге занимаются богатые и знаменитые? Ведь для того, чтобы хорошо проводить время, большие деньги необязательны. Главное – интерес, азарт и удовольствие, которое можно получить от любимых занятий.

Посетив вечернее шоу известного ведущего Джеймса Кордена, модель и телезвезда показала скрытые способности в художественном свисте. Вопросы – где она научилась и как может применить этот талант, так и остались без ответа.

Кто бы мог подумать, что актриса – любительница адреналина и практикует прыжки с парашютом? Вряд, ли найдутся такие знатоки. Николь не только поднимается в небо, чтобы ощутить радость полёта, но и вдохновляет других женщин последовать её примеру.

У актёра много поклонников, и он вполне заслуженно наслаждается жизнью кинозвезды. Но мало кто знает, что по образованию он – архитектор и отлично разбирается в искусстве. После разрушительного урагана Катрина в 2005-м Питт занимался строительством жилых домов в Новом Орлеане, которые сам же и спроектировал. Более того, он создал дизайн обручальных колец перед свадьбой с Анджелиной Джоли. Но и это ещё не всё, в свободное от съёмок время Брэд занимается производством керамической посуды.

Кэти Перри

Певица славится бесстрашием в смене имиджа, в том числе, и причёсок. Но вы удивитесь ещё больше, если узнаете, что она коллекционирует… волосы коллег. Так, например, выступая перед фанатами, Кэти рассказала, что иногда носит в сумочке локоны Майли Сайрус и Тейлор Свифт.

«Это, конечно, кажется жутковатым, но, на самом деле, круто», - отметила Пэрри.



Звезда триллера «Я – легенда» неравнодушен к боевым приёмам французских мушкетёров, а именно, фехтованию. Более того, подсадил на этот спорт и приятелей-коллег – Тома Круза и Дэвида Бекхэма.

«Это очень весело. Мы хотели, чтобы деятельность была напряжённой, но мы стареем - должны думать о замедлении, следить за суставами. Особенно за моим коленом», - с улыбкой рассказал Смит.



В беседе с австралийским GQ актёр признал, что научился вязать спицами на съёмках комедии «Ларс и настоящая девушка» (2007) и с тех пор обожает это хобби.

«Если бы мне предложили спланировать совершенный день, это было бы вязание. И ведь вы что-то приобретаете от этого в конце. У вас появляется замечательный подарок. Для кого-то, кто хочет странной формы дурацкий шарф», - отметил Гослинг.



Интерес актрисы к вешалкам от пальто и плащей кому-то может показаться очень странным. В её коллекции – более 500-т экземпляров различных форм и размеров, и ни одного из металла. Фанаты не перестают строить предположения на этот счёт, высказывая чаще всего мысль, что такое количество вешалок лауреатке «Оскара» нужно, чтобы вешать одежду от известных брендов.