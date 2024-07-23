Чем опасен легендарный борщевик

Говоря о «борщевике», обычно подразумевают именно борщевик Сосновского – опасное растение, омрачающее жизнь не только дачников, но и целых регионов. Еще полвека назад в нем видели перспективную культуру, предназначенную для кормления скота, но на деле он обернулся настоящим бедствием.

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Борьба с борщевиком Сосновского ведется повсеместно, а вскоре уничтожение этого сорняка на своих участках может стать обязанностью всех дачников. Как же обезопасить себя и свой участок от этого коварного растения?

Растение, овеянное легендами

Латинское название борщевика – Heracleum – напрямую отсылает к древнегреческому герою Гераклу. Согласно мифам, он сражался с великаном Антеем, сыном Геи – богини Земли. Сила Антея заключалась в его связи с матерью-Землей: каждый раз, когда он касался земли, он обретал новую силу. В одном из боев Геракл оторвал Антея от земли и держал его в воздухе, пока тот не ослаб и не был повержен.

Существует версия, что борщевик получил свое название именно в честь этого подвига. Якобы мощные стебли растения, способные пробить любую землю, символизируют силу Геракла, а соцветия-зонтики – его оружие.

Русское название «борщевик» тоже имеет древнюю историю. По одной из версий, оно происходит от слова «борщ», которое в старину могло означать любое блюдо из зелени. Таким образом, борщевик мог получить название за свои крупные листья, которые использовали в пищу.

Гигантское растение, получившее название в честь исследователя Дмитрия Сосновского, обнаружили на Кавказе в 40-х годах прошлого столетия. Открытие сделала ботаник, уроженка Тбилиси Ида Манденова.

Чем опасен борщевик?

Его история начиналась многообещающе. В середине XX века это растение с сочными стеблями и урожайными семенами привлекало внимание ботаников и аграриев. Его выращивали как кормовую культуру, полагая, что он станет ценным источником питания для скота.

Однако вскоре стало понятно, что этот гигант, вырастающий до трех метров в высоту, представляет собой серьезную опасность, причем не только для людей, но также и для животных и экосистемы в целом:

1. Фототоксичность

Зеленая часть этой сорной травы содержит эфирные масла с высоким содержанием фуранокумаринов – веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолетовому излучению. На коже появляются сильнейшие и очень болезненные ожоги с волдырями. Заживать они могут месяцами – и это при условии, что травмирование не было серьезным, а первая помощь была оказана вовремя.

Поражения могут оказаться столь глубокими, что будет поставлен диагноз «ожог третьей степени». То есть повреждения могут затронуть не только кожу, но и ткани, мышцы, нервы, жировую прослойку, дойти до костей.

2. Аллергия

Пыльца и другие аэрозольные частицы борщевика оказывают раздражающее воздействие на гортань, приводят к тошноте и рвоте. Находиться в зарослях этой травы можно строго в защитной маске. Людям с аллергией на пыльцу грозит асфиксия.

3. Вытеснение других растений

Борщевик не болеет. Он не привлекает клещей, тлю, слизней и других насекомых – естественных вредителей.

Агрессивно захватывает новые территории, образуя густые непроходимые заросли, вытесняя с полей и лугов полезные растения и нарушая экосистему. Чрезвычайно плодовит. Одно растение за сезон может произвести до 20 тыс. семян. Ветром они разносятся на огромные расстояния и распространяются все дальше.

Он – сам себе экосистема, способен образовывать целые леса. Это приводит к нарушению биологического разнообразия и снижению плодородия земель.



4. Опасность для животных

Домашние животные плохо едят борщевик, только если очень голодны, предпочитают другие виды растений, а дикие звери не едят его вовсе.

Животные, съевшие борщевик, получают отравление. У них могут наблюдаться симптомы, схожие с симптомами у людей: ожоги, аллергические реакции, проблемы с пищеварением.

В некоторых случаях отравление борщевиком может привести к гибели животных.

Коровы, кормившиеся борщевиком, стали давать горькое молоко. У телят, рожденных от таких коров, наблюдались признаки генных мутаций.

К концу XX века от целенаправленного выращивания этого растения наконец отказались полностью.

В наши дни борщевик Сосновского официально включен в реестр сорных растений и является одним из самых опасных инвазивных видов на территории России.



Борьба с этим сорняком – непростая задача, которая требует комплексного подхода.

В России на законодательном уровне планируется обязать садоводов бороться с распространением этого ядовитого сорняка.

Как выглядит борщевик?

Распознать опасного гиганта от других видов можно по ряду характерных признаков.

1. Мощный стебель

Его диаметр достигает десяти сантиметров. Поверхность: бороздчато-ребристая, на поверхности можно заметить волоски с фиолетовыми пупырышками. Внутренняя структура полая.

2. Крупные листья

Напоминают гигантский лист винограда. Резной или тройчатой формы.

3. Соцветия

Обычно белого цвета, размер зонтика превышает метр в диаметре – около 1,3 метра, если точнее.

4. Высота

Вырастает до четырех метров.

На просторах интернета есть множество фото борщевика, в том числе есть снимки, на которых можно оценить масштаб этого растения-терминатора, когда рядом с ним стоит человек.

Все ли виды борщевика опасны?

На территории нашей страны произрастает около 40 видов этой культуры (по другим данным – 70 и более видов), но опасность представляют далеко не все. Например, распространен борщевик сибирский. Стебли этого вида можно жарить или варить, даже мариновать. Второе его название – борщевик обыкновенный.

Борщевик мохнатый (в народе прозван «медвежьей лапой») тоже употребляют в пищу, но в качестве пряности. Вырастает он не более полутора метров в высоту, имеет овальные листья. Кроме того, отличить неопасное растение можно по диаметру зонтиков, которые не превышают 20 сантиметров.

Как лечить ожог от борщевика?

Сок этой сорной травы – токсичное вещество, которое может вызвать ожоги. Если он попал на вашу кожу, необходимо действовать быстро:

· Промойте пораженный участок проточной водой.

По возможности применяйте мыло. Тщательно смывайте сок не менее 15–20 минут.

· Удалите остатки сока.

Аккуратно промокните пострадавшую кожу чистой салфеткой или мягкой тканью. Не трите и не растирайте поврежденное место.

· Защитите кожу от солнца.

Закройте травмированный участок плотной одеждой, не пропускающей ультрафиолет. Избегайте прямого солнечного света минимум на 48 часов. В помещении используйте солнцезащитный крем с высоким SPF (не менее 30).

· Примите антигистаминный препарат.

Это поможет снять зуд, отек и другие аллергические реакции. Если у вас есть аллергия на другие лекарства, проконсультируйтесь с врачом перед приемом.

· Следите за состоянием кожи.

В случае покраснения, образования волдырей, сильной боли или повышения температуры без промедлений обратитесь за медицинской помощью.

· Не вскрывайте волдыри.

Это может привести к инфицированию и образованию шрамов.

· Что делать, если ядовитый сок попал в глаза?

Промойте их проточной водой в течение 15–20 минут. Незамедлительно обратитесь к врачу.

Как одеться и обезопасить себя при борьбе с борщевиком Сосновского?

Важно соблюдать меры предосторожности при уничтожении этого опасного сорняка, ведь он может вызвать серьезные ожоги и аллергические реакции.

· Одежда

Должна быть плотной и непромокаемой, чтобы защитить вашу кожу от попадания сока. Выбирайте брюки и рубашки из плотных синтетических тканей, таких как нейлон или полиэстер.

· Высокие сапоги, можно резиновые

Обязательно закрывайте лодыжки. Это защитит ваши ноги от попадания сока и от механических повреждений.

· Резиновые перчатки

Используйте плотные резиновые перчатки, которые не пропускают сок. Не используйте медицинские или хлопковые строительные перчатки.

· Защитные очки

Сок может попасть в глаза, а это очень опасно для зрения.

· Головной убор

Используйте панаму или кепку, чтобы защитить волосы и лицо от сока.

· Дополнительные советы

Следите, чтобы между рукавами и перчатками не оставались щели, запястья нельзя оголять. То же касается щиколоток – следите, чтобы между брюками и обувью не обнажались участки кожи. Перчатки, как вариант, можно примотать к рукаву бумажным скотчем.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы средства первой помощи на случай ожогов, попадания ядовитого сока на кожу были под рукой. Приготовьте все необходимое и возьмите с собой.

Не стоит оставаться в зарослях борщевика в одиночку.



· Меры предосторожности при работе с химическими средствами

Проводите работы в пасмурный день, когда нет сильного ветра. Не забудьте защитный костюм, закрывающий голову, руки и ноги, а также маску, чтобы уберечь органы дыхания. Также важно использовать очки для защиты глаз.

Одежду после проведения обработки необходимо утилизировать. Пластиковые элементы (защитные очки, например) требуется хорошенько промыть чистой водой.

Важно! В зону химической обработки территории должен быть перекрыт доступ для детей и животных. Заросли лучше оградить.



Как уничтожать срезанные части растения? Обычно побеги складывают в мешок, затем сжигают. Метод считается эффективным. Но не забывайте о мерах безопасности при сжигании.

Как избавиться от борщевика на участке?

Проблема распространения борщевика в России становится все более актуальной. Прогнозы неутешительны: если не заниматься этой проблемой и не предпринимать никаких мер, то к 2040-м – максимум к 2060-м годам это ядовитое растение захватит всю европейскую часть страны, исключением станут лишь нескольких северных регионов.

Тем не менее существует множество способов борьбы с этим опасным растением. Главное – действовать правильно и комплексно. Вот несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать:

Начать работы необходимо до цветения этого растения. Самое важное – приступить еще до того, как созрели семена. Они прорастают при температуре почвы от двух до пяти градусов тепла с глубины не более пяти сантиметров.

Процесс уничтожения этого сорняка осложнен тем, что даже если полностью удалить зеленую массу с участка, часть семян, сохранившаяся в почве, может со временем прорасти. Кроме того, семена ветром будет активно заносить на ваш очищенный участок с соседних территорий, где аналогичные работы не проводились.

Существует несколько основных методов борьбы с борщевиком:

1. Прополка

Подходит для точечного удаления молоденьких побегов. Требует тщательной защиты (перчатки, очки). Эффективна на финальном этапе зачистки участка.

2. Скашивание

Не приводит к полному истреблению, но ослабляет растение. Рекомендуется регулярное скашивание (по меньшей мере трижды за сезон). После покоса зеленые части необходимо уничтожить. Нельзя делать перегной, использовать для мульчирования почвы.

3. Обрезание зонтиков

Подходит для растений с цветами. Нужно быть максимально аккуратными, чтобы избежать ожогов (о мерах предосторожности мы писали выше). Срезаются бутоны или неразвитые плоды. Все срезанные части отправляются на утилизацию.

4. Глубокая вспашка

Уничтожает точку роста растения. Углубиться в почву следует не менее чем на 30 сантиметров, а все части травы, в том числе добытые из почвы корни, необходимо уничтожить.

5. Химия против борщевика

В рамках химической обработки можно опрыскивать зеленую часть растения системными гербицидами. Разрешены к применению только препараты, допущенные для использования в частном порядке.

Основные правила: избегаем палящего зноя, работаем в утреннее или вечернее время, важно, чтобы не было ветра, защищаем органы дыхания и кожи. Рекомендуются баковые смеси с разными действующими веществами. Первые признаки действия гербицида проявятся спустя полмесяца.

6. Истребление большой популяции

Если речь идет не о единичных случаях и даже не о сотнях, а о группе растений численностью от тысячи и более, то потребуется применение специализированной техники для вспашки. При обнаружении таких зарослей россиянам рекомендуется обращаться в органы местного самоуправления.

После зачистки землю советуют засадить растениями-антагонистами: луговым мятликом, райграсом пастбищным, красной овсяницей, клевером, бобовыми, любыми злаками, малиной, топинамбуром. Они создадут естественную тень и станут конкурентами для борщевика, мешая ему вновь захватить всю окрестную территорию.

Борьба с борщевиком Сосновского – это длительный процесс, требующий комплексного подхода. Не существует универсального метода, подходящего для всех случаев. Важно правильно использовать выбранный метод и соблюдать меры предосторожности.