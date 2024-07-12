Тайна «Рабочего и колхозницы»: что Сталин высматривал в складках скульптуры

Поздним весенним вечером 1937 года к московскому опытному заводу Института машиностроения и металлообработки прибыл чёрный бронированный «Паккард». Из него вышел Иосиф Сталин. Вождь неторопливо направился в один из цехов завода. Его интересовал ход работ по монтажу скульптуры «Рабочий и колхозница». Видимо, нареканий (а ведь был донос – мол, в складках одежды при желании можно разглядеть непозволительное!) у лидера не возникло, так как уже через несколько дней скульптуру разобрали на 65 фрагментов и на 28 вагонах доставили в Париж на Всемирную выставку.

Удивить мир

Масштабное мероприятие стартовало во французской столице в мае 1937 года. Советский Союз получил приглашение принять в нём участие за два года до открытия. Так как в грязь ударить лицом было нельзя, то подготовка началась незамедлительно. Архитектор Иофан разработал проект здания – 34 на 165 метров.

Его должна увенчивать скульптура рабочего и колхозницы, «хозяев» нового государства. Работу над ней доверили скульптору Вере Мухиной. На создание шедевра соцреализма её вдохновили статуи античного периода «Тираноборцы» и «Ника Самофракийская». Примечательно, что изначально юноша и девушка должны были быть обнажёнными, но коррективы внесла строгая комиссия. Её члены распорядилась одеть рабочего и колхозницу.

Моделями для мужской фигуры стали танцор Игорь Басенко (тело) и физкультурник Сергей Каснер (лицо). А вот девушку Мухина «списала» с телефонистки Анны Богоявленской, которую встретила случайно во время прогулки в парке. Чтобы лучше представить объëм работ, достаточно вспомнить, что высота «Рабочего и колхозницы» – более 24 метров, вес – более 63 тонн.

Тень Троцкого

Не обошлось и без досадных эксцессов. Так, кто-то разглядел в лице рабочего образ Льва Троцкого. Много вопросов возникало и к развевающемуся шарфу. Якобы в складках тоже «появляется» советский революционер. От этой детали лично пытался избавиться Вячеслав Молотов, но многотонную «загогулину» отстояла-таки Мухина. Во-первых, без шарфа скульптура лишится эффекта движения вперёд, а во-вторых, будет потеряно равновесие. Считается, что Сталин посещал цех как раз для того, чтобы проверить – нет ли на статуе на самом деле лица Троцкого? Но в любом случае требовался вердикт вождя, так как речь шла о международном престиже.

Поклонники «Рабочего и колхозницы»

Цель была достигнута. В Париже у статуи «Рабочая и колхозница» был ошеломительный успех. Не удалось «перетянуть одеяло на себя» и немцам, чей павильон располагался напротив. Их выставочная конструкция оказалась на несколько метров выше советской – за счёт надстроенного в последний момент шпиля с фигурой орла. Идея, кстати, не выгорела. Из-за высоты здания птица казалась мелкой.

Скульптура приглянулась и французам, которые известны своим чувством прекрасного. Французская пресса тут же объявила «Рабочего и колхозницу» величайшим произведением XX века, а парижские власти захотели даже купить монумент. Но Сталин остался непреклонен. По его мнению, «гиганты» должны были вернуться на советскую землю. Так «Рабочий и колхозница» заняли своё место у входа на ВДНХ. Там же скульптура находится и сегодня.