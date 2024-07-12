Как Британия и Франция планировали атаковать СССР за год до Гитлера

За год до начала реализации Гитлером знаменитого плана «Барбаросса» Британия и Франция разрабатывали собственную концепцию нападения на СССР. Операция 1940 года, нацеленная на уничтожение Советского Союза, называлась «Копьё» и предусматривала массированную бомбардировку объектов нефтяной промышленности, расположенных в Кавказском регионе.

Предпосылки

После подписания 23 августа 1939 года пакта Молотова-Риббентропа, власти Великобритании и Франции встревожились возможным сближением Германии и СССР. Данный документ расценивался европейскими державами, как союзнический договор между угрожавшей соседним странам Германией и набирающим индустриальную мощь большевистским СССР. Воспринимая германо-советский пакт как прямую угрозу для собственной безопасности англичане французы решили разработать стратегическую операцию по своей защите. К слову, когда за год до этого события, а точнее 30 ноября 1938 года, Британия, а чуть позже Франция, сами подписали с Германией декларацию о взаимном ненападении, этот факт почему-то властями данных стран не трактовался как союзнический акт с фашистской Германией.

Добившийся благодаря Мюнхенскому соглашению поглощения Чехословакии, Гитлер, поощряемый властями этих самых европейских держав, готовых ради сохранения мира на континенте жертвовать интересами и суверенитетом малых государств, очень быстро стал выходить из-под их контроля.

Подобный сценарий был невыгоден Британии, и следовавшей в фарватере её политики Франции, которые долгое время удовлетворяли потребности Германии, лишь для того, чтобы натравить её на СССР и чужими руками избавиться от коммунистической угрозы. После заключения пакта Молотова- Риббентропа европейские гранды опасались роста импорта нефтепродуктов из СССР в Германию. Данное обстоятельство повышало военную мощь вермахта, а значит Германия получала отличный шанс избавиться от диктата Лондона и Парижа.

Планирование

Стратегическая англо-французская операция под кодовым названием «Копьё» предполагала крупномасштабную бомбардировку нефтепромыслов, располагавшихся в южных районах СССР. После 17 сентября 1939 года, когда советские войска вторглись в Польшу, англо-французские власти приступили к планированию миссии против СССР. В октябре 1939 года министр финансов Франции Поль Рейно поинтересовался у офицера Поля де Виллемома в состоянии ли вооруженные силы страны в кооперации с английскими коллегами подвергнуть бомбардировке с территории Сирии нефтяные разработки и нефтеперерабатывающие заводы на Кавказе? Ответ полковника был утвердительным.

Историк Геннадий Соколов констатировал, что к началу 1940 года план практически был готов и генеральный секретарь французского МИДа Леже докладывал американскому послу Буллиту, что его страна не будет разрывать дипломатические отношения с Советским союзом или объявлять ему войну, «она просто уничтожит СССР». В середине января 1940 года премьер-министр Франции Эдуар Даладье поставил перед главнокомандующими морскими и сухопутными силами Франции — адмиралом Дарланом и генералом Гамеленом конкретную задачу: представить соображения по методу пресечения поставок нефти из СССР в Германию. Власти США через своего посла Буллитта были уведомлены о планах европейцев относительно ослабления СССР.

Определение целей

Французы изначально рассматривали три варианта действий. В первом случае предполагалось перехватить танкеры с советской нефтью, во втором — организовать вторжение на Кавказ, а в третьем — разжечь в регионе мусульмано-сепаратистские восстания.

Генерал Гамелен уверял премьер-министра Франции, что недостаток топлива непременно приведёт к параличу вооруженных сил СССР, а также коллапсу в сельском хозяйстве и промышленности. В перспективе Советскому союзу грозил масштабный голод и даже крах.

В свою очередь, Германия лишилась бы доступа к важнейшим источником сырья.

Премьер-министр решил остановиться на варианте с бомбардировкой нефтепромыслов, и его идею поддержал британский премьер-министр Невилл Чемберлен.

В марте 1940 года в докладе Комитета начальников штабов Великобритании подчёркивалось, что «наиболее уязвимыми целями на Кавказе являются нефтепромышленные районы в Баку, Грозном и Батуми», а при нанесении бомбовых ударов по нефтеперегонным предприятиям, нефтехранилищам и портовой инфраструктуре Батуми и Туапсе необходимо задействовать рейды авианосцев в Чёрном море.

Французы план внезапного нападения на Кавказ назвали «R.I.P»-«Россия. Индустрия. Горючее», а англичане «МА-6». Впоследствии обе эти программы были объединены в одну союзническому секретную операцию под кодовым названием «Копьё».

Детали

Основное планирование операции «Копьё» пришлось на период окончания советско-финской войны. К началу февраля 1940 года Высший союзный военный совет уже подготовил планы бомбардировок по Баку, Батуми, Майкопу, Грозному, Поти и даже по порту Одессы с авиабаз, располагавшихся в Иране, Турции и Сирии.

В конце марта 1940 года принадлежавший Великобритании разведывательный самолёт «Локхид-12А», поднявшись с иракской авиабазы, произвёл стереоскопическую фотосъемку нефтепромыслов Кавказа. Предполагалось что для выполнения задания будут задействованы 3 британские эскадрильи и 100 самолётов 6 французских сил. В числе бомбардировщиков значились британский «Бленхейм» и американский «Глен-Мартин». Бомбардировка должна была осуществляться и днём, и ночью, и в течение трёх месяцев «нанести СССР нокаутирующий удар». Сначала операцию «Копьё» хотели начать в мае, но затем перенесли её на конец июня.

Отмена

Однако «Копью» не суждено было ударить по территории СССР. Виной тому стали две причины. 10 мая 1940 года гитлеровские войска вторглись во Францию и за 1 месяц и 12 дней захватили её территорию. В сложившейся ситуации властям страны было уже не до ударов по нефтепромыслам СССР.

А англичан выбило из привычной колеи разгромное поражение при обороне Норвегии, постигшее их в июне 1940 года. Однако отмена плана не означала окончательный отказ от его воплощения. Новый премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уже после нападения Гитлера на СССР полагал, что коммунистический колосс не выдержит больше 6 месяцев сопротивления, и дабы нефтепромыслы Кавказа не попали в руки немцев, их следует уничтожить.

Таким образом, лишь стечение обстоятельств не позволило Британии и Франции напасть на СССР раньше Гитлера, а героическая борьба советского народа разрушила их планы по нанесению удара уже в ходе войны.