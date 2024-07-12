Как тульские оружейники создали новую снайперскую винтовку

Крупнокалиберная винтовка разработана в тульском ЦКИБ СОО и предназначена для поражения легкой бронированной техники и живой силы противника на открытых пространствах и в укрытиях. На испытаниях демонстрационный образец показал высокую скорострельность и кучность стрельбы. В настоящее время эксперты анализируют полученные результаты, после чего планируется запуск винтовки в производство и поставка в зоны боевых действий.

История создания МЦ-572

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле занимается исследованием новых направлений стрелкового оружия. Специалисты бюро разработали десятки видов современного охотничьего, спортивного и боевого оружия, используемого в нашей стране и поставляемого на экспорт. В разное время на предприятии работали знаменитые на весь мир инженеры-конструкторы – Николай Макаров, Игорь Стечкин, Герман Коробов, Александр Волков и другие.

Крупнокалиберная винтовка «Астарта» была разработана как антиматериальная (anti-materiel rifle) – то есть способная обеспечить поражение различной техники на расстоянии, где винтовки нормального калибра не могут причинить гарантировано непоправимый вред материально-техническим средствам противника. Впервые винтовка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2023», где ее качества высоко оценили эксперты индустрии. Сейчас оружие проходит завершающую стадию испытаний.

Особенности модели

Высокоточная полуавтоматическая винтовка разработана под патрон 12,7х108 мм и является самозарядной, что обеспечивает ей высокую скорострельность. Чаще всего образцы крупнокалиберных винтовок не демонстрируют выдающиеся результаты в отношении кучности стрельбы, так как цель для поражения имеет внушительные размеры и параметр кучности кажется второстепенным.

Однако специалисты поставили для себя задачу существенно доработать этот показатель и добились своей цели. Кучность стрельбы достигается за счет конструкционной особенности («зажатого» ствола). По этому параметру винтовка превосходит многие известные виды винтовок иностранного производства. Ствол МЦ-572 имеет продольные каннелюры, которые помогают повысить показатели прочности и охладить конструкцию.

Во время испытаний при стрельбе с расстояния 100 метров все пять патронов попали в цель с отклонением всего в 1,5 см. Результат превзошел результаты американской винтовки Barrett, у которой отклонение составляет 6 см.

Огнестрельное оружие способно поражать различные цели:

- технические средства;

- легкобронированную технику;

- наблюдательные посты;

- радиолокационные станции;

- топливные баки и склады с боеприпасами.

Снайперские патроны для винтовки также разработаны в ЦКИБ СОО. По функционалу винтовка может быть сравнима с СВЛК-14С Сумрак от Lobaev Arms.

Характеристики и преимущества снайперской винтовки «Астарта» МЦ-572

Тактико-технические характеристики снайперского комплекса на данный момент засекречены. Разработчики заявляют о следующих параметрах винтовки:

- затвор – поворотный с шестью упорами;

- двигатель – газовый отключаемый;

- тип магазина – коробчатый;

- вместимость магазина – пять патронов;

- длина ствола – 760, 840 и 1000 мм;

- калибр патронов – 12,7 х 108 мм.

Система автоматики, работающая за счет отвода пороховых газов, гарантирует функциональность и надежность оружия. Газоотводный механизм можно отключить с помощью специальной кнопки, расположенной с правой стороны ствольного кожуха. Таким образом, есть возможность менять режим ведения огня. Например, можно вести беглую стрельбу, когда точечные выстрелы по цели не нужны.

На переднем срезе кожуха ствола расположен механический прицел в виде складной мушки. Также в комплект входит интеллектуальный электронный прицел Дедал DHF 4-28х56 Harrier, который позволяет вносить поправки, не упуская цель из вида. Винтовка МЦ-572 отвечает современным требованиям эргономики и имеет возможность модификации – ее можно отрегулировать под конкретного стрелка.

Возможности использования

Повысить эффективность оружия позволяют пять дополнительных модулей – прицел с тепловизором, раскладывающиеся сошки, пламегаситель и глушитель. Сошки винтовки можно использовать в сложенном и разложенном виде. В сложенном виде они гарантируют увеличение скорости смены оружия и уменьшают отдачу. Разложенные сошки целесообразно использовать при стрельбе из положения «лежа»: приспособление помогает повысить темп стрельбы, уменьшить угол увода ствола и отдачу.

Применение снайперской винтовки «Астарта» МЦ-572 требует специальной подготовки стрелков и тщательного планирования задачи. С учетом значительного веса и габаритов оружие целесообразно использовать из укрытия, в первую очередь в городах. В полях, где необходимо постоянное перемещение, будет проблематично установить винтовку стационарно.

Потенциал для производства и применения в боевых действиях

Этот высокоточный снайперский комплекс позволит решать различные специализированные задачи в зоне боевых действий. Высоко оценив возможности оружия в процессе испытательных стрельб, было принято решение запустить винтовку в серийное производство, а также направить партию оружия в зону СВО в подразделения специального назначения. Ожидается, что интерес к винтовке «Астарта» МЦ-572 проявят и иностранные покупатели – в будущем возможна поставка вооружения за рубеж.