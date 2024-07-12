Разведчики и алкоголь: как учили пить резидентов

Хороший разведчик должен обладать множеством профессиональных качеств: великолепной памятью, актерским мастерством, знанием языков, а также досконально владеть разными видами оружия. Эти особенности агентов разведки хорошо известны всем из фильмов и романов. Однако было еще один важный навык, который редко афишировался — это умение пить. В разведке к этому вопросу подходили очень серьезно, как в СССР, так и в странах, являвшихся потенциальными врагами.

Секретный агент сможет продуктивно работать лишь в том случае, если будет вести себя абсолютно естественно, как обычный человек. Поэтому непьющий разведчик в компании привлекает к себе ненужное внимание, что, вне всякого сомнения, нежелательно для его работы. Выпившие люди во все времена были лучшим источником секретной информации, но, чтобы выудить из них данные, важно быть с ними «на одной волне».

Но есть при этом важный нюанс — разведчик должен пить наравне со своим собеседником, но при этом оставаться трезвее его. Смена ролей в таком случае не только нежелательна, но и опасна, так как грозит резиденту разоблачением. Разведчики со стажем всегда соблюдали меру, что обеспечивало им высокую эффективность работы и относительную безопасность.

Леонид Шебаршин и Вячеслав Трубников, возглавлявшие в разное время советскую и российскую разведку, не были трезвенниками, но всегда были умеренны в выпивке и держали ситуацию под контролем.

Отставной полковник Алексей Иванов, долгие годы работавший резидентом в других странах, уверен, что совершенно непьющих разведчиков не может быть вообще. При этом бывший агент уточняет, что пьют профессионалы исключительно при возникновении такой необходимости и всегда помнят, что алкоголь — это, в первую очередь, яд для человеческого организма.

Пример непьющего разведчика однажды привел Леонид Шабаршин. Этот человек работал в традиционно «трезвом» исламском Пакистане, но при этом дела у него все равно шли неважно. Неизвестно точно, связано ли это было с полным отказом от спиртного, но факт остается фактом — за несколько лет работы резидент не принес стране особой пользы и был отозван на родину.

Вместо него прислали умеренно пьющего и тогда работа закипела — шпион наладил отличные отношения почти со всеми штабными генералами страны. Шебаршин любил говорить, что должность оперативного работника резидентуры стоило бы переименовать в «аперитивного работника».

За рубежом дела обстояли точно также — одним из важных средств оперативной работы американских, британских и израильских спецслужб всегда был алкоголь. Но, говоря откровенно, тягаться с советскими разведчиками они не могли.

Известен случай, произошедший на закате СССР, когда сотрудники ЦРУ и ФБР вышли на советского разведчика, работавшего в США. Тот был бывшим профессиональным спортсменом, мастером спорта по волейболу, но при этом совсем не избегал спиртного. Решающая встреча произошла в одном из ресторанов штата Вашингтон, на берегу реки Потомак. Сотрудники американских спецслужб, имевшие серьезную подготовку, несколько часов безуспешно пытались споить советского разведчика, но тот не поддавался. Концовка алкогольного противостояния была совсем неожиданной — американский разведчик так перебрал, что начал делиться деталями своей миссии с посетителями, сидевшими за соседним столиком.

Расположившиеся неподалеку сотрудники Аналитического департамента ЦРУ, наблюдали за этой сценой и очень скоро разговорившийся под действием алкогольных паров горе-шпион оказался на задворках мира, в резидентуре Республики Гайана. Его не уволили лишь потому, что подготовка специалистов для внешней разведки обходилась слишком дорого и занимала много времени.

Пострадал и советский агент — его вызвали на Кубу, якобы с целью предоставления отчета о проделанной работе. В Гаване бывшего спортсмена арестовали за связь с американской разведкой, но не смогли найти никаких серьезных доказательств предательства, кроме факта застолья. Разведчика освободили, но из органов, на всякий случай, уволили.

Инцидент в ресторане на реке Потомак заставил руководство ЦРУ принять определенные меры. Была разработана специальная инструкция для агентов, в которой было подробно расписано как вести себя за столом в присутствии сотрудников КГБ. В документе был рассмотрен даже такой нюанс как тосты — американским разведчикам предлагались варианты застольных спичей, которые русский разведчик просто не мог не поддержать.

Также в методическом пособии говорилось о том, что не стоит пытаться перепись советских разведчиков, так как это в принципе невозможно. Главное правильно рассчитывать свои силы и быть всегда начеку.

Проблема отсутствия опыта культурного, а главное аккуратного потребления спиртного на работе существовала в 60-х годах и в израильском Моссаде. Культура потребления спиртного в стране практически отсутствовала и разведчиков нужно было готовить к алкогольным поединкам, что называется «с нуля». Для этого были организованы курсы, продолжительностью целых полтора года.

Готовили моссадовских агентов досконально, начиная с основ дегустации и заканчивая совместимость определенных блюд и алкогольных напитков. На банкете в честь завершения обучения приобретенные навыки оценивались строгой комиссией. Израильские разведчики не скрывали, что многие приемы и хитрости обращения со спиртным были подсмотрены в Советском Союзе.

Были ли особые застольные хитрости у разведчиков? Разумеется! О многих из них мы, возможно, никогда не узнаем, но про специальные таблетки, препятствующие опьянению, сегодня знают многие. Называется этот препарат, созданный специально для КГБ RU-21 и выпускает его сегодня одна единственная компания Spirit Sciences, офис которой находится в Калифорнии.

Как попали к американским фармакологам алкогольные секреты советских разведчиков точно не известно, но производитель утверждает, что чудо-таблетки были изобретены в СССР сразу же после Второй мировой войны. Разумеется, в России отрицают причастность к разработке этого интересного средства и утверждают, что информация об использовании RU-21 советскими разведчиками — это не более чем маркетинговый ход американского бренда.

Один из советских разведчиков, долгие годы работавший в Китае, открыл для себя незамысловатый способ оставаться трезвым на любой пьянке. Он просто всегда пил только водку, а запивал ее обычным зеленым чаем. Микроэлементы и антиоксиданты, содержащиеся в напитке, помогали не пьянеть и на утро обходится без серьезных последствий. Разумеется, чтобы эффект от чая был максимальным, нужен качественный оригинальный напиток, а не то, что мы привыкли покупать в супермаркетах.

Еще одна проблема, которая может стоять перед секретным агентом — это похмелье. При самом профессиональном подходе к возлияния исключать возможности «производственной травмы» нельзя. Точно известно, что делали для того, чтобы вернуть себе трезвый ум и свежий вид агенты британской разведки МИ-6. Коктейль «ойстер», придуманный в Лондоне, по отзывам знающих людей, способен оживить и покойника.

Состоит утренний напиток похмельных британских шпионов из трех столовых ложек оливкового или подсолнечного масла, двух ложек томатного сока, чайной ложки коньяка, одного яичного желтка, щепотки соли и щепотки черного молотого перца. Рецепт выглядит ужасно, на вкус, говорят, все еще хуже, но эффективность коктейля опровергнуть не смог никто — он реально действует.

Ну и напоследок немного разоблачений от небезызвестных британских ученых. Эксперты из British Medical Journal проанализировали книги Яна Флемминга и фильмы про Джеймса Бонда, снятые по их мотивам и выяснили, что агент, подобный знаменитому 007 не может существовать в принципе. Количество алкоголя, употребляемое супер агентом настолько велико, что он бы очень быстро спился и умер от цирроза печени или рака желудка. Конечно, ни о каком успехе у женщин, при таких взаимоотношениях со спиртным, у Бонда не могло быть и в помине.