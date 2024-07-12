Сестры-близнецы родили с разницей в 22 минуты

В Австралии 33-летние сестры-близнецы родили в один день и стали кормить грудью детей друг друга. Об этом они рассказали изданию The Sun.

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Рене и Николь Бейли были неразлучны с детства. Они похожи как две капли воды и даже специально одинаково одевались. После школы девушки нашли работу в сфере спорта: Николь стала тренером по аэробике, а Рене начала вести занятия по танцам и велотренировки. Они поселились в 15 минутах друг от друга и завели отношения.

Первые дети сестер Бейли появились с разницей в полгода. Тогда они старались помогать друг другу в воспитании младенцев: Николь могла покормить дочь Рене грудью, а Рене — дочь Николь.

«Для ребенка грудь есть грудь», — объяснили сестры.



Следующих детей Рене и Николь тоже решили родить вместе. Врачи сказали им, что в этот раз их дети появятся с разницей в десять дней в январе. Однако схватки начались у Николь в феврале. После того как она уехала в роддом, к ней домой пришла Рене, чтобы последить за племянницей. Женщина ни о чем не переживала, веря прогнозам врачей, однако в тот же день воды неожиданно отошли и у нее. Рене экстренно доставили в больницу: она родила, не дойдя до палаты. Ребенок ее сестры появился через 22 минуты.

Сестры рассказали, что «визжали от радости» из-за такого совпадения.

«Им было предназначено родиться в один день», — отметили женщины.



Они также порадовались тому, что их детей можно считать не двоюродными, а сводными братьями и сестрами, поскольку их ДНК не совпадают только со стороны отцов.

Ранее сообщалось, что женщина из Британии родила сыновей-двойняшек с разницей в 22 дня. Вопреки предположениям врачей, одному из мальчиков все же удалось выжить.