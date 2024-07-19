Вселенные «за углом»: параллельные миры существуют, но как туда попасть, наука не знает

Советский Союз не развалили в 1991 году, в космос первым полетел Герман Титов, Великая Отечественная война началась в мае 1941-го, Сталин прожил ещё пятнадцать лет и оставил потомкам стройную теорию построения коммунистического общества, в начале 50-х в Корее произошла маленькая локальная атомная война — вариантов развития исторической последовательности великое множество. Причём учёные допускают, что они вполне себе могут существовать параллельно, где-то, условно говоря, в мире «за углом». И иногда эти миры соприкасаются.

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Вроде как фантастика, но, на самом деле, не очень. Известен так называемый «эффект Манделы» — синдром коллективной ложной памяти. 5 декабря 2013 года скончался первый чёрный президент ЮАР Нельсон Мандела, мировые СМИ как бы дружно скорбели. И вскоре в редакции газет по всей планете и на телевидение начали приходить негодующие письма граждан, где журналистов уличали во лжи. Дескать, умер он уже давным-давно, сидючи в южноафриканской тюрьме, аж в 1980-м. То есть вы всё врёте!

И что это было? Писем пришло десятки тысяч, людям было не лень их писать и отправлять. Медики сие никак не объясняют, психологи несут какую-то лютую пургу. Кстати, психология — вообще не наука и не медицинская специальность, так, почти что шаманство.

«Универсальной причины «эффекта Манделы» не существует.

Во-первых, человеческая память несовершенна. Людям сложно запомнить что-либо досконально, внимание избирательно, поэтому мозг будет восполнять упущенные фрагменты. Возможно смешение, наложение близких воспоминаний. Кроме того, травмирующие, негативные эпизоды из прошлого могут подавляться психикой человека.

Во-вторых, коллективное искажение информации можно объяснить феноменом конформизма, когда человек склонен соглашаться и принимать информацию, поддержанную большинством.

В-третьих, в современном мире на нас воздействует интенсивный информационный поток, в котором сложно выделить истинные факты или фейки. Возможно, что подобный эффект порой используют намеренно — для формирования общественного мнения», — считает кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева.

Конкретно по данному политику никакой пропагандистской кампании о том, что его замучили в застенках расисты, не было, общественного мнения тоже не формировали. И травмирования психики отсутствовало, Мандела мало заботил «цивилизованный мир». Людей возмутил непосредственно сам факт грубого искажения информации!

«Было это в 2016 году, я как раз поставил на свой внедорожник колёсики побольше, чем штатные, и отправился их испытывать. Место действия — Пушкинский район Московской области, у нас там дача была, вот и поехал покататься по знакомым местам. Сентябрь — «золотая осень», ясный день, вторая его половина, уже ближе к вечеру. Остановился, дошёл до кустиков, собираюсь залезать в машину, и тут прямо надо мной прошёл огромный самолёт.

Похожий на Ту-144 — в детстве их наблюдал, они тогда ещё летали — но точно не он. Массивней, шире, в целом выглядит намного мощней, и сзади у него два широко разнесённых киля. Шёл куда-то в сторону Монино. Немного удивился, так как знаю о том, что творится в авиапроме, знакомые рассказывали. Но до этого как-то мельком видел по телевизору сюжет про какой-то новый российский сверхзвуковой самолёт. Неужели он, сделали, так быстро?

Стою, курю, и тут вижу ЭТО, оно летело противоположным курсом. Два фюзеляжа от Ил-62 или типа того — в самолётах я как-то не очень разбираюсь — соединённые одним большим крылом. И тут до меня дошло, что всё в целом очень странно, происходит нечто необычное. Жду дальше. Но ничего больше я не увидел.

Этот самый двухфюзеляжный аппарат — на самом деле он оказался трёхфюзеляжным, посередине крепится отсек с грузом — я потом случайно увидел в интернете, это нереализованный советский проект «Молния-1000», он же «Геракл». На картинках машина выглядит немного иначе, но там же проект, а этот самолёт я видел в небе. Не иначе доработали. Только где-то не у нас. Сверхзвукового монстра не нашёл, ничего подобного даже на картинках нет», — рассказывает москвич Николай (имя изменено).

Звук, между прочим, имелся, то есть на мираж сие походило меньше всего. Значит, существует некий мир, где Советский Союз не распался, великая держава там жива и поныне.

Огромный сверхзвуковой аппарат мог быть машиной-носителем в проекте «Спираль», его многоразовый орбитальный самолёт «БОР» в своё время побывал в космосе, его можно посмотреть в музее авиации в Монино. Киля у атмосферного разгонного сверхзвукового аэроплана, действительно, два, правда, свидетель утверждает, что на него он совсем не похож. Но ведь тоже проект могли доработать. Кстати, носитель должно было делать конструкторское бюро Туполева, поэтому какие-то аналогии с Ту-144 совершенно логичны.

«Однажды, когда я служил в ПВО на Дальнем Востоке, вблизи китайской границы, мы включили локатор по тревоге и чётко наблюдали три неопознанные засветки. Команды сбивать не поступило, поэтому просто следили за объектами, пока они столь же неожиданно не пропали с экрана. Что это было — я не знаю. На мой уровень — простого дежурного офицера ракетного дивизиона — объяснений не пришло.

Ещё один случай: мы с другими офицерами наблюдали среди ночи мощнейший болид. Не просто падающую звезду — он осветил полнеба и, возможно, даже свалился метеоритом где-то в тайге. Но вот что странно — больше никто в трёх наших дивизионах этого явления не заметил вообще... Я это к тому, что вокруг происходит множество событий, которые не имеют наблюдателей», — рассказывает экс-заместитель министра обороны ДНР, писатель-фантаст Фёдор Березин.

В 1952 году великий немецкий физик Эрвин Шрёдингер — основатель квантовой теории — почти что в шутку ввёл понятие, получившее впоследствии имя «кота Шрёдингера». Хотя речь шла о более чем серьёзных вещах. По-другому — это «многомировая интерпретация». Согласно этой теории, существует бесчисленное количество вселенных, а каждое квантовое событие является точкой разветвления. Кот одновременно жив и мертв, однако «живые» и «мертвые» коты находятся в разных ветвях мультивселенной. То есть в «параллельных мирах». Все они реальны, но между собой не взаимодействуют.

Или взаимодействуют? Существует такое понятие как «склейка», то есть участок локального взаимодействия двух «веток» мироздания. Именно там, на границе вселенных, люди из нашего мира наблюдают всякие необычные явления вроде тех самых самолётов.

Попадают ли в наш мир люди «оттуда»? Вот тут определённо сказать нельзя, хотя данная тема вовсю муссируется. Например, «человек из Тауреда» — очень известная история. Дескать, в 1954 году в Токио был задержан некий тип, у которого обнаружился паспорт несуществующего государства под названием Тауред. Его посадили под замок, но он непостижимым образом исчез — дематериализовался в пространстве-времени.

Выдумка это или нет неизвестно, скорее да, чем нет — уже больно история раскрученная. В целом тема параллельных миров сверхсекретная, а тут больше всего похоже на обманку, которая должна отвлечь внимание от работы компетентных органов.

Спецслужбы всего мира — наши, в том числе — периодически проводят «рейды» по психиатрическим клиникам, подобная информация не раз всплывала. Кого они там ищут, в общем-то, понятно, но находили или нет — это мы не знаем. И вряд ли узнаем. Всё «под грифом».

Существует также теория, согласно которой в так называемых «точках бифуркации» — когда история могла пойти по тому или иному направлению — границы между разделившимися на разные потоки мирами очень зыбкие. И эти самые «склейки» в такие смутные времена наблюдаются чаще. Не исключено, но все данные рассуждения как-то попахивают человеческой гордыней. Да, 5 марта 1953 года история нашей страны могла пойти совершенно иначе, и мы сейчас жили бы в более счастливом обществе. Но в рамках Вселенной всё это совершенно ничтожное событие, поэтому людям науки стоит быть немного скромней.

Хотя в переломные моменты истории всякие необычные случаи, действительно, почему-то происходят гораздо чаще. Именно это и послужило отправной точкой для рассуждений учёных, какое-то здравое зерно в них, наверное, есть. Но какое именно — непонятно. Или нам про это просто не говорят...

Стоит также вспомнить мифы-легенды всех народов мира, в них также очень много интересного. Эльфы, гномы и прочие гоблины почему-то повторяются у многих народов, сказки уж больно стандартны. Или не сказки? Очень многие старинные фамилии Уэльса, Шотландии, Ирландии, Норвегии и иных стран на полном серьёзе считают, что ведут свою родословную от эльфов либо имеют в числе своих предков таковых. Причём это не пациенты психиатрических клиник, а уважаемые дворянские династии! К чему бы это? И ведь никто прочему-то не рвётся их разубедить.

Легенд о странных остроухих людях, которые периодически приходили «очень издалёка», великое множество, семейных преданий тоже. Стройные и длинноухие люди народности «альв» («хельве», иные созвучные варианты) могли иметь детей с обычными человеками, и их потомки живут среди нас. Периодически на свет появляются самые настоящие эльфы — люди с заострёнными ушами. Медики называют данную аномалию «синдромом уха Шталя» по имени исследователя XIX века, который её задокументировал. И точка — никакого объяснения тут нет, его странным образом даже и не ищут.

Не иначе как спецслужбы не дают добро, ведь если потянуть за эту ниточку может выплыть масса всякой «ненужной» информации. Правда, она и так уже всплывает. Например, среди скульптурных портретов в Афродисиаде (Турция) есть люди с откровенно с эльфийскими ушами. Им по меньшей мере две с половиной тысячи лет, это если брать официальную датировку. На самом же деле несколько тысяч лет! То есть контакты нашей реальности с «Вселенной эльфов» очень древние.