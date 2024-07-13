Маркс и Энгельс: как на самом деле они относились к России

Карла Маркса и Фридриха Энгельса принято воспринимать только в «дуэте». Это обусловлено тем, что работы одного учёного часто публиковались под именем и фамилией другого, а авторство многих высказываний до сих пор не получается точно установить исследователям их наследия. Но именно по сочинениям и фразам можно судить об отношении «основоположников» к России.

Привыкшие быть рабами

Маркс и Энгельс, будучи революционерами, сравнивали Россию в Европе с жандармом. После изгнания Наполеона под чутким руководством Российской империи в Старом Свете началась активная борьба с либеральными движениями и демократическими революциями. При этом что Марксу, что Энгельсу такая позиция не мешала относиться с ненавистью не только к русскому царизму, но и всему русскому народу. По понятным причинам, труды, в которых «основоположники» высказывают эти мысли, сознательно не переводились. Всё изменилось с наступлением «эпохи гласности». Так, в 1990 году, незадолго до развала Советского Союза, Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС на русском языке была издана книга «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» Маркса (оригинал писался в 1856-1857 годах).

В своём научном труде автор пытается понять, «как могла эта держава или этот призрак державы умудриться достичь таких размеров, чтобы вызывать, с одной стороны, страстное утверждение, а с другой – яростное отрицание того, что она угрожает миру восстановлением всемирной монархии?». Он также отделяет историю России от истории древней Руси до монгольского нашествия. Усиление же Московского государства Маркс объясняет просто – тем, что оно стало «virtuoso в искусстве рабства».

Но исключительно антироссийской работу всё же называть не стоит. Маркс таким образом «журит» Англию, которая, по его мнению, оказалась виновата в том, что «Россия стала угрожать Европе».

Европа для славян?

Много нового об отношении к России можно почерпнуть из сочинения Фридриха Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии» (1852 год). Он делит все нации на «исторические» и «неисторические», исчезнуть которым всё не даёт Россия.

«Российская империя – та империя, в каждом шаге которой обнаруживается претензия рассматривать всю Европу как достояние славянского племени и, в особенности, единственной энергичной его части – русских», – отмечает Энгельс.



Но позже «основоположники» перестали позволять себе такие резкие высказывания в сторону России. Их позиция стала более сдержанной. Они не отрицали – считают Российскую империю отсталой страной по сравнению с Европой. Но при этом именно в России может разразиться первая социальная революция.