Сколько советских ученых вывез Гитлер из СССР

Такое явление как «утечка мозгов» – проблема не только современности. «Охота» за учёными велась всегда. И годы Великой Отечественной войны не исключение. Руководство Третьего Рейха стремилось вывести с оккупированных территорий в первую очередь «светил науки», чтобы потом использовать их знания и наработки в своих нацистских интересах.

Труд во благо

Захваченные районы Советского Союза немецкое командование рассматривало как «сырьевую базу» – источник дешёвой (а то и бесплатной) рабочей силы. Так как наука всегда считалась «коньком» арийцев, то вскоре оккупированные земли стали для них «фабрикой учёных». К тому же немцам требовалось в кратчайшие сроки восполнить «интеллектуальные потери», вызванные довоенным бегством учёных-немцев, отказавшимся разделить нацистскую идеологию.

Историки, изучающие данный вопрос, считают, что немцев больше остальных интересовали советские специалисты, которые трудились в сферах, малоразвитых в Германии. Так, известен случай вывоза геолога Леонида Смирнова, который участвовал в экспедициях по разведке нефти в арктических районах Сибири. Перед войной исследователь трудился в Ленинграде в Горном институте. Оттуда его и эвакуировали в Кисловодск после вторжения фашистов. Из города-курорта учёного уже немцы вывезли в Германию, планируя в будущем привлечь к работам по поиску источника нефти на Скандинавском полуострове. Правда, добиться оккупантам своего так и не удалось. Первая буровая вышка в Норвегии начала функционировать только в 1971 году. Смирнов на Родину не вернулся. Он осел в Канаде, где преподавал в университете Торонто и консультировал местных нефтепромышленников.

На чужой стороне

Выдающийся генетик Николай Тимофеев-Ресовский стал «невозвращенцем» ещё в 1937 году. Он все военные годы жил и работал в пригороде Берлина, руководя отделом генетики и биофизики Института исследований мозга. После того как Красная Армия заняла германскую столицу, Тимофеева-Ресовского приговорили к 10 годам советских лагерей.

Немцы «ангажировали» не только «технарей» или «естественников», но и гуманитариев. Правда, последних фашисты использовали скорее как пропагандистов. Например, чеченский историк Абдурахман Авторханов свою «карьеру» в Германии начал с того, что просвещал «фрицев» в вопросах, касающихся истории и политики Кавказа. А кандидат филологических наук Лев Дудин в 1942 году в Берлине трудился редактором русскоязычной газеты «Последние новости». После окончания войны ни Авторханов, ни Дудин в СССР решили не возвращаться. Им удалось сделать карьеру на Западе, став известными советологами.

Но к концу военного конфликта, когда был окончательно развеян миф о непобедимости Германии, «учёные мужи» превратились в обыкновенных остарбайтеров. Их мозги стали уже не важны озлобившимся немцам.