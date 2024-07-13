Сделка века: как Европа подсела на «нефтяную иглу» СССР

Историки и экономисты, рассуждая о причинах развала Советского Союза, упоминают термин «нефтяная ига», намекая на зависимость экономики первого в мире социалистического государства от нефтегазового экспорта. При этом ангажированные эксперты старательно не замечают оборотную сторону медали – то, как Западная Европа подсела «советскую нефтяную иглу».

А у нас в стране газ. А у вас?

До конца 60-х годов в СССР не было налажено собственное производство труб большого диаметра, из которых строят газопроводы. Следовательно, ни о каком экспорте речи вестись не могло. Данный вопрос был решён в 1969 году на Ганноверской ярмарке. Глава МИД СССР Андрей Громыко презентовал идею соглашения «Газ-трубы» с ФРГ. Выбор на эту страну пал не случайно, ведь Западная Германия 50-х годов пыталась наладить экономическое сотрудничество со странами, входившими в социалистический лагерь.

Первый контракт заключили в 1970 году. Согласно документу, трубы большого диаметра поставлялись в счёт оплаты газом с западносибирских месторождений. Данный контракт стал «сделкой века», так как за 20 последующих лет СССР должен был поставить в ФРГ не менее 52,5 млрд кубов природного газа. Обязательным условием, на котором настояли западные немцы, стала прокладка газопроводов в обход ГДР и Чехословакии. Но запретить, чтобы по трубам часть газа шла в страны социалистического содружества, западные немцы не могли. В 1974 году поставки увеличились до 100 млрд кубометров, а в период с 1976 по 1990 года Западная Европа (Франция, Италия, Греция, Финляндия) получала уже по 200 млрд кубометров ежегодно.

Нефтяная зависимость

А в 1973 году наступил «звёздный час» советской нефти. Арабские страны, на которые в этом вопросе традиционно полагались европейцы, в знак протеста против арабо-израильской войны отказались выполнять экспортные договорённости. Цены на «чёрное золото» мгновенно выросли, ведь Ближний Восток обеспечивал до 66% западных потребностей в этом виде топлива. Первыми переориентировались на СССР ФРГ и Италия. По информации Центрального статистического управления, в 1970 году было экспортировано 95,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, спустя 10 лет – уже 160,3 млн тонн, а в 1988 год – 205 млн тонн. Стоит отметить, что даже при таких выгодных условиях, советская экономика не сильно зависела от экспортных поставок нефти. Доля доходов от продажи топлива в бюджете не превышали 10,3%.