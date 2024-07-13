Почему велосипеды считались полезнее умственного труда в 1896 году

С момента своего появления велосипеды быстро стали востребованными: в конце IXX века это была самая доступная альтернатива лошадям и экипажам, к тому же модным. В первую очередь последнее относилось к большим городам, жители которых получили возможность быстро добираться в нужное место. А о главных новостях, новинках техники и законодательных инициативах жители Москвы узнавали из журнала «Циклист», выходившего раз в неделю. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru также узнала о пользе езды на велосипедах и какие путешествия можно было совершать на педальном транспорте более века назад.

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Несмотря на то, что к конце IXX века велосипеды были достаточно популярным транспортом во всём мире, включая Россию, эксперты и медики спорили о пользе езды на педальном транспорте.

«Тиссье принадлежит той группе французско-итальянской школы психофизиологов, которая не без справедливости находит, что в сущности явление усталости есть явление чисто нервное, совсем не зависящее от деятельности мышц, и особенно приветствует то чувство так называемого физического утомления, которое вызывается подобною тренировкой и поддержанием себя в состоянии "формы", так как это утомление вызывается работой той стороны нервной системы, которая, так сказать, заведует физическою деятельностью, — приводятся в статье размышления доктора Филиппа Тиссье.



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По мнению медика, мышцы в человеческом теле не умеют уставать, а в обратном организм убеждает сердце, которое начинает биться активнее под нагрузкой. По мнению Тессье, эту теорию подтверждает тот факт, что усталость вызывают только физические, но и умственные упражнения.

Впрочем, врач подчёркивает, что небольшое физическое утомление полезно для человека, в то время как умственного следует избегать.

«Для лечения нервных болезней тренировка при физических упражнениях имеет, по мнению Тиссье, громадное значение. Являясь одним из довольно простых видов подчинения так называемых отражённых, рефлекторных явлений воли, физическая тренировка, искусно проведённая, даже может излечивать такие страшные болезни, как, например, падучую болезнь или эпилепсию, при которой рефлекторные явления нашей нервной жизни, так сказать, торжествуют над нашей волей», — пишет автор.



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Именно поэтому доктор убеждён, что для укрепления здоровья важны не только сами тренировки, но и их регулярность.

Во многих изданиях 128 лет назад достаточно много внимания уделялось путешествиям, которые совершались на велосипедах. Одним из таких туристов стал некий житель Москвы К. Петерс. По его собственным словам, он простой конторский служащий, но с тех пор, как впервые сел за руль велосипеда, его манили дальние поездки.

«Побывать когда-либо за западным рубежом России составляло заветную мечту мою последних четырёх лет, с той поры, когда я начал ездить на велосипеде. Да, именно с этого времени, так как, путешествуя по железным дорогам, весьма хорошо знакомишься с вагонами, станциями и конечными пунктами своего пути, но быт народа, природа страны, её обычаи и прочее остаются покрытыми туманом, и это приходится вычитывать уже из книжек», — говорится в письме горожанина, опубликованном в журнале.



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Наиболее интересно мужчине было побывать в Германии, где велосипеды пользовались колоссальным спросом, а различные мероприятия и пробеги собирали десятки тысяч участников.

Однако работа и быт не позволяли велосипедисту осуществить мечту, так что сначала пришлось какое-то время копить на поездку и деньги, и отпускные дни. При этом до своего отъезда он вынужден был сидеть в конторе (сегодня — офисе) едва ли не до ночи.

В итоге день отъезда настал. С 8 утра путешественник, в сопровождении своего товарища, который вызвался проводить его до ближайшего города, тронулся в путь. Примерно к 9 утра он уже был в Подольске, где произошла первая заминка: друзья хотели найти фотографа и запечатлеть этот момент. Но задуманное осуществить удалось лишь к 11 утра. После этого спутник покинул Петерса, который продолжил путь в сторону Варшавы и дальше, в немецкий город Галле — место проведения ежегодного конгресса Германского союза велосипедистов, в котором принимают участие до 30 000 человек.

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К полудню турист уже был в Лукошкине (55 вёрст от Москвы), где остановился в трактире выпить чаю, а к 15 часам добрался до города Каменка, расположенного на границе Московской и Калужской губернии.

«В 17:00 я оставил Дроздово (95 вёрст от Москвы). Начал накрапывать мелкий дождь. Вначале я не обращал на него особенного внимания и лишь подрабатывал сильнее ногами, намереваясь выбраться из полосы туч, так как ветер дул мне всё время в грудь. Но не тут-то было! Дождь перешёл в ливень, закончившийся крупным градом, бившим настолько звучно о раму велосипеда, что, казалось, будто на неё бросали дробь», — говорится в заметках о поездке.



Переждав непогоду, велосипедист отправился в дальнейший путь, однако уже на окраине Малоярославца путешественника опять застал ливень. А, так как дело было уже к вечеру, он решил сразу найти ночлег, а наверстать упущенное время на следующий день.

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Кроме того, в еженедельнике была рассказана грустно-комичная история ревности Николая Нилыча к велосипедисту Сергею Петровичу, который «ездил каждый день перед домом и посылал воздушные поцелуи» его супруге.

В какой-то день мужчина решил отомстить своему обидчику. Для этого он купил гвоздей и обильно рассыпал их перед своим домом. Сам же, вооружившись дубиной, засел за курятником в засаде. Но, так как он был труслив, то подговорил принять участие в акте возмездия своих соседей: нотариуса и секретаря. Те, конечно, не отказали товарищу, да ещё и привели с собой «пару человек».

Настало время ежевечерних поездок Сергея Петровича. Как только он въехал на опасный участок дороги, Николай Нилыч выскочил из засады и крикнул товарищей, которые в это время прятались в огороде на другой стороне улицы.

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Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 13 июля 1896 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Вот только велосипедист смог преодолеть препятствие без повреждений, а вся «группа поддержки» ревнивого супруга вбежала на участок, густо засыпанный острыми гвоздями. Позднее он так и не смог никому доказать, что не специально заманил добровольных помощников в опасное место.