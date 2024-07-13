Советский Робин Гуд: как карманник из Житомира стал самым удачливым мошенником в СССР

Вениамин Вайсман, известный также под фамилиями Трахтенберг, Ослон, Зильберштейн, Рабинович, Кузнецов, считается одним из самых выдающихся мошенников советского периода. Свою «карьеру» Вайсман начал с мелких краж, после чего переключился на высокопоставленных чиновников.

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В начале пути

Уроженец города Житомира Вениамин Вайсман встал на преступный путь ещё в девятилетнем возрасте. Зарабатывать себе на жизнь он начал мелкими карманными кражами. К юности парень уже считался первоклассным щипачём. Чтобы не попасться в руки правоохранителей, виртуозный мошенник предпочитал не сидеть на одном месте и постоянно «гастролировал» по необъятному Советскому Союзу. От его действий пострадали жители Москвы, Киева, Ленинграда, Одессы, Свердловска.

Правда, везло Вайсману не часто. Он с завидной регулярностью оказывался в местах не столь отдалённых, из которых умудрялся постоянно совершать побеги. Но однажды «мероприятие» прошло не так гладко как хотелось бы. Беглый заключённый отморозил конечности и лишился обеих ног и одной руки.

Советский Робин Гуд

После произошедшего Вайсман и не думал вставать на путь исправления. Он просто «переключился» на высокопоставленных сотрудников министерств и ведомств. В различных учреждениях мошенник представлялся героем Советского Союза, что позволило ему получить не только внушительные компенсации, но и квартиру. Илья Герасимов, автор книги «Нулевые. Степень. Письма», писал – жертвами Вениамина Вайсмана оказались министры металлургии, транспорта, финансов: всего более 25 человек.

Последним, кого злоумышленник обманул, стал министр тяжёлого машиностроения Николай Казаков. К нему Вайсман наведывался дважды. В первый раз чиновник распорядился выдать «герою» 1,5 тысячи рублей, а во второй – на 500 рублей больше. Но наглость сыграла с преступником злую шутку. Казаков деньги, конечно, выдал, но потом позвонил куда следует. Вайсмана задержали.

Оказавшись в руках правоохранительных органов, Вениамин рассказал, что обманывать чиновников решил после одного показательного случая. В период, когда он трудился на заводе, ему пришлось стать свидетелем того, как «зажравшийся чиновник» грубо оттолкнул калеку во фронтовом плаще, который обратился к нему с просьбой о помощи. Так он начал мстить всей советской системе.

«Благородная» позиция, которую занял мошенник, сделала его знаменитым не только в СССР, но и за его пределами. Не исключено, что именно популярность и привела к тому, что следователи приняли активное участие в судьбе беглого каторжника. При содействии милиционеров Вениамин Борухович получил место в Доме инвалидов в Оренбургской области, где и скончался в 1969 году.