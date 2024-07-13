«Железный Феликс»: почему в СССР скрывали историю появления прозвища Дзержинского

Существует предположение о том, что советский государственный деятель Феликс Дзержинский получил прозвище «железный» за несгибаемую волю и храбрость. Эта версия звучит максимально правдоподобно, однако на самом деле это не так. Основатель чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюционерами оказался «Железным Феликсом» за сообразительность и быструю реакцию.

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На новом месте

Весной 1918 года советское правительство отметило новоселье в Москве. Местом размещения чекистов стало здание бывшего общества страхования «Якорь», расположенное в самом центре столицы. Дзержинский как руководитель ведомства получил просторный кабинет на втором этаже с огромным железным сейфом.

Время было неспокойное, что и подтвердилось однажды вечером. Неожиданно кто-то из контрреволюционеров бросил в открытую форточку окна кабинета Дзержинского гранату. Тот молниеносно среагировал и за считанные секунды выскочил из-за письменного стол. В следующее мгновение глава чекистов уже был в другом конце комнаты – рядом с сейфом, в который незамедлительно спрятался.

Сейф-спаситель

Граната взорвалась, выбила стёкла и посекла осколками стены и мебель кабинета. На звук взрыва в кабинет забежали встревоженные чекисты. Они сквозь рассеивающийся увидели своего шефа, который с невозмутимым видом вылезал из сейфа страхового общества. Со стороны картина, конечно, была комичной.

После покушения Феликс Эдмундович решил больше не рисковать и попросил себе кабинет с окнами, выходящими во внутренний двор здания. А прилагательное «железный» с тех пор навсегда «приклеилось» к имени. Прозвище оценили и биографы, которые решили использовать его в целях пропаганды при формировании образа несгибаемого наркома и основателя ЧК. Естественно, про шкаф, сохранивший жизнь, решили всë-таки умолчать.