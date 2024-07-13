Как прокуратура СССР помогла посадить богатейшего голландца Питера Ментону

Прокурор Львовской области Украинской СССР предъявил обвинение в конце 70-х годах известному голландскому предпринимателю, коллекционеру произведений искусства и мультимиллионеру Питеру Ментону. Изначально европейская общественность считала его жертвой «коммунистической пропаганды», но позже все доводы советской юстиции всё-таки подтвердились. Самый богатый человек Голландии оказался за решёткой...

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И вашим, и нашим

Ментен родился в голландском Роттердаме, но большую часть жизни провёл в Польше и на Украине. Ментен поставлял сырьё на писчебумажные фабрики своего отца. В 1929 году предприимчивый голландец получил польское гражданство, после чего приобрёл огромное поместье с лесным участком. Параллельно он работал на разведцентр Германии, снабжая его информацией.

После начала Второй мировой войны Ментен попал под стражу как немецкий резидент. Вскоре его, правда, освободили. Так бизнесмен оказался в оккупированном фашистами Кракове, где управлял антикварными магазинами, в которых реализовывались вещи, отобранные у еврейских торговцев. В тот же период голландец присоединился к СС, получив офицерские погоны зондерфюрера.

К обязанностям карателя Ментон относился старательно и со всей серьёзностью. От его рук погибло несколько сотен человек, в числе которых беззащитные женщины и дети. При этом он не забывал и про своё будущее. Каждая карательная операция завершалась разграблением. Например, только в 1942 году голландец вывез в родное поместье в Нидерландах четыре вагона произведений искусства. Таким образом он обеспечил себе безбедное существование после завершения военного конфликта.

Скелеты в шкафу

В 1976 году о прошлом Ментона стало известно журналистам. Началось расследование, большой вклад в которое внесли советские прокуроры. Свидетельствовали против карателя бывшие жители Львовщины, а также граждане других государств.

При этом Ментон все обвинения отрицал. Доказательства он называл сфабрикованными, суд – предвзятым, и даже попросил американского президента Картера начать Третью мировую войну против социалистического лагеря.

Питера Ментера всё же признали виновным в преступлениях против человечности и приговорил к 10 годам лишения свободы. Но спустя пять лет после оглашения наказания (в 1985 году) миллионер-эсэсовец вышел на свободу. Скончался он в 1987 году в возрасте 88 лет.