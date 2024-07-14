Символ революции: Франция отмечает 235-летие взятия Бастилии

Ровно 235 лет назад парижане захватили тюрьму Бастилию. Это событие считается важной датой в национальной истории. Историки связывают штурм с началом революционных событий. В честь взятия крепости в Пятой Республике отмечают Праздник Федерации и единства нации, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский. Фильм «Французская революция» сняли к 200-летию взятия Бастилии. Кино исторически достоверное. Штурм крепости-тюрьмы показали в мельчайших деталях. Кровавой бойне предшествовал политический кризис во Франции. Национальная конституционная ассамблея представила проект Декларации прав человека, это был прообраз Конституции. Простым людям он пришелся по душе, а вот королю – Людовику XVI – категорически нет. Он отдал приказ ввести войска в столицу. Люди тоже вышли на улицы.

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«Низы города в политике не были искушены. У них было одно – хлеба не хватает, два года неурожайных. Это был июль – время самых высоких цен на хлеб. Старый урожай подъели, а новый еще не собрали», – рассказал главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН Александр Чудинов.



В крепость-тюрьму, в которой в разные времена сидели философ Вольтер, драматург Бомарше и граф Калиостро, парижане пришли за порохом – там хранились запасы. К ним присоединились и солдаты Национальной гвардии. После нескольких часов переговоров комендант согласился сдать Бастилию при условии, что жизни ее защитников будут сохранены. Однако солдат растерзали, а самого коменданта обезглавили.

«Взятие Бастилии запрограммировал дальнейший ход революции. То есть вот эта вооруженная борьба, движение масс и в конце концов кровь», – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник института научной информации по общественным наукам РАН Александр Гордон.



Через несколько дней король Людовик XVI в надежде избежать дальнейшее кровопролитие встал на сторону народа. Но революцию было уже не остановить. Через четыре года монарха и королеву Марию Антуанетту прилюдно казнят.

«Это июльское восстание, взятие Бастилии и такая вялая реакция короля просто показали, что король власть не держит», – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник института научной информации по общественным наукам РАН Александр Гордон.



Пустое место осталось и от самого символа французской революции. Бастилию снесли через два года после штурма. Камни пустили на сувениры и строительство моста. Национальным праздником 14 июля провозгласили лишь через 90 лет – в 1880 году. Только в XX веке в честь знаменательно даты начали проводить военные парады.