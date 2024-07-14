У разных животных нашли «общие культурные черты»

Ученые представили концепцию «ко-культуры», когда различные виды животных участвуют в совместном использовании культурных черт. Концепция, опубликованная в журнале Trends in Ecology & Evolution, подчеркивает взаимное влияние, такое как совместная охота, общие сигналы для общения и совместное использование ресурсов между различными видами.

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Поведенческий эколог Седрик Суер и приматолог Майкл Хаффман предполагают, что эти межвидовые взаимодействия означают нечто большее, чем простое подражание; они представляют собой форму конвергентной эволюции. В качестве примера можно привести совместную добычу мусора между воронами и волками, а также обмен сигналами между разными видами тамаринов.

Последствия выходят за рамки поведенческой адаптации, потенциально влияя на генетический отбор и стимулируя эволюцию. Городская среда, в которой сосуществуют животные и люди, представляет собой благодатную почву для изучения этой динамики, демонстрируя, как дикая природа приспосабливается к городским проблемам под влиянием человеческой деятельности, считают ученые.