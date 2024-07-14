Семь месяцев торжеств: как прошла «свадьба века» в Индии?

В Индии дети миллиардеров – 29-летний Анант Амбани и 29-летняя Радика Мерчант – сыграли «свадьбу века».

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Торжества по случаю бракосочетания пары длились последние семь месяцев и включали в себя шумные вечеринки, морские круизы и семейные мероприятия. Все эти празднования обошлись семьям молодоженов примерно в 600 миллионов долларов.

Дату свадьбы выбирали с помощью астрологов. 12 июля прошла основная церемония, а 13 июля гости собрались на Шубх Аширвад – индийский аналог венчания.

Основная свадебная церемония состоялась в конференц-зале в Мумбаи, его преобразовали в подобие священного для индуистов города Варанаси. Торжество посетили Дэвид и Виктория Бэкхем, Хиллари Клинтон, болливудский актер Шахрух Хан, Ким и Хлоя Кардашьян. На мероприятии появился даже премьер-министр Индии Нарендра Моди, хотя его не было в списке приглашенных.

Невеста поменяла несколько платьев, но самым запоминающимся стал наряд из итальянского холста, вручную расписанный рисунками в виде человеческих фигур и животных. Свадебными аксессуарами для Мерчант послужили фамильные драгоценности, которые ей передали мама и старшая сестра. Жених оделся скромнее: в традиционный костюм и кожаные сандалии.