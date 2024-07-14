Русская Америка — это не только Аляска

225 лет назад, в июле 1799 года, было создано уникальное предприятие — Российско-американская компания. Ее деятельность сыграла огромную роль в освоении северной части Тихоокеанского региона. По словам экспертов, Русская Америка была для империи важным геополитическим балансиром. А продажа Аляски стала негативным опытом, из которого важно вынести исторический урок.

Точное время начала проникновения русских в Северную Америку — вопрос, который пока что окончательно историками не решен. По мнению некоторых исследователей, этот процесс мог начаться еще в XVI веке, в эпоху Ивана Грозного.

«Существует версия, что какие-то жители Русского государства, не приняв опричнину, пересекли Сибирь, преодолели Берингов пролив и поселились на Аляске. На это, в частности, указывают легенды коренных жителей Северной Америки. Но с учетом отсутствия убедительных материальных свидетельств, этот вопрос пока что не решен однозначно», — пояснил корреспонденту «Свободной Прессы» главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН доктор исторических наук Александр Петров.



Также существует предположение о том, что на американский берег могла высадиться группа участников экспедиции Семёна Дежнева, прошедшей в 1648 году по проливу, который в дальнейшем назовут Беринговым.

Полностью достоверные факты высадки русских мореплавателей в Северной Америке относятся уже к XVIII столетию. В 1732 году берегов Аляски достиг бот «Святой Гавриил» под командованием геодезиста Михаила Гвоздева и подштурмана Ивана Фёдорова. Русские исследователи нанесли на карту около 300 км североамериканского побережья.

Девять лет спустя Аляску в рамках Второй Камчатской экспедиции посетил Витус Беринг. По итогам работы исследователей удалось составить наиболее достоверную карту северо-западных берегов Америки для того времени. После этого освоение и дальнейшее исследование новых земель взяли в свои руки русские купцы и промысловики.

Начало планомерного исследования северной части Тихого океана — результат гениальной дальновидности Петра I, изначально отправившего русских моряков проверить, сходятся ли берега Евразии и Северной Америки, и разведать конфигурацию побережья обоих континентов.

В чем была главная сложность этих начинаний?

- Если посмотреть на глобус, то может показаться, что расстояние до Аляски небольшое. Однако достичь ее берегов на самом деле было настоящим подвигом, - говорит Александр Петров - Нужно было добраться до Охотска и доставить туда такелаж для постройки судов и якоря, поймать момент для выхода в море с учетом погоды, выдержать удары океанских валов, которые совсем не такие, как на Балтийском море…

Северная часть Тихого океана была в то время одним из сложнейших с точки зрения навигации мест в мире. А еще нужно было вовремя повернуть назад. Зимовка на каменистых островах в условиях отсутствия самого необходимого могла погубить даже опытного путешественника, как это случилось с Берингом.

Двигавшихся в XVIII столетии по следам Беринга купцов в первую очередь толкал вперед прагматичный интерес — возможность добывать ценные меха. Если путешествие себя могло потенциально окупить, решались и другие задачи — исследования новых земель, расширения территории государства.

«СП»: Получается, что главным был в буквальном смысле слова «шкурный интерес»?

- Да, на первоначальном этапе вклад купечества в исследование Аляски и установления над ней российского контроля был решающим...

Во второй половине XVIII века в северной части Тихого океана действовали несколько групп русских купцов. На островах у берегов Аляски они создавали постоянные поселения.

В ходе своей третьей экспедиции Алеутские острова посетил английский мореплаватель Джеймс Кук, который, по словам Александра Петрова, признал первенство русских в исследовании региона.

Активнее других купцов участвовал в освоении островов у берегов Аляски Григорий Шелихов, основавший Северо-Восточную компанию. В 1795 году он умер, и дело перешло к его наследнице — вдове Наталии Шелиховой (в дальнейшем - к зятьям).

В 1797-1798 году произошло объединение предприятий Наталии Шелиховой, бывшего компаньона ее мужа Ивана Голикова, иркутского купца Николая Мыльникова и еще ряда предпринимателей.

19 июля 1799 года император Павел I своим указом официально назвал купеческое объединение Российско-американской компанией и даровал ей масштабные привилегии: в частности, мо­но­поль­ное пра­во на про­мыс­лы, тор­гов­лю и раз­ра­бот­ку по­лез­ных ис­ко­пае­мых на се­веро-за­па­де Аме­ри­ки, на Ку­риль­ских и Але­ут­ских островах.

Кроме того, РАК были делегированы отдельные государственные функции. Она могла открывать и присоединять к России новые земли, а также управлять ими.

Уже через два года компания разместила свою штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Самым влиятельным лицом в РАК в первые годы ее существования был один из зятьев Шелихова — обер-секретарь Правительствующего сената, действительный статский советник и камергер Николай Резанов. Главным правителем американских владений компании был назначен Александр Баранов — выходец из шелиховской команды. Благодаря его усилиям, были основаны новые укрепления и поселения, а влияние компании начало распространяться вглубь материковых территорий.

Деятельность РАК приносила огромную экономическую выгоду. Компания выплачивала щедрые дивиденды своим акционерам, среди которых были представители царской фамилии, а также — обеспечивали приток различных сборов в казну.

«Именно с деятельности Российско-американской компании началось полноценное экономическое сотрудничество между Россией и Китаем. Компания поставляла на китайский рынок меха, и покупала в Поднебесной чай, - продолжает Александр Петров. - Благодаря этой торговле, чай стал в России чрезвычайно популярен, превратившись в один из главных национальных напитков».

«СП»: То есть, к «шкурному интересу» добавился и чай…

- Не только. Российские купцы того времени и нынешние «купцы» – две большие разницы. РАК была движущей силой российских географических исследований. Компания, в частности, профинансировала и организовала первую в отечественной истории кругосветную экспедицию 1803-806 годов.

Своим активным участием в научной деятельности и отстаивании общегосударственных интересов Российско-американская компания существенно отличалась от торговых предприятий других стран, вроде компании Гудзонова залива, для которых получение финансовой прибыли являлось абсолютным приоритетом.

«СП»: Но почему в итоге что-то «пошло не так»?

- Для властей империи Российско-американская компания, несмотря на все свои заслуги, приоритетом не была.

Государство смотрело на владения в Америке, как на что-то не совсем родное, как на пасынка. Власти не могли определить, какое место должна занимать Российско-американская компания в политической системе. Это отношение в дальнейшем перешло на деятелей исторической науки, которые толком не могут решить, что это вообще — отечественная или всеобщая история.

Под контроль компании переходили территории за пределами Аляски. Для снабжения провиантом основных пунктов РАК в Калифорнии была основана колония Форт-Росс. Служащие компании даже проводили переговоры с гавайскими вождями о присоединении к России их владений, но эта инициатива не была поддержана сверху. А Форт-Росс продали американскому бизнесмену Джону Саттеру, так как работа колонии, согласно формальной отчетности, была убыточной (хотя сегодня историки считают, что отчеты были сфальсифицированы из коррупционных соображений).

После Баранова управляющими владениями РАК в Русской Америке назначали военно-морских офицеров в звании капитана 1-го или 2-го ранга. Влияние государственного аппарата на деятельность компании росло. Несмотря на административные изменения, компания работала и приносила прибыль.

«СП»: В 1860-е годы возникла идея продажи Аляски и находящихся возле нее островов Соединенным Штатам.

- У историков нет единого мнения относительно причин, толкнувших официальный Санкт-Петербург на этот шаг. Решающую роль в этом процессе сыграл великий князь Константин Николаевич – считает Александр Петров - Все остальные участники сделки выполняли его волю. В 1867 году был официально заключен договор между Россией и США о передаче прав на Русскую Америку за 7,2 млн долларов. Для сравнения, строительство здания Нью-Йоркского окружного суда в те же годы властям США обошлось в 12-13 млн.

«СП»: Да, продешевили. Но мне кажется, тут вопрос не только в деньгах.

- Аляска служила геополитическим балансиром империи, отодвигая границы России далеко на восток. После продажи этот баланс был утрачен. Из истории с освоением и продажей Аляски нужно вынести исторические уроки.

Необходимо защищать историческую правду. Сегодня на Западе в пылу антироссийской кампании пытаются представить Баранова головорезом, подобием Кортеса. Но это полностью противоречит историческим фактам. Участники русских экспедиций, осваивая Аляску, совершали беспрецедентные подвиги. А сегодня об этом даже у нас вспоминают нечасто.

Нельзя стыдиться героизма, его нужно пропагандировать и превращать в пример для потомков. Что же касается значения продажи Русской Америки, то у истории нет сослагательного наклонения, и мы не можем сказать, что было бы «если бы».

Но сегодня мы просто обязаны внимательнее относиться к развитию нашего Дальнего Востока и Арктики, чтобы не растерять те несметные богатства, которые они содержат, как это когда-то произошло с Аляской.