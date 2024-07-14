В Оптиной пустыни рассказали о современных «старцах»

Наместник Оптиной пустыни, епископ Можайский Иосиф (Королев) назвал Илию Ноздрина единственным ныне живущим старцем. Его слова приводит РИА Новости.

«Слово «старец» имеет высокий смысл, подразумевает, что священник обладает определенными духовными дарами, не обязательно прозорливостью, но такой духовной мудростью», — объяснил епископ.



По его словам, примером старца был оптинский архимандрит Иоанн Крестьянкин и священник Кирилл Попов из Троице-Сергиевой лавры.

При этом священнослужитель назвал ряд духовников из Оптиной пустыни возможными будущими старцами — в том числе, архимандрита Антония (Гаврилова), игумена Тихона (Борисова). По его словам, эти иереи уже считаются старцами многими из их паствы, однако руководство Оптиной пустыни их так пока не называет.

«Вообще, старцы духовно растут, и надеемся, они еще будут названы», — заключил епископ.



До этого фильм монахов из Валаама получил гран-при международного фестиваля. Картину сняли во время поездки российских монахов в Египет. Она рассказывает о жизни в древнейших коптских монастырях, которые считаются родиной монашества.

Ранее старец Илий призвал Геннадия Зюганова к покаянию.