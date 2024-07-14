Самые громкие покушения на политиков в XXI веке

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который участвует в предвыборной гонке, пострадал на митинге со своими сторонниками. На мероприятии была открыта стрельба, в результате чего политик был ранен в ухо. Это не первый подобный случай в нынешнем столетии — о самых громких нападениях на политиков в XXI веке рассказывает «Вечерняя Москва».

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Президент Конго Лоран Кабил

В январе 2001 года на президента Демократической Республики Конго Лорана Кабила напали при попытке государственного переворота. Он получил огнестрельное ранение и позднее скончался.

Премьер-министр Сербии Зоран Джинджич

В марте 2003 года в Белграде выстрелом из снайперской винтовки был застрелен премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Его убийцей оказался бывший спецназовец Звездан Йованович, который считал политика виновным в выдаче сербов Гаагскому трибуналу по делам бывшей Югославии.

Глава МИД Швеции Анна Линд

В сентябре того же года была убита министр иностранных дел Швеции Анна Линд. На нее напал мужчина, которого позднее признали душевнобольным — Михайло Михайлович заявил, что на убийство ему велели пойти «голоса в голове». Преступник напал на Линд в супермаркете и нанес женщине несколько ударов ножом.

В 2005 году было совершено покушение на президента Грузии Михаила Саакашвили и американского лидера Джорджа Буша — младшего. Во время их выступления в Тбилиси в политиков бросили гранату РГД-5. Орудие упало рядом с Саакашвили и Бушем, но не взорвалось, потому что было неисправным.

Президент Абхазии Александр Анкваб

Президент Абхазии Александр Анкваб пережил три нападения, первое из них произошло в 2007 году. Тогда политик возглавлял абхазское правительство. Его автомобиль обстреляли из гранатомета, но Анкваб получил легкое осколочное ранение. Когда политик был на посту вице-президента в 2010 году, из гранатомета обстреляли его дом. Анкваб получил легкие ранения. В феврале 2012 года на пути следования его кортежа сработал фугас, после чего машину обстреляли из автоматического оружия. Политик не пострадал, но был убит один из его охранников.

Экс-премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто

В декабре 2007 года была убита бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. Политик выступала перед своими сторонниками, когда террорист сначала выстрелил в нее, а затем привел в действие взрывное устройство. Бхутто получила тяжелые ранения и скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Президент Афганистана Хамид Карзай

В 2008 году произошло нападение на президента Афганистана Хамида Карзая. Он присутствовал на военном параде, когда был открыт огонь. Политик не пострадал, но погибли три человека.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежаде

В августе 2010 года покушались на президента Ирана Махмуда Ахмадинежаде. В его автомобиль бросили ручную гранату. В результате взрыва пострадали несколько охранников, а Ахмадинежаде остался невредимым.

Премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен

В октябре 2012 года в ходе избирательного митинга произошло покушение на премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена. Мужчина из толпы приблизился к политику и попытался ударить его ножом, но охрана оперативно среагировала и скрутила злоумышленника. Нападавший мог быть в неадекватном состоянии.

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин

В том же году в сентябре произошло покушение на президента Мальдивских Островов Абдуллу Ямина. Взрыв произошел на катере, на котором он плыл. Политик не пострадал.

Президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва

В июне 2018 года при покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву пострадали два его заместителя. Инцидент произошел на митинге, где выступал глава государства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

В августе того же года покушались на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Инцидент произошел на параде в Каракасе. На Мадуро и других чиновников направили дроны со взрывчаткой. Пострадали несколько человек.

Президент Гати Жовенель Моиз

В июле 2021 года был убит президент Гати Жовенель Моиз. Преступники открыли огонь в его резиденции. Ранения получила супруга убитого политика.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В декабре того же года была предотвращена попытка покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Под машиной полицейского, который должен был обеспечивать порядок на митинге сторонников турецкого лидера, обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

В июле 2022 года во время предвыборного митинга был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В него несколько раз выстрелили. От полученных ранений Абэ скончался спустя несколько часов.

Глава Мурманской области Андрей Чибис

В апреле 2024 года на главу Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Политик получил ранение в живот и был прооперирован. По некоторым данным, напавший на Чибиса мужчина сделал это по приказу голосов в голове.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

В мае этого же года неизвестный несколько раз выстрелил в премьера Словакии Роберта Фицо. Политик получил ранения в живот, грудь и руку.