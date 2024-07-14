ЦРУ рассекретило правду про бывшего российского министра

ЦРУ добровольно рассекретило своего шпиона в ближайшем окружении президента России. Если верить обнародованной информации американского ведомства, то им являлся министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Михаил Лесин (занимал этот пост в период с 1999 по 2004 годы). До 2009 года он являлся также президентским советником.

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Вот только агента, о котором твердят в Вашингтоне, нет в живых около девяти лет – Лесин скончался в 2015 году в возрасте 57-ми лет.

Человек, сделавший телевидение

В телевизионных кругах Лесин – личность уважаемая. Он вошёл в российскую медиаисторию как человек, сделавший телеканал НТВ подконтрольным «Газпрому». Кроме того, Лесин создал компанию «Видео Интернешнл» и выступил инициатором создания международного телеканала Russia Today.

Сторонники теории заговора, узнав, что Лесин, оказывается, с 1999 года работал на ЦРУ, не очень-то удивились. Якобы им давно не давали покоя обстоятельства смерти этого не старого ещё человека 5 ноября 2015 года в гостинице «Дюпон Сёркл» в Вашингтоне. Так, было установлено, что Лесин скончался от острого алкогольного опьянения. При этом судмедэксперты зафиксировали на теле «тупые травмы головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей». Их мужчина мог получить, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения – например, то и дело падая и спотыкаясь.

Ценные сведения

Сенсации американским пиарщикам сделать не удалось. К сведениям многие отнеслись осторожно – мол, если Лесин и был агентом ЦРУ, то не на постоянной основе. В информационной войне, которая продолжается уже несколько десятилетий, американцы могут записывать на свой счёт всё, что можно двояко интерпретировать. Согласно опубликованному документу, вся деятельность на благо Белого дома со стороны Лесина свелась к фразе, которую он обронил в разговоре с сотрудником американского посольства (собеседник оказался агентом ЦРУ): «Администрация президента России становится всё более замкнутой».

Но что в этом секретного? Или в США президентская администрация рассказывает о своё работе кому попало? Не исключено, что заокеанские спецслужбы для сенсации просто выбрали удобную кандидатуру. Во-первых, оправдаться Лесин уже не сможет. Во-вторых, он имел в США недвижимость на 28 миллионов долларов. А в-третьих, есть документальное подтверждение, что российский чиновник действительно беседовал с американским агентом (вероятно, сам того не подозревая).