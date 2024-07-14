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Главная тайна «Чёрного дьявола»: что на самом деле случилось с Яковом Свердловым

Первый формальный «президент» Советской России Яков Свердлов, которого противники прозвали «Чёрным дьяволом», был весомой фигурой в большевистском руководстве. В борьбе за власть он вполне мог составить конкуренцию Сталину и Троцкому, если бы не скончался ещё весной 1919 года. Ранняя смерть Якова Свердлова остаётся одной из главных загадок, связанных с именем этого политического деятеля.

Главная тайна «Черного дьявола»: что на самом деле случилось с Яковом Свердловым
© Русская семерка

Жертва «испанки»

Официальная канва событий последних дней жизни председателя ВЦИК как будто не вызывает вопросов. 2-6 марта 1919 года Яков Свердлов присутствовал на III съезде Коммунистической партии Украины и на Всеукраинском съезде Советов в Харькове, откуда поездом вернулся в Москву. По дороге, утром 7 марта, Свердлов вышел из вагона в Орле, чтобы произнести 10-минутную речь на митинге железнодорожников по случаю образования Коминтерна (основанного 4 марта 1919 года). В Москву он прибыл 8 марта, и, будучи уже нездоровым, участвовал в заседания Всероссийского исполнительного комитета и Совнаркома. 11 марта глава советского государства почувствовал себя совсем плохо и слёг.

Считалось, что Свердлов заразился гриппом «испанка», свирепствовавшим тогда по всему миру. Течение болезни осложнилось воспалением лёгких. С каждым днём председателю ВЦИК становилось всё хуже, температура у него поднималась до 40 градусов, У больного появились галлюцинации. 14 марта пульс Свердлова участился и ослабел, его губы приобрели синий оттенок. Медики лечили пациента сердечными средствами. В ночь на 16 марта Свердлов оказался при смерти.

Именно тогда соратника посетил Ленин. Специально для этой цели, по словам Льва Троцкого, Владимир Ильич уехал с заседания Политбюро. Согласно воспоминаниям Владимира Бонч-Бруевича, в квартире Свердлова Ленин подошёл к постели больного и заглянул ему в глаза.

«Яков Михайлович затих, задумался и шёпотом проговорил: – Я умираю... Прощайте», – описывал этот эпизод мемуарист.

Как указано в книге экс-ссыльного Бориса Иванова, Свердлов слабо улыбнулся и хотел привстать, но Ленин не позволил ему этого.

«Не надо, Яков, лежи спокойно», – сказал он.

Ленин постоял у постели, затем пожал соратнику руку и вышел. После ухода вождя Свердлов прожил всего 15 минут. В 4 часа 55 минут сердце 33-летнего политика остановилось.

Лечащий врач Фёдор Гетье в официальном заключении отметил «явления паралича дыхательных центров и слабость сердца». Патологоанатомическое исследование тела не проводилось.

Свердлов отличался довольно крепким здоровьем, спал не более пяти часов в сутки и сам о себе говорил, что «никогда не болеет». Пытаясь объяснить его раннюю смерть, соратники стали утверждать, что в тюрьмах и ссылках революционер заболел туберкулезом в скрытой форме.

Диагноз Свердлова век спустя выглядит небесспорным. Например, доцент Московской медицинской академии им. И. М.Сеченова Виктор Тополянский предполагает, что подлинную причину смерти доктор Гетье мог утаить. В марте 1919 года жителей Москвы больше косила не «испанка», а другие болезни – сыпной тиф и натуральная оспа.

Избиение рабочими

Конечно, нельзя отрицать у Свердлова симптомов пневмонии и гриппа. Но скорее всего здоровье большевика оказалось подорвано не просто так. Не случайно многие источники подчёркивали, что Свердлов «простудился на митинге в Орле», хотя по времени это был непродолжительный эпизод поездки. Дело в том, что собравшихся в Орле 7 марта рабочих железнодорожных мастерских мало интересовали судьбы Коммунистического Интернационала. Их больше волновал голод и безработица. Что случилось на митинге – достоверно неизвестно. Но в народе обстоятельства этих событий передавалось из уст в уста:

«По «Известиям» Свердлов простудился на митинге в Орле, – отмечал в дневнике профессор МГУ Степан Веселовский. – По слухам ему не дали говорить, даже учинили насилие, и он бежал с митинга без пальто и простудился».

Будущая эмигрантка Прасковья Мельгунова-Степанова тоже записала слух о том, что Свердлов был избит в Орле и бежал оттуда «в одном белье», из-за чего простудился и умер. Некоторые сплетники уточняли, что председатель ВЦИК получил камнем по голове. Исследователь Валерий Шамбаров в книге «Свердлов. Оккультные корни Октябрьской революции» утверждает, что рабочие забросали Свердлова камнями и поленьями, и что он потерял сознание. По словам Шамбарова, пока охранники Свердлова дрались с толпой, «оглушённый председатель ВЦИК так и лежал на ледяной, промёрзшей земле».

О неудачном выступлении в Орле догадывались и члены партии. Много лет спустя, когда Феликс Чуев в разговоре с Вячеславом Молотовым упомянул версию избиения Свердлова, соратник Сталина коротко ответил: «Возможно». Предполагают, что на митинге случилась вспышка антисемитизма – собравшихся разозлила типично еврейская внешность Свердлова.

Прямо противоположную версию выдвинул Николай Коняев, автор книги «Трагедия ленинской гвардии, или правда о вождях Октября». По его мнению, метание камней могло иметь символическое значение, так как побиение камнями за преступления – древний еврейский обычай. Тем самым автор намекает, что нападение могло быть подстроено кем-то из соратников Свердлова по партии. В связи с этим представляет интерес упоминание Мельгуновой-Степановой о том, что похороны председателя ВЦИК проходили по еврейскому обряду – один из редких случаев в истории Красной площади. Некоторые замечали на кадрах кинохроники, что голова покойника была забинтована. Впрочем, это может объясняться игрой светотени: на фотографиях Свердлова в гробу его голова обнажена и никаких следов насилия на ней не видно.

Недоброжелатели

Конспирологи, не удовлетворённые естественными объяснениями смерти Свердлова, обращают особое внимание на факт присутствия Ленина у постели умирающего. Бонч-Бруевичем этот эпизод подан в духе революционного пафоса – как проявление натуры «самого человечного человека» и демонстрация его заботы о соратниках. Чтобы попрощаться со Свердловым, Ленин даже пошёл на риск заразиться «испанкой». Однако на самом деле отношения двух политиков складывались непросто. У Ленина были основания подозревать Свердлова в причастности к организации покушения Фанни Каплан. Действия председателя ВЦИК в сентябрьские дни 1918 года походили на попытку замести следы. Свердлов лично допрашивал Каплан, а затем девушку поспешно расстреляли во дворе Кремля, так что даже сам Ленин не смог встретиться с ней. Кроме того, Ленин по указанию Свердлова был изолирован в Горках под предлогом необходимости полного выздоровления. В воздухе витал дух политического переворота. Ленин долго вынашивал план мести.

«Вождь мирового пролетариата» вернулся к работе в октябре 1918 года, а Свердлов умер спустя полгода. Технически Ленин мог даже самостоятельно устранить Свердлова с помощью яда (версию об отравлении поддерживает тот же Коняев). Правда, обычно высокопоставленные большевики предпочитали не «пачкать руки» личным участием в убийствах.

Ещё один потенциальный интересант смерти председателя ВЦИК – Иосиф Сталин. Именно ему в конце концов досталось «наследство» Свердлова – партаппарат, с помощью которого Коба превратился из рядового «члена ЦК» в диктатора. У Сталина имелись поводы ненавидеть «советского президента». Ещё в туруханской ссылке, по версии секретаря Бориса Бажанова, Свердлов стал успешным соперником Сталина в борьбе за сердце актрисы Веры Делевской. Кроме того, он надменно относился к грузинскому товарищу. В одном из писем Свердлов упоминал о своём «значительном перевесе» над Сталиным в теоретических вопросах. Осенью 1918 года, как рассказывается в статье кандидата исторических наук Сергея Войтикова, Сталин вступил в конфликт со Свердловым по вопросу о военно-революционных советах и получил тогда поддержку Ленина. Ситуация «дуумвирата» Свердлов-Троцкий в период болезни Ленина задевала интересы Сталина как члена Бюро ЦК. Но кроме косвенных аргументов, никаких доказательств того, что Свердлов был устранён политическими конкурентами, не существует.

Истории
Валерий Шамбаров
Николай Коняев
Феликс Чуев
Фанни Каплан
Борис Иванов
Лев Троцкий
Яков Свердлов
Вячеслав Молотов
МГУ