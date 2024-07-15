15 июля: отмечаем день Сырой Богородицы, гинекологов и любования фонарями

Наступил 197-й день 2024 года. Начиная с 15 июля отсчитываем 169 дней до новогодних праздников. Сегодня во всем мире отмечают день навыков молодежи, в России — день русской лени. Христиане отмечают день Петровой матки, а язычники — Берегини. Расскажем о каждом из них подробнее, а также узнаем, какие еще праздники выпадают на 15 июля 2024 года.
Какой праздник отмечают верующие 15 июля — языческой Берегини или Сырой Богородицы?
Славяне на Руси 15 июля отмечали праздник, прославляющий Берегиню — языческую богиню, которая отвечала за гармонию в доме и семье. Другое ее имя — Лада. Ей также приписывалась роль матери всех языческих духов. Считалось, что Лада защищает от любых бед, болезней и несчастий. Берегине молились об обильном урожае, представляя ее в образе русской березы.
После Крещения Руси этот праздник в сознании людей слился с отмечавшимся тремя днями ранее Петровым днем и стал называться «Петрова матка». Поскольку поклонение старым богам жестоко каралось, постепенно праздник Берегини на Руси стали называть Сырой Богородицей, которой христиане также молятся о спасении и защите.
С языческих времен до наших дней дошли две традиции для этого праздника: 15 июля принято сажать березу возле дома, чтобы она защищала его жителей от всех невзгод; а также готовить вареники с вишней и угощать всех домочадцев, родичей и соседей.
Официальная церковь в России 15 июля года будет отмечать праздник, посвященный памяти святителя Фотия, который жил на рубеже XIV–XV веков и вошел в историю благодаря тому, что сыграл значительную роль в укреплении единства Русской церкви в начале XV века.
Также 15 июля 2024 года православные будут отмечать праздник в честь перенесения Ризы Богоматери во Влахернский храм в Константинополе. Считается, что хитон, который носила Божья Матерь, был обретен в Назарете в 471 году, с ним христиане связывают множество чудотворных явлений.
Какие праздники отметят 15 июля 2024 года в разных странах
В странах, входящих в состав Организации Объединенных Наций, 15 июля 2024 будут отмечать день навыков молодежи. Надо отметить, что способности, которыми обладают люди юного возраста, с каждым годом становятся все изощреннее и все больше опережают умения тех, кто старше. Остается надеяться, что в честь праздника молодежь охотно поделится своими знаниями со старшим поколением.
Другой вопрос, что не все люди в возрасте хотят овладевать новомодными умениями. Особенно в день русской лени, праздник, который также отмечается сегодня, 15 июля. Некоторые считают, что русская лень — особенная, непохожая на лень других народов. Одним из символов этого явления можно считать сказочного персонажа Емелю. Впрочем, в современном мире появляются и те, кто думает, что русская лень — это всего лишь обычная прокрастинация.
Но уж если вы решили воздать должное особенному русскому явлению, то вполне можно совместить его с днем смотрения на фонари. Для этого, как можно догадаться, почти ничего не надо делать, кроме любования светом, на который летят мотыльки.
Если же лень вам надоела и вы решили изменить свой образ жизни, то и для этого сегодня имеется повод — день вылазки из своей конуры. Конура в данном случае может означать квартиру, уютную кровать или любое другое теплое место, где находится ваша зона комфорта.
Начиная новую жизнь, можно завести и новые привычки. И для этого день сегодня полностью подходит — отмечается праздник «Отдай что-то». Если вы считаете, что поделиться с окружающими вам совершенно нечем, то хотя бы подарите улыбку своим коллегам или прохожим.
А поскольку 15 июля отмечают еще и день рисования углем, то можно попробовать свои силы и в этом деле. И если оно пойдет успешно, поделиться красивыми рисунками с друзьями.
Еще один праздник, который будут сегодня отмечать в России — это День гинеколога. Прекрасный повод поздравить своих врачей, знакомых или коллег.
Также во всем мире сегодня отмечается День пожарной безопасности домашних животных. Питомцам можно подарить небольшой, но вкусный подарок. А хозяевам на всякий случай положить на видное место ошейник с поводком или поставить переноску. Если однажды вам придется спешно покидать жилище из-за пожара, то все необходимое для спасения питомцев будет у вас под рукой. Хотя лучше, чтобы делать этого никогда не пришлось.
Ну и, наконец, сегодня очередной праздник для гурманов — день мармеладных червячков. Их рецептом для приготовления дома мы обязательно поделимся в одной из наших статей.
Памятные даты и исторические праздники 15 июля в России и в мире
И традиционно расскажем о том, какие события произошли в мире в этот день в разные годы.
- 1099 год — участники первого крестового похода взяли Иерусалим;
- 1240 год — в результате успешного нападения на шведский лагерь князь Александр Невский разгромил противника;
- 1865 год — в Санкт-Петербурге прекратил действие запрет на курение табака на улице, который был введен в 1846 году;
- 1916 год — в США основана The Pacific Aero Products Company. Через год она получила название The Boeing Company в честь своего основателя авиаконструктора Уильяма Боинга;
- 1933 год — в Свердловске запущен в эксплуатацию завод «Уралмаш»;
- 1957 год — официальная дата основания космодрома Плесецк;
- 1965 год — в США принят закон об обязательной печати на сигаретных пачках информации о вреде табакокурения;
- 1988 год — в Америке вышел на экраны боевик, ставший одной из визитных карточек актера Брюса Уиллиса — «Крепкий орешек». Фильм в прокате посмотрело более 23 млн зрителей. Кассовые сборы составили более $140 млн при бюджете в $28 млн.
В этот день появились на свет:
- 1606 год — голландский художник, автор картин «Ночной дозор», «Еврейская невеста», «Урок анатомии доктора Николаеса Тульпа», «Христос и грешница», «Пир Валтасара», «Возвращение блудного сына» Рембрандт Харменс ван Рейн;
- 1848 год — итальянский экономист, социолог, создатель математической школы в политэкономии, автор «Принципа Парето» Вильфредо Парето;
- 1945 год — российский музыкальный продюсер, занимавшийся проектам групп «Кино», «Технология», певицы Линды, певцов Влада Сташевского и Димы Билана, Юрий Айзеншпис;
- 1961 год — американский актер, известный по фильмам «Взвод», «Потрошители», «Телефонная будка», Форест Уитакер.
Также в этот день мир покинули:
- 1868 год — американский стоматолог, который первым в мире использовал эфир в качестве анестетика при проведении хирургических операций, Уильям Мортон;
- 1904 год — русский писатель Антон Чехов;
- 1916 год — русский биолог Илья Мечников;
- 1939 год — швейцарский психиатр, выделивший шизофрению в качестве самостоятельного заболевания, Эйген Блейлер;
- 1997 год — итальянский модельер Джанни Версаче;
- 2017 год — советский актер, ставший знаменитым после исполнения роли Полиграфа Шарикова в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко, Владимир Толоконников;
- 2021 год — советский и российский актер и музыкант Петр Мамонов.