Удар «Фау-2» по Ленинграду: как советские партизаны спасли город от ракет Гитлера

Осенью 1944 года жителей Лондона повергло в ужас невиданное немецкое оружие – баллистические ракеты «Фау-2». Изобретение «сумрачного тевтонского гения» Вернера фон Брауна нацисты собирались применить и на Восточном фронте. Однако развернуть пусковые установки на оккупированной территории немцам помешали советские партизаны.

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После блокады – «оружие возмездия»

Как полагают историки Второй мировой войны, самолёты-снаряды «Фау-1» и ракеты «Фау-2» предназначались главным образом для запугивания гражданского населения Великобритании. Ракеты, скорость которых достигала 6000 км в час, могли убить практически каждого – место их падения невозможно было предсказать. Обстрел со стороны Германии заставил лондонцев эвакуировать детей из столицы, многие жители города укрывались в метро. В общей сложности на Западе гитлеровцы произвели больше 3000 боевых пусков ракет «Фау-2». Существенного военного значения это не имело, но причинило Англии заметный экономический ущерб.

В 1944 году нацистами рассматривалась и возможность удара по индустриальным центрам СССР. Самой удобной целью был Ленинград, всё ещё находившийся недалеко от линии фронта. Идею удара по городу на Неве отстаивал шеф люфтваффе Герман Геринг.

По данным советской разведки, немцы планировали производить запуски из оккупированной Эстонии (Муставэ и Раквере). В Финляндии, которая до сентября 1944 оставалась союзником Третьего рейха, тоже имелись пункты базирования «оружия возмездия» – Лаппеэранта и Инкеройнен. Силы ПВО Ленинграда начали готовиться к отражению налётов «Фау-1». Предполагалось, что истребители, аэростаты заграждения и зенитные орудия не пропустят немецкие «беспилотники» к городу. Но на практике обошлось без воздушных столкновений. 26 февраля 1944 года самолёты Ленинградского фронта нанесли удар по аэродрому Раквере, предотвратив запуски «Фау-1». Летом того же года в Эстонии высадилась группа моряков-разведчиков под командованием старшины Владимира Фёдорова. Диверсанты наладили контакт с местными жителями и три месяца вели наблюдение за немцами, став свидетелями строительства стартовой площадки «Фау-2». Выявленный группой Фёдорова объект был уничтожен с воздуха двумя авиаполками бомбардировщиков.

Псковские спасители Ленинграда

Площадки для запуска ракет фашисты готовили и в районе Пскова. Об этом пишет директор Госархива Псковской области Георгий Рафельсон в очерке «Деятельность псковского подпольного межрайонного партийного центра второго формирования», опубликованном в 1990 году. Часть информации была позаимствована учёным из статьи журналиста Виктора Акатова, размещённой в 1966 году в газете «Псковская правда».

Псковская подпольная группа «Тайна и Родина» появилась в начале 1943 года. Под руководством В. Р. Романова подпольщики распространяли среди населения антифашистские листовки и газеты, а также вели разведку. Благодаря члену группы Анне Ивановой, работавшей на кухне гостиницы немецких офицеров, Романов узнал, что на территории льнокомбината ведётся подозрительное строительство. Объект имел такое значение, что его охраняли эсэсовцы. Преодолев несколько рядов колючей проволоки под током, подпольщики увидели в цехах льнокомбината корпуса самолётов-снарядов. Полученную информацию группа Романова передала в Ленинградский штаб партизанского движения.

«Тайна и Родина» разоблачила подготовку фашистов к запуску на Ленинград и Москву самолётов-снарядов «Фау-1» и «Фау-2», – писал Рафельсон. – Строительство площадок у Ленинградского шоссе и станции Череха подпольщики взяли под ежедневный контроль».



Сорвать немецкие планы помог также командир роты особого назначения разведки Балтфлота водолаз Иван Прохватилов. С помощью бойцов 5-й Ленинградской партизанской бригады он выяснил местонахождение станции радионаведения ракет в районе завода «Пишмаш». В Сети можно встретить версию, что псковские подпольщики уничтожили пусковые установки, пожертвовав жизнью. На самом же деле обнаруженные объекты были уничтожены ударами авиации 3-го Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

Из ракетного центра Пенемюнде на оккупированную территорию СССР фашисты ввезли шесть «Фау-2». Их по морю доставили в Таллин, а оттуда отправили поездом в Псков. Но ракеты так никогда и не взлетели благодаря, опять же, мужественным партизанам, которые пустили состав под откос.

Все эти свидетельства оставляют немало вопросов. Были ли на льнокомбинате макеты или боевые экземпляры? И рискнули бы немцы привести дорогостоящие ракеты, если бы площадки для них не были подготовлены? Баллистические ракеты «Фау-2» внешне сильно отличались от крылатых ракет «Фау-1», поэтому называть и то, и другое «самолётами-снарядами» – не совсем корректно. Возможно, партизаны видели в действительности лишь одну разновидность оружия.

Некоторые исследователи усматривают в рассказах псковских партизан признаки мистификации, так как никаких следов пусковых установок найти не удалось. Льнокомбинат действительно использовался оккупантами, но скорее всего, на нём только ремонтировали танки.

«Фау» против РККА

Так или иначе, немцы не сумели использовать «оружие возмездия» на территории СССР. За пределами Советского Союза случаи применения нацистами «вундерваффе» против русских носили эпизодический характер. Согласно документу за подписью генерал-майора Всеволода Герасимова от 30 марта 1945 года, противник атаковал переправы через Одер самолётами-снарядами «Фау-1». А в дневнике фронтовика Александра Резяпкина есть упоминание о том, что там же, в районе Одера, 13 апреля 1945 года немцы ударили по Красной Армии двумя баллистическими ракетами.

«Сегодня враг выпустил по нам два ФАУ-2. Я впервые увидел и ощутил на себе это грозное оружие врага», – писал Резяпкин.



По-видимому, немецкие ракеты внушали наступающей армии некоторый страх, но это не помешало красноармейцам освободить Зееловские высоты.