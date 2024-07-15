Как правильно отмечать Маковый день

16 июля церковь чтит память святителя Филиппа, митрополита Московского. В народном календаре этот день известен как Маковый.

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В этот день церковь вспоминает 30 святых, среди которых мученики Диомид, Мокий, Евлампий и другие. Также на 16 июля приходится перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца.

В народных традициях этот день часто называют Маковым или Стожарами. В этот период наши предки начинали сеять мак, который широко использовался в кулинарии и медицине. Также крестьяне ставили сенные стога, используя колья, что дало второе название дня.

Считается, что 16 июля не стоит начинать новые дела и совершать крупные покупки, так как они могут не принести радости. Небезопасно начинать путешествия и длительные поездки, поскольку дорога может быть неудачной.

Для защиты от неудач в этот день не рекомендуется пересаживать растения, ссориться, ругаться и давать деньги взаймы, иначе должник может их не вернуть.