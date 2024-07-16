Как крестоносцы Иерусалим взяли

Крестовые походы изменили всю мировую историю. Они были кровавыми, тяжелыми, сопровождались страшной резней. Но благодаря им Европа очнулась от средневекового сна и началась эпоха Возрождения, а затем и стремительный взлет цивилизации. Но тогда главной целью стал захват Святой Земли и Иерусалима – 925 лет назад мечта крестоносцев сбылась.

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15 июля 1099 года город, где был распят Христос и возникло христианство вновь оказался под контролем его последователей. Завершились четыре века владычества мусульман и, как казалось, навсегда. Впереди будут двести лет борьбы за обладание городом, который оказался святым сразу для трех религий.

Крестовые походы начались из-за Византии. Но так это государство называем только сейчас и появилось наименование уже когда и самой страны не было. А для средневекового человека, включая Русь, это была Восточная Римская империя, которая, в отличие от Западной, просуществует на тысячу лет больше.

А следовательно, Палестина и весь Ближний Восток находились под властью римлян еще со времен республики. Христа осудил на крест римский прокуратор Понтий Пилат.

Восточная империя, в отличии от Западной, сохранила свое могущество и Иерусалим оставался христианским. Она даже вновь захватила Рим и разбила варварские королевства.

Но надорвала на этом свои силы. В результате начала проигрывать войны с восточными державами. В 602 году начинается Восточная война, которая продлится 26 лет и вымотает всех ее участников – некоторые историки называют ее первой в истории мировой войной.

В результате в 614 году Иерусалим, хоть и ненадолго, впервые захватила Персия. Мусульман еще не было, иранцы исповедовали зороастризм. Они разоряют христианские храмы, вывозят все реликвии. Но вскоре возникает ислам и распространяется как пожар. Образуется Арабский халифат и в 641 году город Христа переходит под их контроль. Так Иерусалим стал мусульманским.

С этого момента все внимание Византии сосредоточено на востоке. Периодически она обращается за помощью к западным рыцарям и те охотно поступают к ней на службу. Даже после церковного раскола 1054 года. Но к концу XI века сдерживать мусульман стало совсем сложно. Это были уже не только арабы, но и турки-сельджуки и другие народы.

Император Алексей Комнин обратился к римскому папе Урбану II с просьбой призвать западные государства помочь Византии.

© Папа Урбан II на Клермонском соборе благословляет крестовый поход

И тот откликается – все же Великая Схизма случилась относительно недавно и противоречия еще не достигли непримиримого характера. В это время, в 1095 году, во Франции проходил католический Клермонский собор, который решал сугубо церковные вопросы и взаимодействие со светской властью.

Вот туда и прибыли послы византийского императора. После разговора с ними Урбан созвал епископов и светских феодалов и 26 ноября произнес свою знаменитую речь с призывом отправиться в Крестовый поход, чтобы освободить Гроб Господень. Заодно указал, что в Европе уже перенаселение и поход ликвидирует многие, в том числе материальные, проблемы, для решения которых в Клермоне в общем-то и собрались.

И речь вызвала живой отклик. Принято считать, что желание пограбить и приобрести земли стало главной движущей силой Крестовых походов. Не без этого. Но религиозная составляющая тоже была огромной.

Иначе трудно объяснить, почему в поход отправились не только безземельные рыцари, но вполне себе владетельные короли и герцоги. А гораздо более малочисленная армия крестоносцев била превосходящего по численности противника, при том, что технического превосходства в те времена Европа не имела – она даже более отсталой была.

И вот в 1096 году начался Первый Крестовый поход. Описывать здесь его не станем, это заслуживает отдельного рассказа. Постепенно, город за городом переходили под власть крестоносцев. Отдельно в походе участвовала византийская армия, которая возвращала свои земли под власть императора, там, где об этом удавалось договориться с крестоносцами. Взяты Никея и Антиохия.

Но все это давалось с большим трудом – армию постоянно преследовал голод. И только религиозный экстаз помогал преодолевать трудности. Так случилось с Антиохией. Ее взяли с помощью местного жителя, но тут же сами оказались в осаде – подошли огромные силы мосульского эмира Кербоги.

И тут одному монаху явилось видение – апостол Андрей, сказал, что в городе спрятано Копье Судьбы, которым римский легионер ранил на кресте Христа. И его действительно нашли! Ну а когда монах сказал, что Андрей обещает победу, то с такой яростью накинулись на противника, что разбили его. Этот эпизод окажется очень важным при взятии Иерусалима.

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После этого не задерживаясь направились к Иерусалиму – так потребовала от своих предводителей армия. К городу подошли 7 июня 1099 года. Предложение египетского султана, которому принадлежал Иерусалим, открыть город для паломничества отвергли.

Осада была трудной – голод и жажда, ближайшая вода в 10 км от лагеря. Египетскому флоту удалось разбить все генуэзские корабли с помощью. Пробились только шесть, но самых ценных – с осадными орудиями.

Численность крестоносцев называют разной – от 40 до 20 тысяч, но многие оценивают и в меньшую цифру. Точно известно, что собственно рыцарей было менее тысячи. При этом гарнизон защитников в четыре раза больше!

В это время приходят сообщения, что на помощь Иерусалиму движется огромная армия египетских Фатимидов. И тут одному монаху опять приходит видение. В этот раз явился епископ Адемар Монтейльский, который скончался еще в Антиохии. Он сообщил «коллеге», что если совершить крестный ход вокруг города, соблюдать пост и усердно молиться, то на девятый день город падет.

Военный совет постановил так и поступить – после случая с Копьем Судьбы в Антиохии в видения свято верят. С постом проблем не было – еды и так не оказалось. Во время крестного хода мусульмане со стен выкрикивали оскорбления и сильно разозлили воинов.

14 июля состоялся первый штурм. Но он не принес результата.

На следующий день сумели засыпать ров на одном из участков. Превосходящие числом защитники яростно сопротивлялись, лилась смола, тучи стрел, но крестоносцы пели молитвы и не обращали на все это никакого внимания. Подтащили осадные башни и ворвались в город.

Резня была страшной. Даже западные хронисты называют цифру в 10 тысяч человек, мусульманские источники гораздо большую. По факту все прежнее население Иерусалима было уничтожено. Убивали и мусульман, и евреев, синагогу сожгли вместе со всеми там укрывшимися.

Иерусалим стал христианским. Королем провозгласили Готфрида Бульонского, но он отказался от этого титула и принял новый – Защитник Гроба Господня. 22 июля его короновали в этом качестве и ГлагоL об этом расскажет. Королевство просуществует почти сто лет, пока в 1187 году его вновь не отобьет у крестоносцев султан Саллах ад Дин, вошедший в европейские легенды как Саладин.