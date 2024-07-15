Золотари: почему русские так называли представителей самой непрестижной профессии

Всего несколько веков назад представить крупный город без золотарей было невозможно. Но представители этой профессии никакого отношения к металлу золото не имели. Эти рабочие занимались самым «ароматным» делом – очищали выгребные ямы.

Настоящие профессионалы

Золотари курсировали по улицам городов на обозах, запряжённых лошадьми. На телегах были установлены бочки, которые требовалось заполнять с помощью ковша содержимым туалетов. Заполнив ёмкости, золотари незамедлительно отправлялись за пределы населённого пункта, где освобождались от груза.

Понятно, что престижной такая профессия не считалась. Так почему ассенизаторов прозвали таким «почётным» словом, ведь даже известный исследователь русского языка Владимир Даль предлагал использовать в отношении таких рабочих более «говорящие» названия – «отходник» или «парашник».

По одной из версий, ассенизаторы стали золотарями в результате шутки. Правда, существует предположение, согласно которому слово «золотарь» в некоторых случаях просто заменяло неприличный аналог.

По локоть в золоте

Есть и третье мнение относительно возникновения профессии. Золотари требовали уважения к своему труду, а ругаться с ними и вовсе никто не пытался. Мало ли… Ведь «случайно» отходник мог и разлить содержимое бочки прямо во дворе грубияна. К тому же золотари вполне неплохо зарабатывали. При всём желании от их услуг отказаться было нельзя.

По четвёртой версии, ассенизаторы назывались золотарями, так как имели непосредственное отношение к «ночному золоту» (именно таким эпитетом было принято обозначать продукты человеческой жизнедеятельности). Почему золото? Дело в том, что экскременты использовали в качестве удобрения – для повышения урожайности. А большой урожай – это залог безбедного существования.

Для чего же тогда приставка «ночное»? Скорее всего, из-за традиции. Наши зажиточные предки любили посидеть в ночные часы на горшке – тогда, когда никто не отвлекает.