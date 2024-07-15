Почему Хрущев так и не поднял целину

В 50-х годах прошлого столетия в СССР начинается активное освоение целинных земель. Было несколько попыток увеличить посевные площади в степях, основная из них началась в августе 1956 года. Как это проходило и чем закончилось рассказывает обозреватель «Глагола» Олег Павлов.

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В этот день выходит постановление ЦК КПСС «Об орошении и освоении целинных земель», которое дало старт распашки степей уже в качестве всесоюзной стройки. Дело в том, что за два года до этого, в марте 1954 года уже было аналогичное постановление ЦК и началась распашка целинных земель Казахстана. Руководил мероприятием, кстати, второй секретарь, а затем и первый, ЦК компартии Казахстана Леонид Брежнев. И провалил. Однако прямой вины его здесь не было.

Обеспечение населения продовольствием в Советском Союзе всегда было большой проблемой. Последовательное уничтожение крестьянства, за счет ресурсов которого была проведена индустриализация, не могло не сказаться.

Гигантский урон отрасли нанесла война – основное производство продовольствия, как зерна, так и мяса, было сосредоточено в Центральных областях. Боевые действия уничтожили практически всю инфраструктуру, был угнан в Германию или съеден на месте весь скот, из перерабатывающих предприятий уцелело только 40 процентов. Местность обезлюдела.

В этих условиях взор руководства страны естественным образом обращается на восточные районы и Поволжье. В стратегическом отношении они находятся подальше от западных границ, а новую войну тогда никто не исключал и ждали ее именно из Европы. Но главное – огромные неосвоенные земли.

Никита Хрущев еще при Сталине предлагал распахать целинные земли Казахстана, но тогда получил жесткий отпор – ему и его сторонникам указали на опасность такого пути, поскольку это не плодородные степи Украины и черноземья. И не здесь ли кроются причины почему Хрущев, став у власти буквально продавил это решение – личные мотивы для него всегда были главнее?

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«При Хрущеве значительно сменился стиль управления и целина, а также другие неудавшиеся реформы – следствие этого. Он отказался от практики Сталина советоваться с экспертами и профильными министрами. Но первым из руководителей обзавелся институтом советников. При этом решения принимал под влиянием импульсов, эмоций. То есть занимался прожектерством в приказном порядке продавливал свое решение к исполнению.В команде соратников Сталина Хрущев играл роль типичного исполнителя и не годился для исполнения обязанностей первого лица. А поскольку в СССР не было легитимной процедуры смены лидера, то он сумел продержаться у власти долгое время» — поделился мнением с «Глаголом» политолог, кандидат политических наук, специалист по советскому периоду Автондил Цуладзе.

В ноябре 1953 года тогдашний министр сельского хозяйства РСФСР П. Лобанов пишет докладную записку, где указывает, что пора использовать неосвоенные земли. Правда, называя, в основном, заброшенные земли, но и вспомнив про просторы Сибири и Урала.

На президиуме ЦК вновь рассматривается этот вопрос. Очевидцы впоследствии рассказывали, что доводы сторонников интенсивного (повышения урожайности) развития земледелия выглядели убедительнее, но Хрущев продавливает свою идею и 2 марта 1954 года пленум ЦК КПСС принимает постановление «Об освоении целинных и залежных земель».

Для выполнения этой задачи в Казахстан направляется Л. Брежнев. Хрущеву и его команде казалось, что распахать степи и засадить их зерном гораздо проще, чем восстанавливать европейскую часть страны. Но природа имела свое мнение.

Не случайно именно эти земли стали территорией кочевников. Вопреки сложившемуся представлению кочевой образ жизни — это не признак отсталости народа. Это разумная необходимость, приспособление к единственно возможному ведению сельского хозяйства – скотоводства.

Если кто был в северном Казахстане, то видел, что степь там отличается от, допустим, поволжской. Земля больше похожа на песко-гравийную смесь и уж никак не напоминает огород в Подмосковье. Трава там растет буквально через раз, возле каждого кустика приличный кусок голого грунта.

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К тому же летом почти не бывает осадков. Степь оживает только весной – в конце марта она становится ярко-синей от первоцветов, затем алой от тюльпанов и наконец серебристой от ковыля. Но в конце мая эта красота исчезает и степь становится выжженной, буро-желтой от высохшей травы. И так до следующей весны.

Все это очень быстро понял Брежнев, поскольку постоянно выезжал на целину. И всякий раз по возвращении оказывался в больнице – он видел всю тщетность усилий. Когда принимали решение, природные условия Казахстана вообще не были учтены, даже про пылевые бури не вспомнили. Не было подготовлено ничего – ни зернохранилищ, ни ремонтной базы для техники, квалифицированных кадров, районированных сортов пшеницы, не было даже жилья. Хрущев никого не слушал.

«Фактически Хрущев воевал с аппаратом через замену министерств на Совнархозы, замену пятилеток на семилетки. Таким образом пытался сломить сопротивление аппарата и продавить свою волю. В просторечии таких руководителей называют самодурами. Именно по этой причине Брежнев был затем избран на условии соблюдения им принципа коллегиальности руководства», — рассказал «Глаголу» Автондил Цуладзе.

Брежнева отзывают из Казахстана, но потом он этот период биографии опишет в книге «Целина» в совершенно ином, героическом, ключе. Книгу будут изучать в школе, сдавать по ней экзамен. О чем она была не помнит никто.

Вот тогда и предпринимается вторая попытка и выходит постановление ЦК от 1956 года. В этот раз решили немного добавить науки – мелиорацию. То есть искусственное орошение земель. Весь вопрос – откуда брать воду? По части Северного Казахстана протекает огромная река Иртыш, но распашка вдоль ее берегов привела к эрозии почвы. Тоже самое произошло и у других немногочисленных водоемов.

Не помогли даже мобилизационные меры – на освоение целины по комсомольским путевкам отправились более миллиона молодых людей, про них пишут книги и снимают фильмы, в том числе самый известный – «Иван Бровкин на целине» 1958 года. С 1954 года по 1961 год целина поглотила 20 процентов всего бюджета СССР, выделенного на сельское хозяйство.

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И если первоначально удалось увеличить производство зерна, то очень быстро урожайность сошла на нет. Так всегда бывает при экстенсивном (за счет расширения площадей), а не интенсивным (с использованием технологий и удобрений) земледелии. Чтобы понять это достаточно было заглянуть в тогдашний школьный учебник по истории за 4 класс, где описываются причины низкой урожайности древних земледельцев.

Поэтому специалисты, да и просто люди со здравым смыслом, не удивляются конечному результату – сейчас это в большинстве своем непригодные земли, даже для выпаса скота. Город Целиноград давно стал столицей Казахстана, теперь носит имя Астана. И это хоть как-то спасает местных жителей, давая работу после провала инициативы Н. Хрущева, которую уже давно никто не называет иначе, как авантюра.