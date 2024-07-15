Как в Индонезии работают женщины-палачи

В мире трудно представить профессию, менее подходящую для женщины, чем палач. Тем не менее в Индонезии именно дамы исполняют приговоры суда. Речь идет не о смертной казни или нанесении серьезных увечий, а о публичной порке. В индонезийском штате Ачех женщина-палач — обычное явление. В некоторых случаях мужчины не могут исполнять приговоры, поэтому эту роль берут на себя женщины.

Ачех – самый консервативный штат Индонезии. Туристы, попав туда, поражаются, как сильно он отличается от других территорий обширного островного государства. В 2003 году, после массовых беспорядков, Ачех получил полуавтономию. С тех пор Джакарта старается как можно меньше вмешиваться в дела штата.

Сейчас в штате действуют законы шариата. Там приняли 442 местных закона, среди которых есть очень жесткие. Например, женщина не может встречаться наедине с посторонним мужчиной, который не является ее родственником. Если полиция застанет такое свидание в парке, то нарушителям выпишут штраф. А если вдруг окажется, что у женщины с этим мужчиной был интимный контакт, то им грозит еще и порка.

Благая цель порки

Именно поэтому в штате Ачех нанимают женщин на должность палача. Порка здесь не только распространенная экзекуция, но и популярное зрелище. Как в Средние века, посмотреть на казнь собирается целая толпа зевак. Кроме этого, процесс широко освещается в местных СМИ, в назидание желающим попрать законы шариатской морали.

Женщины-палачи в Ачехе носят джилбаб — плотную накидку, закрывающую все тело от головы до пят. Зрители не видят выражение лица женщины, которая наказывает другую женщину. В качестве орудия наказания используют специальные гибкие трости. Штат женщин-палачей появился в Ачехе относительно недавно, в 2020 году. Власти ввели эту должность из-за роста преступлений против нравственности среди женского населения.

«Цель порки — не пытать человека, а вызвать у него чувство вины. Поэтому если преступник — женщина, то и палач тоже должна быть женщиной».



Так говорит Мухаммад Ризаль, много лет занимающий должность главы шариатской полиции Ачеха. При этом действует строгое правило — личность женщины, исполняющей приговор, должно оставаться в тайне. Это связано с опасением, что палачи могут стать объектами мести со стороны родственников наказанных.

Полная анонимность

Лишь несколько офицеров полиции знают женщин-палачей по имени и в лицо. С появлением анонимных экзекуторов порка стала проводиться чаще, чем раньше. Это быстро дало результаты, и правонарушения, связанные с нарушением шариатских законов, стали происходить гораздо реже.

В шариатской полиции Ачеха утверждают, что не ведут статистику наказаний. Но по некоторым данным, ежегодно порке подвергают от 400 до 550 женщин. Оказывается, такая казнь — удовольствие недешевое. В финансовом отчете за 2019 год указано, что одна порка обходится властям в 15 миллионов индонезийских рупий (85,7 тыс. рублей). Эта сумма включает оплату охраны мероприятия, медицинского обслуживания, питание участников казни и услуги свидетелей.

Но власти штата все равно довольны. Если в 2018 году мужчин и женщин заставали наедине 90 раз, то в 2021 уже только 8. Шариатская полиция заверяет, что все дело в страхе прелюбодеев перед поркой. С этим несогласны активисты, считающие порку женщин перед публикой дикостью.