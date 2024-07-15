Как англичане казнили за шпионаж обезьяну

На северо-восточном побережье Великобритании расположился небольшой портовый город Хартпул. Это скучная провинция, где совершенно нечего делать туристам. Но если кто-то из путешественников попадает в Хартпул, то он непременно отправляется в порт. Здесь находится главная достопримечательность города — памятник обезьяне. Его появление связано с городской легендой. Якобы 200 лет назад местные рыбаки повесили на берегу обезьяну, обвинив ее в шпионаже в пользу враждебной Франции.

Англия и Франция, несмотря на близкое соседство, очень редко жили мирно. Между странами почти каждое столетие происходили войны, имевшие переменный успех. В начале 19 столетия, в эпоху наполеоновских войн, жители Туманного Альбиона не без основания опасались вторжения французской армии. Это вынуждало островитян тратить огромные средства на укрепление обороны побережья.

© «Яблоко раздора, или Английский бульдог и корсиканская обезьяна» — сатирическая гравюра 1803 года, обыгрывающая страх англичан перед французским вторжением. Родившийся на Корсике Наполеон изображался в виде корсиканской обезьяны

Форты и артиллерийские батареи обходились королевству недешево, и страна постепенно погрузилась в экономический кризис. К французам, из-за которых все произошло, относились с презрением. Не удивительно, что в английских газетах того времени императора Наполеона Бонапарта изображали в виде обезьяны в мундире.

Как раз на фоне этих событий и появилась колоритная городская легенда про обезьяну. Никто не знает, был этот случай реальным или вымышлен местными жителями. Но в соседних городках жителей Хартпула дразнят «вешателями обезьян». Не слишком приятное прозвище, но некоторые им даже гордятся.

Необычный пленник

Однажды недалеко от Хартпула во время шторма разбился о скалы французский корабль. Местные жители, вооружившись кто чем, отправились к его обломкам, чтобы пленить выживших в кораблекрушении врагов. Но бушующее море не оставила французам шансов — все они утонули. Обыскивая заполненный водой фрегат, англичане все же нашли одного выжившего.

Сначала рыбаки подумали, что в темноте трюма мечется в панике низкорослый старик в военном мундире. Но это была обезьяна, одетая как французский морской офицер. Обошлись с ней как с военнопленным. Животное связали веревками и доставили в Хартпул. Там обезьяне устроили настоящий допрос.

Трудно сказать, на самом ли деле жители города приняли примата за француза. В конце концов только слепые не видели в прессе карикатур с обезьянами в треуголках и с саблями. Легенда гласит, что допрашивали серьезно, по всем правилам военного времени. Разумеется, обезьяна не смогла ответить на заданные ей вопросы. Она только что-то лопотала, но французского языка никто в Хартпуле не знал, и все решили, что пленный насмехается над ними.

Поэтому тут же состоялся небольшой военный трибунал. Обезьяну признали виновной в шпионаже и приговорили к повешению. Казнили ее здесь же на берегу, в присутствии большого количества местных жителей. Случай с обезьяной стал важной частью имиджа Хартпула. Горожан постоянно подкалывали этой легендой, но они быстро перестали обижаться. Более того, эту историю они стали считать частью своей идентичности и гордиться ей. Даже городская команда по регби носит название Monkeyhangers, то есть «Вешатели обезьян».

Правда или вымысел?

Этой легенде более 200 лет и все это время в Хартпуле спорят, правдива она или нет. Многие не допускают мысли, что местные рыбаки в то время были настолько темные, что приняли обезьяну за француза. Есть еще одна версия, которая делает участников этой истории еще менее симпатичными.

Некоторые исследователи считают, что никакой обезьяны не было. Но была «пороховая обезьяна» — так на флоте в 19 веке называли подростков, засыпающих порох в пушки. То есть горожане казнили не животное, а юнгу-француза. Впрочем, это тоже всего лишь гипотеза, проверить которую невозможно. Да и был ли мальчик с разбитого корабля? В архивах города, где хранятся записи о менее значимых событиях, нет упоминания ни о кораблекрушении, ни о казни шпиона.

Как бы там ни было, но история с повешенной обезьяной пользуется популярностью. Она оказала влияние на умы местных жителей и сформировала негативное отношение к французам, которое ощущается в этих краях и сейчас. В 2017 году в одном из британских театров поставили пьесу про обезьяну Хартпула. В ней высмеивается иррациональная ксенофобия, которую, к сожалению, мир еще не победил.