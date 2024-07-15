Полезен для планеты: экологи открыли удивительное свойство дыма лесных пожаров

Лесные пожары считаются разрушительной катастрофой, наносящей огромный ущерб экологии и окружающей среде. Но недавно международная группа ученых выяснила, что дым таких природных пожаров обладает и благоприятным воздействием — он способен восстанавливать озоновый слой.

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Озоновый щит

Озоновый слой — наш щит от губительного ультрафиолетового излучения. В последние десятилетия его состояние стабилизировалось благодаря международным усилиям по сокращению выбросов в атмосферу разрушающих озон веществ. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что лесные пожары — неоднозначный фактор для озонового слоя.

И друг, и враг

С одной стороны, дым от пожаров, поднимаясь в стратосферу, способствует разрушению озона. Ярким примером служат лесные пожары в Австралии в 2019-2020 годах. Они привели к образованию дымовых вихрей, которые усилили нагрузку на стратосферу и истощили озоновый слой на средних высотах. С другой стороны, эти же вихри парадоксальным образом стимулируют увеличение концентрации озона в верхних слоях атмосферы.

Исследователи подсчитали, что в южных средних широтах за последние годы до 70% потерянного озона в нижней части стратосферы было восстановлено именно благодаря дымным вихрям, образовавшимся после лесных пожаров.

Важно отметить, что данное открытие является относительно новым. И пока не понятно, какое из воздействий природных пожаров все-таки преобладает. А возможно, они попросту компенсируют друг друга.