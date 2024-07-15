Обнаружен астрономический центр древнего Теотиуакана

Пирамида Луны обозначала астрономическую ось ориентации древнего города Теотиуакана. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH) в сотрудничестве с Университетом Тепеяка (UT) и Национальной школой антропологии и истории (ENAH).

© Российская Газета

Кратко о результатах исследования рассказывает Heritage Daily. Теотиуакан - это древний мезоамериканский город, расположенный в одноименной долине на территории Мексики. Это был не только политический, но и религиозный центр Мезоамерики. Само название города можно перевести как "место рождения богов". Известно, что Теотиуакан строился на протяжении четырех отдельных периодов.

В период с 100 по 350 годы нашей эры, то есть во время второй фазы строительства, Теотиуакан превратился в крупный мегаполис. В то время здесь были возведены его монументальные сооружения, которые стали пирамидами Солнца и Луны, Дорогой мертвых, Храмом пернатого змея Кецалькоатля и др.

Оригинальных названий этих сооружений мы не знаем, но ученые давно предполагают, что планировка города была связана с астрономией. Например, считалось, что центральная часть города выровнена по движению Солнца, которое как бы проходит путь по Дороге мертвых до пирамиды Солнца.

В рамках нового исследования археологи изучили вторую городскую ориентацию, которая несколько отличается от центральной. Оно показало, что пирамида Луны обозначала астрономическую ось ориентации Теотиуакана.