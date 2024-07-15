Названо самое сильное животное на Земле

На нашей планете есть лишь одно животное, которое может перемещать вес, гораздо больший, чем его собственный. И это насекомое.

В ходе экспериментов для фильма National Geographic учёные выяснили, что медведь гризли способен поднять вес 315 кг. Сильнее медведей считаются серебристоспинные гориллы: они поднимают до 800 кг. Ещё сильнее них африканский кустарниковый слон. Он способен переносить с помощью хобота до 9000 кг.

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Тем не менее слоны всё же не сильнее всех, так как поднимают вес, которые лишь в 1,5 раза превышает их собственный. А вот жук скарабей может переносить вес, превышающий его собственный в 1141 раз. Именно он — самое сильное на планете существо.