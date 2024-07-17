«Усыплять ее хлороформом будет весело»: охранник годами готовил план расправы над телезвездой

Осенью 2023 года в Великобритании арестовали охранника Гэвина Пламба, который, по версии следствия, на протяжении нескольких лет вынашивал план похищения и убийства известной телеведущей. Утверждается, что мужчина был одержим звездой: на его телефоне обнаружили тысячи ее интимных фотографий. При этом сам задержанный уверяет, что является жертвой в этой истории. По его словам, он давно борется с тяжелой болезнью, поэтому не смог бы осуществить кровожадный план. В подробностях дела разбиралась «Лента.ру».

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«Не буду врать, я действительно фантазировал о ней»

4 октября 2023 года ведущая Холли Уиллоби как обычно вышла в эфир телешоу This Morning («Этим утром») на канале ITV, где вместе с коллегой Джози Гибсон представила главные темы дня. В конце выпуска она, как и всегда, попрощалась со зрителями и сказала: «Увидимся завтра». В тот момент никто не знал, что она больше никогда не появится в передаче.

Позднее в тот же день полицейские выбили дверь в квартиру 36-летнего Гэвина Пламба в городе Харлоу, графство Эссекс. Мужчина сидел без футболки и смотрел телевизор, но, услышав шум и увидев полицию, вскочил с дивана. «Что происходит? Что, черт возьми, происходит?» — закричал он. Пламбу объяснили, что он арестован за подготовку похищения, изнасилования и убийства Уиллоби.

Мужчина был шокирован услышанным. При этом уже через несколько минут Пламб признал, что испытывает симпатию к ведущей. «Я не буду врать, я действительно фантазировал о ней, но многие парни думают о ней, разве нет?» — попытался оправдаться он. После этого британца заковали в наручники и доставили в отделение полиции.

На следующий день Уиллоби пропустила съемки This Morning, на что поспешили обратить внимание пользователи сети. «Только что включил телевизор, Холли заболела или у нее выходной?», «Где Холли?» — спрашивали недоумевающие зрители. 6 октября британская газета The Sun вышла с громким заголовком на первой полосе: «Страшный заговор с целью похищения Холли».

«План похищения ведущей This Morning Холли Уиллоби был сорван. 42-летняя звезда ITV не вышла на работу в четверг после того, как узнала о предполагаемой угрозе ее жизни, и прошлой ночью находилась под охраной полиции. 36-летний мужчина, задержанный в среду в своей квартире в Харлоу, графство Эссекс, находится под стражей», — гласил текст, опубликованный в издании.

10 октября Уиллоби объявила об увольнении из This Morning после 14 лет работы. «Для меня было честью стать частью истории этого шоу, и я знаю, что у него еще много всего впереди. Однако, к сожалению, я чувствую, что должна была принять решение об уходе ради себя и своей семьи», — написала она. При этом ведущая воздержалась от заявлений по делу Пламба.

«Это был способ получить удовольствие»

В ходе обысков в доме охранника нашли наручники, стальные хомуты, два мотка веревки и набор отмычек для вскрытия замков. Также сотрудники полиции наткнулись на две бутылки с хлороформом — жидкостью, при вдохе паров которой человек может потерять сознание. Кроме того, у Пламба хранились изображения маршрута от его дома до дома Уиллоби.

Сам мужчина заявил, что заказал бутылки с хлороформом для того, чтобы вывести пятно на ковре. А наручники, по его словам, были частью БДСМ-набора, которые он якобы приобрел в надежде восстановить отношения с бывшей возлюбленной. При этом арестованный не уточнил, зачем ему нужны были отмычки и остальные подозрительные вещи.

БДСМ-набор, найденный в доме Гэвина Пламба

В его мобильном телефоне обнаружили папку под названием «Холли», в которой содержались 10 332 фотографии телезвезды. Многие из них представляли собой порнографические изображения ведущей, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ). Помимо этого, у Пламба было несколько десятков видео с Уиллоби, также созданных с помощью нейросети.

Чем дольше полицейские изучали телефон британца, тем больше жутких фактов о нем всплывало. Как выяснилось, начиная с 2021 года на закрытых онлайн-форумах мужчина обсуждал план похищения телезвезды с другими людьми. В частности, охранник хвастался, что приобрел хлороформ, веревку и стальные хомуты, которые позволят ему обездвижить жертву.

Телеведущая Холли Уиллоби

Полицейские также установили, что первые мысли о похищении человека стали посещать Пламба в 2011 году, когда он ввел в поисковой строке Google вопрос: «Как познакомиться с людьми, которые планируют похищение звезд?» Также он интересовался у поисковика, «как чувствуют себя люди, пережившие сексуальное насилие» и «где насиловали еврейских женщин во время войны».

Пламб признался, что разговоры с другими пользователями о похищениях казались ему захватывающими. «Оглядываясь назад, я испытываю огромное сожаление, потому что это не то общение, в котором я обычно принимал участие. Это был способ получить удовольствие. Я знал, что это (похищение — прим. «Ленты.ру») никогда не произойдет», — сказал он



Помимо этого, британец отметил, что не был способен добраться до дома, в котором живет ведущая. Как объяснил охранник, у него нет ни машины, ни водительских прав, позволяющих ему сесть за руль. Кроме того, мужчина указал на свое ожирение (на момент ареста он весил 190 килограммов) и подчеркнул, что не смог бы совершить преступление из-за лишнего веса.

За несколько лет до ареста — в 2018 году — он даже снялся в документальном фильме канала «Би-би-си» о похудении. Пламб жаловался, что из-за проблем с весом вынужден все время сидеть дома. «Я ненавижу сидеть все время в помещении. Я ненавижу смотреть на одни и те же четыре стены круглые сутки. (…) У меня болит практически все», — говорил он.

«Меня постоянно унижали»

Гэвин Пламб родился в феврале 1987 года. Его родители развелись, когда он был ребенком. Мальчик жил с матерью, отчимом и тремя старшими братьями. Будучи подростком, британец внезапно набрал вес, что сильно повлияло на его внутреннее состояние. Он стал одиночкой, которого постоянно травили одноклассники.

Предполагается, что [в подростковом возрасте] вы должны быть очень активными, играть в футбол. Но я боролся с лишним весом. (…) Это было то, что постоянно угнетало меня. Я был не в состоянии заниматься тем, чем занимались мои братья и друзья

Гэвин Пламб

охранник, арестованный за подготовку похищения телеведущей Холли Уиллоби



Один из школьных знакомых британца рассказал, что обидчики в школе называли Пламба жирным и вонючим. «Он никогда не общался с людьми. Ты всегда первый начинал с ним беседу. Учителя видели, что над ним издеваются другие, и пытались вывести его на разговор. Он никогда никому не угрожал ничем, не был злобным и задиристым», — вспомнил он.

Гэвин Пламб

В 18 лет у Пламба начались первые романтические отношения. Сам он описал их как крайне токсичные. «Мы постоянно ругались друг с другом. Меня постоянно унижали. Она говорила, что я недостаточно хорош и что она может найти парня лучше меня», — заявил мужчина. Британец добавил, что однажды между ним и возлюбленной произошел конфликт, во время которого она ранила его ножом.

После школы Пламб устроился работать охранником автомобильной стоянки возле железнодорожного вокзала. В 2006 году 19-летний британец попытался похитить двух стюардесс авиакомпании Ryanair, которые ехали в поезде. Он потребовал, чтобы они вышли с ним на одной станции, и пригрозил расправой в случае отказа. Однако эта попытка похищения провалилась.

Молодого человека задержали, при себе у него были муляж пистолета и веревка. В результате его признали виновным в попытке похищения. Сам Пламб уверял, что с его стороны это был «крик о помощи»: он уверял, что хотел попасть в тюрьму, чтобы закончить токсичные отношения. Он провел восемь месяцев в предварительном заключении, после чего получил условный срок.

Гэвин Пламб

В 2008 году Пламб, угрожая пистолетом, привел двух 16-летних девушек на склад супермаркета Woolworths, где он работал охранником. Пока злоумышленник связывал одной из них руки, вторая успела убежать и позвать на помощь. Британец был задержан и приговорен к 32 месяцам тюремного заключения, но в итоге пробыл за решеткой 16 месяцев.

Отвечая на вопрос, о чем он думал в момент, когда пытался незаконно лишить свободы подростков, Пламб отметил, что это была еще одна попытка закончить нездоровые отношения. «Мне нужен был способ разорвать отношения. Я понимал, что в первый раз это сработало, поэтому решил попробовать что-то по-настоящему серьезное, чтобы навсегда покончить с ними», — объяснил он.

«Усыплять ее хлороформом будет весело»

Выйдя на свободу, Пламб стал еще больше избегать общения с людьми. В основном мужчина сидел дома, где часами смотрел телевизор, в том числе и This Morning. Тогда у него развилась одержимость Уиллоби: британец скачивал фотографии с ней, а также смотрел на порносайтах откровенные ролики с ведущей, созданные ИИ.

Уиллоби — одна из самых узнаваемых ведущих Великобритании. Помимо This Morning, она также вела популярное шоу Dancing on Ice («Танцы на льду»). За ее аккаунтами в соцсетях, где она выкладывает закулисье программ, следят миллионы пользователей. Телезвезда замужем за продюсером Дэном Болдуином и воспитывает с ним троих детей



Как выяснила полиция, на закрытых онлайн-форумах Пламб искал людей, которые тоже испытывают сексуальное влечение к Уиллоби, и в декабре 2021 года познакомился с пользователем по имени Марк. Новый знакомый проживал в Ирландии и ранее был осужден за преследование женщины. Они вдвоем начали разрабатывать план похищения ведущей.

Телеведущая Холли Уиллоби и ее коллега Филлип Шофилд

Пламб предложил знакомому ворваться в дом Уиллоби посреди ночи и усыпить ее и супруга с помощью хлороформа. Затем, по его словам, он и Марк могли бы «выбрать ее наряды, которые им понравятся», и забрать их вместе с жертвой. После этого, по замыслу британца, они должны были отвезти ведущую в тихое и уединенное место, чтобы изнасиловать ее и убить.

Усыплять ее хлороформом будет весело, выбирать ее наряды тоже будет весело. Так что, если ты сможешь приехать в (…) Англию, это будет здорово, потому что тогда ты сможешь стать частью этого плана

Гэвин Пламб

сообщение Марку



В качестве места, куда можно было привезти похищенную ведущую, охранник рассматривал заброшенную конную ферму в сельской местности. В сообщении Марку он объяснил, что там были клетки, в одной из которых можно было бы держать жертву. Также мужчины обсуждали возможность спрятать Уиллоби в комнате, похожей на тюремную камеру.

Мысль о том, что я наконец-то заполучу ее (Уиллоби — прим. «Ленты.ру»), заводит меня. На самом деле я с нетерпением жду возможности реализовать этот план. Я на том этапе, когда меня не волнуют риски и последствия

Гэвин Пламб

сообщение Марку



В мае 2022 года британец написал Марку, что собирается заказать экскурсию по студиям ITV, чтобы встретиться с телезвездой лично. Однако почему-то сделать это ему не удалось. Кроме того, Пламб сообщил знакомому о намерении стать одним из охранником Уиллоби, чтобы быть к ней ближе, но и этот план по неизвестной причине он не смог осуществить.

«У него было все для того, чтобы причинить ей серьезный вред»

Если охранника не волновали риски и последствия, то Марка, наоборот, они пугали. В итоге он отказался участвовать в похищении Уиллоби, и тогда Пламб начал искать другого сообщника. Он опубликовал в закрытом чате под названием «Похищение любимых людей» несколько фотографий Уиллоби с подписью «Женщина в публичном поле, которую я хочу».

Также Пламб похвастался, что собрал много сведений о жизни ведущей. Он утверждал, что знал, во сколько Уиллоби встает по утрам, когда она с охраной, а когда нет, а также есть ли у нее дома система видеонаблюдения



На его сообщение вскоре откликнулся американец под ником Дэвид Нельсон. «Никогда не слышал об этой девушке… но я мог бы прилететь [в Англию], если все серьезно», — написал он Пламбу в октябре 2023 года. После этого британец раскрыл ему план похищения ведущей, а также прислал фото наручников, веревки и других инструментов, которые он купил для преступления.

Нельсон оказался полицейским под прикрытием. Он внедрялся в закрытые групповые чаты, где обсуждали похищение людей, и искал потенциальных преступников. Откровения Пламба не на шутку встревожили полицейского, и он сообщил о нем в ФБР, которое в свою очередь связалось с полицией Эссекса. Вскоре после этого Пламба арестовали.

Мы нашли [в доме Пламба] ряд предметов, которые вызвали у нас беспокойство, и я уверен, что он бы использовал их для воплощения своих намерений в жизнь. Он покупал вещи онлайн, он пытался привлечь единомышленников к осуществлению этого плана. У него было все для того, чтобы причинить Холли Уиллоби серьезный вред

Грег Вуд

старший детектив-инспектор



Старший детектив-инспектор Грег Вуд

6 октября Пламбу предъявили обвинение по трем статьям: подстрекательство к убийству, поощрение или содействие в совершении похищения и поощрение или содействие в совершении изнасилования. Сам обвиняемый заявил, что не собирался похищать звезду, а просто «фантазировал». Также он признался, что «был убит горем» из-за того, что о его переписках теперь знает общественность.

Обвинения в адрес Пламба не стали новостью для его бывшей девушки Лоры Роберт, которая родила от него двоих детей. Она призналась, что ей больно вспоминать период жизни с ним. По словам женщины, возлюбленный заставлял ее сидеть дома и регулярно подвергал физическому насилию. «Я видела его темную сторону, он способен причинить зло», — подчеркнула она.

В 2008 году суд запретил мужчине общаться с Роберт и их двумя детьми. Несмотря на это, Пламб неоднократно пытался встретиться с бывшей возлюбленной и запугивал ее. «Ты запретила мне видеться с моими детьми, и ты заплатишь за это», — гласил текст одного из сообщений, которые он отправлял женщине. Также Пламб советовал ей «чаще оглядываться» и грозился навредить их детям.

«Мрачная и извращенная фантазия»

Адвокат Гэвина Пламба Саша Уасс, выступая на заседании по делу о подстрекательстве к расправе над телеведущей, отметила, что мужчина «не имел ни средств, ни возможности осуществить что-либо из того, о чем он упоминал в своих переписках». Защитница описала обвиняемого как «одинокого человека, который жил в мире фантазий в интернете».

По словам адвоката, Пламб жил «мрачной и извращенной фантазией, но тем не менее фантазией». «Вы видели видеозапись [ареста]. Он понятия не имел, почему полиция пришла его арестовывать. С его точки зрения, он не сделал ничего плохого. Когда полиция назвала ему имя Холли Уиллоби, он ответил: "Не буду врать, я фантазировал о ней"», — сказала Уасс.

Адвокат также заметила, что план похищения, который Пламб обсуждал со своими сообщниками, было невозможно претворить в жизнь. Она объяснила, что мужчина с патологическим ожирением не смог бы проникнуть в дом Уиллоби, так как для этого ему нужно было перелезть через почти трехметровый забор. Кроме того, она напомнила, что у британца не было машины, в которую он мог бы посадить ведущую.

Телеведущая Холли Уиллоби и актер Стэнли Туччи на встрече с королем Великобритании Карлом III

Тем не менее присяжные не поверили доводам адвоката. Также неубедительными им показались слова мужчины о том, что он купил хлороформ для того, чтобы вывести пятно, а БДСМ-набор — для примирения с экс-возлюбленной. 4 июля Пламба признали виновным по трем статьям. Услышав решение присяжных, охранник покачал головой и расплакался.

Перед оглашением приговора 12 июля прокурор Элисон Морган заявила, что обвиняемый собирался подвергнуть телеведущую «развратным и мерзким унижениям», и призвала судью избрать для него максимально строгую меру пресечения. В результате британца приговорили к пожизненному заключению.