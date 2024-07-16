«Грязная провокация»: почему англичане обвинили в краже олимпийскую чемпионку СССР

Советская спортсменка Нина Пономарёва прославилась как первая в истории СССР олимпийская чемпионка. На Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году она метнула диск на 51,42 метра, завоевав для страны «золото». Однако в Европе Пономарёву помнят не только по этому достижению, но и по связанному с её именем международному скандалу. В 1956 году олимпийская чемпионка попалась на мелкой краже в одном из магазинов Лондона. За это метательницу диска прозвали «леди в пяти шляпах».

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Пять разноцветных шляп

В конце лета 1956 года Нина Пономарёва приехала в столицу Великобритании в составе группы из 27 советских атлетов, которые должны были состязаться с членами Британской легкоатлетической ассоциации.

29 августа Пономарёва зашла в магазин голландской торговой сети C&A на Оксфорд-стрит, где проводилась распродажа женской одежды. Согласно версии западных СМИ, 27-летняя спортсменка, воспользовавшись тем, что продавщицы удалились, взяла пять шляп и попыталась их спрятать. Девушка облюбовала красную шерстяную шляпу и шляпы разных цветов с перьями – белую, сиреневую, чёрную и жёлтую. Одну шляпу Пономарёва, как утверждается, сунула в рукав, а остальные поместила между двух бумажных пакетов. Стоимость похищенного составляла 1 фунт 12 шиллингов (по курсу того времени четыре доллара 62 цента или 17 рублей).

Кражу вычислил магазинный детектив – сыщик (сегодня мы сказали бы, что он выполнял функции охранника в штатском). Он сопроводил Пономарёву в полицейский участок в Вест-Энде. На допросе спортивная знаменитость назвалась просто учительницей. Стражи порядка арестовали Нину Пономарёву, но ненадолго. За чемпионку поручился советский проконсул Старцев, и девушку освободили. Дипломаты пообещали 30 августа доставить гражданку СССР в британский суд.

«Грязная провокация»

Сумма ущерба магазину C&A Modes была ничтожной, и вряд ли Пономарёвой грозило серьёзное наказание. Однако судебное разбирательство по обвинению в краже бросало тень на группу атлетов и на весь советский спорт в целом. По свидетельству самой Пономарёвой, в её дело вмешался лично Никита Хрущёв, который заявил:

«Никаких судов! Нашему человеку там не место».



Поэтому дальнейшие события развивались по канонам дипломатического скандала.

В назначенную дату заседания судья Клайд Уилсон трижды вызывал Нину Пономарёву, но она не явилась, и тогда суд отдал приказ о её аресте. Полиция не смогла разыскать спортсменку в отеле. Сотрудники советского посольства и консульства заявили, что у них девушки тоже нет.

Английская полиция выдвинула версию, что советские агенты вывезли Пономарёву на пароходе «Балашов», который ночью 31 августа ушёл в море. Эмигрантский острослов Михаил Айзенштадт (Аргус) выдал по этому поводу шутку:

«Схватив в охапку Пономарёву и шляпки, советское посольство их отвезло домой, и с той поры она заграницу ни ногой» (цитируется по газете «Новое русское слово»).



Советские дипломаты, между тем, пытались оправдаться. Никто, собственно, не отрицал, что Пономарёва заходила в магазин и держала в руках шляпы. Однако представитель советского посольства уверял, что покупательница просто не успела заплатить, а шляпы были завёрнуты для неё приказчиком магазина. Пономарёва, по его словам, могла бы доказать это в суде. Но на вопрос, почему она не явилась на суд, дипломат не ответил.

Газета «Правда» 1 сентября отреагировала на случившееся статьёй «Грязная провокация», которую можно считать отражением официальной позиции властей СССР. В случившемся издание обвинило «реакционные круги Англии», противящиеся дружбе с Советским Союзом. Однако при этом подтверждалось, что Пономарёва выходила из магазина, не заплатив за «часть своих покупок». Каким образом британские реакционеры могли заранее знать о шоппинговой «забывчивости» спортсменки, публицист Виктор Некрасов объяснить был не в состоянии. Однако автор «Правды» заострил внимание на том, что магазинный детектив знал русский язык – он изучал его в Оксфорском университете. Кроме того, Некрасов упомянул о грубости сотрудников Скотланд-Ярда, которые «пытались обыскивать» Пономарёву, требовали от неё отпечатков пальцев и «вели себя так, будто бы перед ними был уголовный преступник».

«Нет, я их купила!»

Ситуация накалялась ещё несколько дней. Советские атлеты, собрав пресс-конференцию, отказались от участия в состязаниях с англичанами. Большой Театр пригрозил отменить британские гастроли. А послу Туманного Альбиона в Москве пришлось выслушать гневную тираду в свой адрес. В ответ полиция Лондона объявила Нину Пономарёву в розыск.

История получила такой несоразмерный поводу резонанс, что даже стала частью политической повестки дня в Англии. Во время дебатов вокруг проблемы Суэцкого канала в Палате общин депутат-лейборист Тони Бенн припомнил случай в C&A, чтобы обвинить политических оппонентов в «бандитизме»:

«Это мораль Нины Пономарёвой – «мне нравится твоя шляпа, я её возьму».



Тем временем Пономарёва вовсе не покидала Англию, как первоначально посчитала полиция. 4 сентября советское посольство признало, что девушка находится в здании дипмиссии. В квартире посла спортсменка провела 43 дня, обливаясь слезами, но в конце концов вынуждена была выйти на условиях англичан. 12 августа в зале суда на Мальборо-стрит Пономарёва сказала, что заплатила за шляпы, но не сохранила квитанцию об оплате, потому что «просто не подумала об этом». На вопрос, не украла ли она хотя бы одну шляпу, спортсменка категорично ответила:

«Нет, я их купила!»



По показаниям продавщиц судья Уилсон признал Пономарёву виновной в краже, но освободил от реального наказания. Девушка лишь уплатила компенсацию за товар – три гинеи (8,8 доллара США), а также судебные издержки. На другой день героиня скандала отплыла в Ленинград на лайнере «Вячеслав Молотов».

Если привлечь исторический контекст, то обвинение в мелкой краже не выглядит чем-то экстраординарным. Советские туристы и командировочные за границей были ограничены в валюте, а банальные предметы ширпотреба представляли для них немалую ценность. С другой стороны, даже много лет спустя Нина Пономарёва отстаивала версию об устроенной англичанами провокации, называя обвинения в свой адрес «большой ложью». В 2015 году в интервью изданию «Спорт-Экспресс» она рассказала, что купила лишь один ободок с перьями ценой в «пять фунтов». Остаётся добавить, что на спортивной карьере Пономарёвой лондонское происшествие почти не отразилось, и на Олимпиаде 1960 года в Риме метательница диска снова стала чемпионкой.