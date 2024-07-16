Главные суеверия фронтовиков: в какие приметы верили красноармейцы на Великой Отечественной

На войне каждая минута может стать последней в жизни, а поэтому среди солдат распространены различные суеверия. Есть много примет, касающихся «правильного» поведения перед сражением.

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Бритьё

Одной из самых плохих примет у солдат считается бритьё перед сражением. По одной из версий, данное ограничение сформировалось после инцидента, случившегося при освобождении Польши. Двое военных лётчиков посчитали, что из-за плохой погоды приказ подняться в воздух не поступит, а поэтому избавились от растительности на лице. Но внезапно улучшившиеся метеоусловия позволили командованию начать бой. Обратно на аэродром вернулись практически все самолёты – кроме тех, лётчики которых сбрили щетину перед вылетом.

А вот в Афганской войне старались не бриться перед боем, исходя из практических соображений. У душманов, как оказалось, было очень развито обоняние. Они могли на расстоянии почувствовать запах крема, пены для бритья или одеколона, и тем самым догадаться о близости противника. Становиться лёгкой добычей советским солдатам не хотелось.

Чистое бельё и новая форма

В советский армии появилось суеверие, связанное с чистым нательным бельём. Перед боем бойцы не должны менять одежду. Объяснялось это требование тем, что ещё несколько веков назад сформировалось правило, согласно которому представать пред Господом в грязной одежде – страшный грех. Советские бойцы интерпретировали чистую одежду как готовность принять смерть, некую безысходность, а поэтому менять бельё не спешили.

У каждого воина была и своя «счастливая» форма, проверенная временем. Отказываться от неё перед ответственным сражением, даже если она и выглядела «так себе», бойцы не спешили. Например, Герой Советского Союза лётчик Николай Прибылов в любое время года летал в «удачном» зимнем комбинезоне, а его коллега Николай Пургин все свои 232 боевых вылета совершил в одной и той же основательно поношенной форме.

Первая пуля

Солдаты Красной армии никогда не выстреливали патрон из первой выданной обоймы. Его хранили в качестве амулета. В частности, этой примете следовал друг советского историка Льва Пушкарёва, который на протяжении всей войны носил при себе дебютную обойму патронов для винтовки.

Изготавливали военнослужащие талисманы-обереги и из пуль или осколков, которые в своё время стали причинами ранений. Якобы обладатели таких «трофеев» «застрахованы» от смерти в бою, потому что «единственная пуля, которая отлита про меня, уже со мной».

Фотография на память

Танкисты и пилоты перед боевыми заданиями избегали встречи с фотографами. Объясняя этот страх, они вспоминали героя-лётчика Первой мировой войны Петра Нестерова, который не вернулся с полёта, став участником перед вылетом последней для себя фотосессии.

А вот после успешного выполнения боевого задания позировать перед объективами фотокамер не запрещалось и даже приветствовалось.