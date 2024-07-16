Роковая операция: зачем Брюс Ли удалил потовые железы

Легенда американских и гонконгских боевиков, Брюс Ли, умер при весьма загадочных обстоятельствах. Это произошло еще в 1973 году и до сих многочисленные поклонники актера, и киножурналисты, не могут полностью разобраться в этой трагедии. Между тем, биографы Брюса Ли утверждают, что наиболее вероятной причиной, которая и привела его к смерти, стала операция по удалению потовых желез. Но как она могла повилять на работу молодого организма тренированного бойца?

Актер с азиатской внешностью

Брюс Ли родился в 1940 году в Сан-Франциско, в семье жителей Гонконга. Его отец Ли Хойчень был актером-комиком кантонской китайской оперы, которая в тот момент гастролировала по США. Факт рождения в этой стране давал мальчику право на получение американского гражданства. Тем не менее с годовалого возраста он жил в Гонконге, где благодаря отцу с детских лет под именем Ли Сяолун снимался в кино. За период с 5 до 15 лет он был задействован, как минимум, в 4 кинопроектах, и одна из ролей, в фильме «Сирота», была главной. Юный актер был довольно хилым ребенком, но с решительным характером, поэтому занимался боксом, боевой техникой тайцзицюань, кунг-фу, дзюдо, карате, джиу-джитсу. В 19 лет родители отправили Ли в США, чтобы подтвердить гражданство и начать обучение сначала в Технической школе Эдиссона, а после ее окончания юноша, уже называвший себя Брюсом, поступил в Вашингтонский университет на философский факультет.

Еще студентом Брюс Ли познакомился со своей будущей женой Линдой Эмери, поработал официантом в ресторане и понял, что заниматься в жизни лучше тем, к чему лежит душа. Увы, но актером его никуда не брали. Тогда Брюс начал преподавать китайские боевые искусства, которые благодаря гонконгским боевикам, как раз появившимся на американских экранах, становились популярными. Открыв уже вторую свою школу восточных единоборств, на этот раз в Калифорнии, рядом с Голливудом, Брюс Ли придумал ей рекламу; он устроил яркое демонстрационное выступление на Международном чемпионате штата по карате.

После этого в его школу пришли молодые Чак Норрис, Шэрон Тейт и Карим Абдул-Джаббар. На американского китайца обратили внимание режиссеры и стали приглашать его в телесериалы в качестве каскадера драк, а также для редких съемок в эпизодах. В 1969 году Брюс Ли получил роль второго плана в фильме «Марлоу», поставленной голливудской студией «Метро-Голдвин-Майер». Но при этом продюсеры дали понять, что на большее актеру с азиатской внешностью рассчитывать не стоит.

Все для успешной работы

В 1971 году Брюс Ли с женой вернулся в Гонконг. В то время там открылась новая киностудия «Голден Харвест». В ее планах были съемки типичных гонконгских боевиков и Брюс Ли, уже поработавший на американском телевидении и в Голливуде, уговорил директора студии Рэймонда Чоу дать ему главную роль в будущем фильме «Большой босс», а также самому осуществить постановку всех боевых сцен. С момента выхода на экраны этого блокбастера для Брюса Ли все изменилось. Фильм имел грандиозный успех почти во всех странах мира. Слава Брюса Ли, как непревзойденного мастера восточных единоборств, распространилась на всю Азию. Брюс Ли тут же приступил к следующему блокбастеру — «Кулак ярости», который укрепил его позиции ведущего азиатского актера и постановщика боев.

Как и большинство китайцев, сумевших достичь успеха, Брюс Ли был дисциплинирован и требователен к себе. Он постоянно тренировался и поддерживал спортивную форму, ведь большую часть экранного времени актер работал с обнаженным торсом. И хотя кубики на его прессе никогда не пропадали, тело во время съемок очень часто покрывалось потом. И если блеск на лице мог скрывать слой грима, постоянно мокрый торс на пленке выглядел не очень. Брюс Ли принял решение удалить потовые железы, поры которых к тому же часто попадали в кадр и портили всю эстетику образа героя.

Роковая операция

К началу 1970-х годов относятся и высказывания его приятеля Чака Норриса, который утверждал, что Брюс Ли никогда не расслаблялся и вечно находился в напряжении, отчего постоянно потел. «Злые языки» утверждали, что именно Чак Норрис первым предложил Брюсу Ли использовать после работы каннабис, чтобы полноценно отдыхать.

Удаленные потовые железы сыграли свою роль; напряженное тело актера больше не покрывалось слоем воды во время съемок и выглядело идеально. Но в мае 1973 года Брюс Ли потерял сознание от перегрева в тон-студии во время записи диалога для фильма «Выход дракона». В Гонконге уже стояло жаркое лето, но кондиционер шумел и во время работы микрофона его выключили. Поскольку у Брюса Ли начались судороги, со студии его немедленно доставили в баптистскую больницу Гонконга, где врачи диагностировали отек головного мозга. Медицинская помощь была оказана своевременно, и вскоре актер выздоровел и вернулся к работе.

Теперь Брюса Ли часто мучали головные боли, от которых, опять же изредка, спасал лишь каннабис, а затем в ход пошли и другие обезболивающие.

20 июля 1973 года Брюс Ли вместе с продюсером Рэймондом Чоу (а скорее всего, один) приехал в дом тайваньской актрисы Бетти Тин Пей, чтобы обсудить сценарий будущего фильма. Когда, по словам Бетти, продюсер Рэймонд покинул их, у Брюса сильно заболела голова. Актриса дала ему препарат, в состав которого входил аспирин и транквилизатор мепробамат. После этого Брюс уснул, а когда спустя пару часов Бетти попыталась его разбудить, у нее ничего не получилось. Она вызвала Рэймонда Чоу, а тот уже, когда приехал, послал за своим личным врачом. Этот специалист тоже в течение некоторого времени пытался привести Брюса Ли в чувство, а затем вызвал Скорую помощь. Когда медики привезли актера в больницу имени Королевы Елизаветы, Брюс Ли был мертв. Известный всему миру боец восточных единоборств скончался в 32 года.

Официальная причина смерти знаменитого актера - несчастный случай. Патологоанатомы зафиксировали только отек головного мозга (увеличение долей на 13%). Они указали, что повреждения нейромозговых структур могли спровоцировать реакции на аспирин или мепробамат, ведь кроме этих веществ и каннабиса, больше ничего в организме Брюса Ли обнаружено не было. Правда, по словам жены, все это актер принимал и раньше. Именно поэтому в гонконгской прессе появились слухи, что настоящей причиной гибели тренированного бойца стало изощренное и скрытное убийство. Но вероятнее всего, увеличенная доза сильнодействующих веществ вместе с очередным тепловым ударом сыграла свою роковую роль, ведь тело Брюса Ли не было способно к самоохлаждению. И новый отек мозга при отсутствии своевременной медицинской помощи стал фатальным.