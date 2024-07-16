Почему кошку называют худшим домашним животным в истории

«Ах как много на свете кошек», – писал великий поэт Сергей Есенин.



В России усатых мурлык держит каждая третья семья. При этом в Сети можно встретить рейтинги худших домашних животных, которые возглавляют как раз кошки. В этой статье мы собрали факты (серьёзные и не очень), показывающие, что приручение кошек – это довольно сомнительное решение наших предков.

Живая мышеловка

Редьярд Киплинг в сказке «Кошка, которая гуляла сама по себе» вполне верно изобразил начало совместной жизни человека и кошки. С точки зрения науки, кошка действительно пришла к людям по собственной воле.

В 2016 году палеогенетики представили доказательства того, что современная домашняя кошка (Felis catus) произошла от степного кота (Felis silvestris lybica), чей природный ареал охватывает степные и пустынные зоны Африки, западной и центральной Азии. Приручение кошки произошло в Анатолии накануне Неолитической революции, около 10 тысяч лет назад. Древнейшие останки похороненного вместе с человеком кота найдены на Кипре, их возраст – 9500 лет. В Китае, предположительно, в древности пытались приручить местную бенгальскую кошку (Prionailurus bengalensis), но эта линия не прижилась.

Доместификация происходила случайным образом. Дикие кошки сами пришли в человеческие поселения – да так там и остались. В этом они сходны с домовыми мышами, которые живут рядом с человеком, но не считаются домашними животными. Как раз ради истребления этих грызунов люди не выгоняли кошек. В остальном от нового питомца было мало пользы – кошка не годилась в пищу, не помогала охотиться и не охраняла жильё.

Со временем хозяйственное значение кошек возросло. В Египте, где кошек называли «мау», существовали большие амбары для прокорма тысяч рабов, занятых на строительстве пирамид. Уничтожая мышей и крыс, кошки сберегали тонны зерна. В знак уважения египтяне мумифицировали умерших кошек, подобно людям.

Однако в странах с иной структурой хозяйства, чем в Египте, кошки уже не играли первостепенной экономической роли. От кошачьих когтей и зубов во все времена страдало птицеводство, коты имели привычку разорять хозяйские припасы. Как тут не вспомнить характеристику кота Васьки из басни Крылова: «Он порча, он чума, он язва здешних мест!»

«Из дикого леса дикая тварь»

Спорным остаётся вопрос о том, в какой степени кошку вообще можно считать «домашним» видом. В новых условиях жизни кошки изменились – например, ради коммуникации с людьми они научились мяукать. Но кошки легко могут выжить и в дикой природе, поэтому правильней назвать их полуодомашненными животными.

Убегая из дома, кошки постоянно скрещивались с дикими сородичами, которые внесли вклад в геном домашнего питомца. Люди никогда не имели возможности проводить отбор котят с самым «ручным» поведением. Неконтролируемое беспорядочное скрещивание стало причиной тому, что пород кошек в несколько раз меньше, чем пород собак. Как отмечал в XIX веке Чарльз Дарвин, обособленные породы кошек возникали на островах или в «совершенно обособленных странах».

Живя рядом с человеком, кошки сохраняют свою индивидуальную территорию.

«Кошка не ведет групповой образ жизни, она остается независимой, дикой маленькой пантерой, и в её характере нет и следа той инфантильности одомашнивания, которая делает собаку таким благодарным объектом для внимания и баловства», – писал крупнейший специалист по этологии, нобелевский лауреат Конрад Лоренц.



По характеру кошка так и осталась свободолюбивым хищником. В дикой природе кошки охотятся ранним утром – отсюда их активность в тёмное время суток, которая мешает людям спать. Кошки не склонны к эмоциональному общению, они «интровертны» и стремятся скрывать свои эмоции. Так что если вам порой кажется, что ваш пушистый домашний компаньон ведёт себя как хозяин дома – это близко к истине.

Кошка – источник заразы

Пожалуй, самый главный довод против кошек – токсоплазма. Это одноклеточный паразит, основным хозяином которого является именно кошка. Токсоплазма размножается в клетках кишечника кошки и выходит в виде цист вместе с содержимым кошачьего туалета. По оценкам врачей, паразитом заражено до 65% людей на планете. Как острое заболевание токсоплазмоз представляет серьёзную опасность главным образом для развивающегося человеческого эмбриона. Если женщина впервые подцепила токсоплазму в период беременности или непосредственно перед ней, паразиты могут нанести огромный вред плоду.

Однако даже «спящие» в человеческом организме цисты далеко не безобидны. Дело в том, что в природе, попадая в тело промежуточного хозяина, токсоплазма меняет его поведение так, чтобы он побыстрее попал в лапы хищника из семейства кошачьих. Особенно хорошо это видно на грызунах – мыши начинают вести себя «ненормально», теряют страх и буквально сами просятся на зуб кошке. С человеком, понятное дело, такой номер не пройдёт. И всё-таки токсоплазмоз воздействует на человеческое поведение.

Цисты меняют гормональный фон организма, увеличивая содержание тестостерона, дофамина, глутамата и других веществ, влияющих на мозг. Заражённый человек становится более импульсивным и склонным к риску. Это сказывается на качестве принимаемых решений, а в рамках всей популяции имеет важные социальные последствия. Например, среди людей, болеющих хронической формой токсоплазмоза, выше процент самоубийц. Чешский исследователь Ярослав Флегр проанализировал влияние паразита на дорожное движение. Оказалось, что заражённые токсоплазмой люди в 2,6 раза чаще попадают в аварии, чем здоровые. А это сотни тысяч «лишних» погибших в ДТП каждый год. Так что именно кошки косвенно виноваты в этих смертях, не считая других последствий токсоплазмоза.

Так что же делать, может спросить читатель? Немедленно избавляться от усатого-полосатого любимца и переходить в ряды убеждённых «собачников»? Конечно же нет! Не всё так страшно: общение с кошками повышает риск определённых негативных событий, но вовсе не программирует их. Коварной токсоплазмой заражены далеко не все кошки в мире. Прочие же недостатки «миниатюрных тигров», как их называл Конрад Лоренц – это, как говорится, дело вкуса. Любовь к кошкам перевешивает все отрицательные стороны этих животных, которые стали неотъемлемой частью человеческой цивилизации.